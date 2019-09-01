Второй день террора: хроника нападения на школу Беслана. ОНЛАЙН

Возле школы родственники заложников записывают на видеокассету обращения к президенту России Владимиру Путину – они просят, чтобы власти выполнили требования боевиков ради спасения жизней детей.
2-го сентября появляются первые уточненные данные о заложниках. По словам Льва Дзугаева, пресс-секретаря Александра Дзасохова, всего в предварительном списке пленных 354 человека – из них семь граждан стали жертвами теракта. Кроме того, власти сообщают, что в ходе переговоров, которые до 3.00 вел детский врач Леонид Рошаль, уговорить боевиков принять воду и еду для заложников так и не удалось.
Боевики согнали в здание учреждения 1128 человек, включая детей, их родителей и сотрудников учреждения. Большую часть заложников определили в заминированный спортивный зал: всего в нем было установлено и подключено к электровзрывной цепи не менее 15 самодельных взрывных устройств.
Взрывное устройство баскетбольном кольце в спортзале захваченной школыНТВ/Reuters
1 сентября 2004 года в городе Беслане Республики Северная Осетия-Алания отряд террористов осуществил захват школы №1 во время торжественной линейки в честь Дня знаний. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию событий первого дня атаки. Наступает момент для хроники событий второго дня учебного года-2004.