«Подняли тело»: в подмосковное водохранилище упал вертолет

Из Клязьминского водохранилища, куда упал вертолет, спасатели достали тело одного погибшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка ГУ МЧС.

«Подняли тело одного погибшего», — сказал собеседник агентства, добавив, что подготавливается подъем второго тела.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье, зацепившись за линию электропередач, частный двухместный вертолет упал в Клязьминское водохранилище в 50 м от берега. Инцидент произошел в субботу, 31 августа. В начале восьмого вечера в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении вертолета в подмосковном округе Долгопрудный, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

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На место происшествия прибыли спасатели. В ликвидации последствий падения участвуют 39 человек и 14 единиц техники. «Визуально под водой обнаружили вертолет, ожидают водолазов», — сказал ТАСС источник в экстренных службах. Как сообщают СМИ, на месте происшествия найдены оборванные провода.

Тем временем, следователи возбудили уголовное дело в связи с падением вертолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.

«Следственными органами по факту жесткой посадки вертолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что по предварительной версии следствия, вертолет совершил жесткую посадку и полностью затонул.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — отметила Марковская.

Между тем в сети появилось видео падения вертолета. Так, на кадрах видно, как вертолет пролетает в небе, цепляет линии электропередач и скрывается за деревьями, после чего видны вспышки от оборванных проводов на опорах ЛЭП. Всего ролик, который был опубликован очевидцами в паблике «Честный Долгопрудный» в социальной сети «Вконтакте», длится 13 секунд.

За день это не первое происшествие с летательными аппаратами малой авиации. Ранее в результате жесткой посадки разбился легкомоторный самолет: пилот погиб и пострадала 12-летняя девочка, которая также летела в самолете. Трагедия произошла в Клинском районе Подмосковья возле деревни Минино.

По предварительной информации аппарат взлетал с частного участка, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «На борту самолета был пилот, он же владелец самолета — Дмитрий Радюхин, а также 12-летняя пассажирка... Предварительно, пилот взлетал со своего участка», — сообщил собеседник агентства.

Девочка была госпитализирована с подозрением на перелом позвоночника, рассказал изданию представитель экстренных служб региона. «Девочка 2007 года рождения доставлена в Центральную районную больницу Клина с переломом бедра и подозрением на перелом позвоночника», — уточнил источник СМИ. Он также добавил, что погибший владелец самолета был 1966 года рождения.

В связи с произошедшим следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ, которая предполагает преступление, связанное с нарушением правил безопасности и использования воздушного судна, говорится на сайте ведомства.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в следственном управлении, добавив, что в ходе расследования «будет дана правовая оценка действиям пилота, в том числе по возможному оказанию коммерческих услуг».