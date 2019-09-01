«Миротворец»: в Брянске умер избитый полицейским подросток

В Брянске, не выходя из комы, скончался 17-летний студент местного промышленно-экономического техникума, который в середине августа был избит полицейским.

«Сегодня привезли домой, завтра похороны. Могу сказать, что добрее и светлее человека не найдешь. Всегда прибежит на помощь и не бросит в беде», — рассказала бывшая одноклассница молодого человека РИА «Новости».

Информацию о смерти подростка из Брянской области подтвердили «Российской газете» в региональном управлении Следственного комитета России.

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«Подросток умер, уголовное дело против полицейское будет переквалифицировано на более серьезную часть 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»)», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел, по данным следствия, 13 августа. Около одного из кафе поселка Локоть Брянской области произошла драка между бывшим на тот момент майором полиции Денисом Тереховым и 17-летним подростком, передает местное издание «Брянские новости». По информации «Московского Комсомольца», в заведении между 36-летним экс-полицейским, его знакомым и молодым человеком завязался спор.

После этого бывший сотрудник правоохранительных органов вызвал юношу на улицу. Втроем они вышли, пожали друг другу руки, как отмечают свидетели, а затем Терехов ударил студента техникума. Молодой человек упал и ударился головой о ступеньки, потеряв через некоторое время сознание. «Брянские новости» сообщали со ссылкой на очевидцев произошедшего, что Терехов осыпал бранью и прибывших родителей пострадавшего, пытаясь также ударить и отца студента.

Подростка госпитализировали, диагностировав серьезную черепно-мозговую травму, передает РИА «Новости». Молодого человека доставили в Брянск, где врачи провели сложную четырехчасовую операцию. Однако пострадавший продолжил находиться в коме в течение двух недель. Как отмечает «МК», однокурсники могли охарактеризовать погибшего подростка как человека, который всегда стремился улаживать конфликты, и имел прозвище «Миротворец».

Как впоследствии сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области нападавший Денис Терехов занимал должность замначальника Брасовского отдела полиции. По версии следователей, на момент совершения преступления он был пьян.

«Проверку провели в течение суток, и по ее результатам сотрудник уже на следующий день был уволен из органов внутренних дел. Формулировка для таких случаев предписана одна: за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — отметили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Личность полицейского была установлена практически сразу, после чего его задержали, а затем арестовали на два месяца, поместив в СИЗО. Пока потерпевший был жив, против правоохранителя было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Как рассказала мать погибшего молодого человека «Брянским новостям», к ней и ее мужу на следующий день пришли родители и жена бывшего сотрудника полиции Дениса Терехова, который избил ее сына. Подошедшие спросили являются ли они родителями подростка, а затем, услышав утвердительный ответ, стали «предлагать деньги»: «Возьмите помощь».

«Я категорически отвергла всякую помощь, мне нужен мой сын, а не их деньги. Сейчас я понимаю, что прощения у меня никто не просил. А когда они услышали, что мы отвергли их предложение, то стали говорить, что у полицейского двое детей, что он хороший, его что-то спровоцировало, «он не мог так поступить». Сейчас я думаю: у них двое детей, а у нас с мужем не дети?» — вспоминает женщина.

Она также рассказала местным журналистам, что для помощи ее сыну, пока он еще был жив, однокурсники подростка начали собирать деньги. «Они спросили разрешения у тети, записали номер ее карты и начали сбор средств. Все деньги передаются нам с распечатками, все до копейки. Я благодарна всем людям, которые откликнулись на нашу беду, не остаются в стороне», — отметила собеседница издания.