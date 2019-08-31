«Мы помощники Зеленского»: банда мошенников задержана в Киеве

Следователи киевского территориального управления Государственного бюро расследований Украина совместно с военной прокуратурой разоблачили ОПГ, которая вымогала $570 тыс. у бывшего сотрудника госкомпании «Укрспецэкспорт» за якобы содействие в его назначении на руководящую должность в концерн «Укроборонпром».

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В мошенническую группу входили четыре человека, они представлялись доверенными лицами президента Украины Владимира Зеленского, якобы занимающими руководящие посты в администрации главы государства.

Преступники были задержаны во время передачи части «взноса» — $250 тыс. в одном из офисов на улице Банковой в центре Киева напротив здания офиса президента Украины. Дело возбуждено по статье «мошенничество в особо крупных размерах».

Стоит отметить, что в тот же день Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса – гражданина Литвы, что является нарушением украинских законов, передает ФАН.

Необходимо напомнить, что сейчас

ГБР расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.

Об этом директор бюро Роман Труба сообщил во время брифинга в прошлом месяце.

«Сегодня государственное бюро расследований расследует 11 уголовных производств по заявлениям разных граждан относительно возможных неправомерных действий высших должностных лиц нашего государства», — указал правоохранитель.

При этом, по его словам, дела против Порошенко заведены относительно возможных неправомерных действий со стороны бывшего президента, передает НСН.

«Это уголовные производства от возможной легализализации доходов, полученных преступным путем, до возможного вмешательства в деятельность судей», — пояснил силовик.

Он также отметил, что бывший лидер Украины ранее не явился на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода «Кузница на Рыбальском». В рамках этого дела Порошенко проходит пока как свидетель.

Сообщалось также, что Порошенко, экс-председатель Верховной рады Андрей Парубий и бывший премьер-министр страны Владимир Гройсман совершили преступления по статьям «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Злоупотребление властью и служебным положением» и статье «Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов».

Кроме того,

Порошенко подозревается в злоупотреблении властью и своим служебным положением, которое он использовал, когда проходили назначения на руководящие должности в одной из ведущих компаний — «Центрэнерго».

В САП (специализированной антикоррупционной прокуратуре) рассказали, что распределение «ключевых должностей в органах правления и наблюдательного совета «Центрэнерго» происходило совместно с должностными лицами Фонда госимущества Украины и должностными лицами органов госвласти».

Цель этих назначений, отмечает ведомство, — «хищение средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству». Назначения якобы велись под контролем Порошенко и народного депутата Украины Игоря Кононенко.

В результате всех махинаций из компании было выведено, по информации прокуратуры, порядка 6 млрд гривен ($228 млн). Наказание по этому уголовному делу может составить от пяти до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

При этом Зеленский намерен бороться с коррупцией чиновников – он уже внес проект закона в Раду, в котором предусмотрена отмена возможности внесения залога по тяжким коррупционным статьям.

До этого на Украине запрещалось выходить под залог в трех случаях. Во-первых, если украинец совершил преступление с применением насилия или угрозой его применения. Во-вторых, если из-за действий человека погиб кто-то другой. В-третьих, в отношении лица, которому в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, однако было допущено нарушение.

В новой редакции добавлен четвертый пункт: по отношению к тяжким или особо тяжким коррупционным преступлениям.

«Мы – другая команда. У нас совсем нет времени. Наши ключевые задачи – не просто бороться с коррупцией, а победить ее», — отмечал Зеленский на встрече с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом, вице-президентом ВБ по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером и директором ВБ по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

5 сентября в Киеве начнет свою работу новый Антикоррупционный суд.