Второй день террора: хроника нападения на школу Беслана. ОНЛАЙН

Хроника бесланской трагедии: страшные дни атаки на школу — онлайн

В 2019 году бесланской трагедии исполнилось 15 лет – 1 сентября боевики атаковали школу №1 во время торжественной линейки в честь Дня знаний, взяв в заложники 1128 человек. Раненных и обезвоженных детей, родителей, учителей держали взаперти на протяжении трех дней. В ходе террористической атаки погибли 333 человека — из них 186 были несовершеннолетними. «Газета.Ru» возвращается с онлайн-трансляцией самых страшных дней для Северной Осетии и всей России.
Трансляция
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08:14

Возле школы родственники заложников записывают на видеокассету обращения к президенту России Владимиру Путину – они просят, чтобы власти выполнили требования боевиков ради спасения жизней детей.

08:00

2-го сентября появляются первые уточненные данные о заложниках. По словам Льва Дзугаева, пресс-секретаря Александра Дзасохова, всего в предварительном списке пленных 354 человека – из них семь граждан стали жертвами теракта. Кроме того, власти сообщают, что в ходе переговоров, которые до 3.00 вел детский врач Леонид Рошаль, уговорить боевиков принять воду и еду для заложников так и не удалось.

07:43

Боевики согнали в здание учреждения 1128 человек, включая детей, их родителей и сотрудников учреждения. Большую часть заложников определили в заминированный спортивный зал: всего в нем было установлено и подключено к электровзрывной цепи не менее 15 самодельных взрывных устройств.

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Взрывное устройство баскетбольном кольце в спортзале захваченной школы Взрывное устройство баскетбольном кольце в спортзале захваченной школы
Взрывное устройство баскетбольном кольце в спортзале захваченной школы

Взрывное устройство баскетбольном кольце в спортзале захваченной школы

НТВ/Reuters
07:30

1 сентября 2004 года в городе Беслане Республики Северная Осетия-Алания отряд террористов осуществил захват школы №1 во время торжественной линейки в честь Дня знаний. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию событий первого дня атаки. Наступает момент для хроники событий второго дня учебного года-2004.