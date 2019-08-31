Задушила и закопала: мать призналась в убийстве годовалого сына

Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.

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Все началось с того, что женщина обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что якобы проснулась утром и увидела, что ее сын Тимур исчез из кроватки. Специалисты приступили к поиску вместе сотрудниками МВД, МЧС, с привлечением добровольческих отрядов и местных жителей, допрашивались родственники и близкие семьи пропавшего ребенка, а также местные жители, передает ФАН.

Соседи семьи сообщили, что во время разговора с психологами 5-летняя дочь женщины призналась, что мама в тот день пила, а ее братик сильно плакал. По словам девочки, в какой-то момент ночью крики мальчика прекратились, и в доме стало тихо, передает портал Ufa City News.

«Сотрудниками отдела криминалистики следственного управления была грамотно выстроена тактика допроса, представлены собранные доказательства и установлен психологический контакт с матерью пропавшего ребенка, в результате последняя дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка», — говорится в сообщении правоохранителей.

Она подозревается по пункту «в» ч. 2 ст.105 УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», наказание за которое предусматривает до 20 лет лишения свободы (учитывая, что указанное в статье УК пожизненное лишение свободы не применяется в отношении женщин).

«Как установлено следствием,

ночью 29 августа Юлия задушила своего ребенка, после чего выкопала яму на территории своего придомового участка и закопала его.

Тело ребенка было обнаружено в указанном ею месте на глубине более полуметра, завернутого в домашнее одеяло», — пояснили в следствии.

Двумя днями ранее в частной турецкой клинике «Яшам Хастанеси» в Аланье, где скончалась 16-летняя россиянка, заявили, что намерены подать судебный иск против матери девочки. Директор учреждения Нуртач Ары отметила, что родители школьницы несколько дней лечили ее активированным углем, хотя у россиянки был приступ острого аппендицита и ей была необходима срочная операция.

Представитель клиники опровергла обвинения родителей, которые заявили, что врачи убили их дочь ради того, чтобы забрать внутренние органы. «Девочка поступила к нам слишком поздно, в крайне тяжелом состоянии с перитонитом, спасти ее было уже невозможно. Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, о чем вы говорите», — возмутилась директор клиники.

В среду, 28 августа отец 16-летней жительницы Красноярска Вячеслав Ланшаков высказал подозрение, что тело его дочери вернули в Россию без некоторых внутренних органов.

«Мы сейчас читаем про такие же ситуации и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов – очень большая вероятность что наша дочь не в полном сборе вернулась домой», — заявил он.

Семья Ланшаковых в начале июля отправилась отдыхать в Турцию на машине. На девятый день путешествия девочка пожаловалась на боли в животе, 13 июля ее доставили в частную клинику «Сиедра» в Аланье. Как рассказала врач этого учреждения Айше Бюкте, пациентке сделали анализы и сообщили родителям, что у нее аппендицит и нужна операция, однако учреждение не имеет право ее проводить.

Родители выбрали другую частную клинику, в которой можно было сделать операцию — «Яшам Хастанеси». Крестная мать девочки Наталья рассказала, что в этой клинике врачи поставили ей новый диагноз — отравление.

Родители погибшей утверждают, что в течение нескольких часов медики лечили их дочь лишь с помощью грелок и капельниц. При этом у нее дважды останавливалось сердце.

Чуть ранее в станице Темиргоевской Краснодарского края следователи объявили в розыск 35-летнего местного жителя, предположительно до смерти избившего свою четырехлетнюю падчерицу. По версии следователей, 24 августа мужчина остался в частном доме один с двумя малолетними детьми.

В целях воспитания он решил избить падчерицу, которая начала капризничать, и нанес ей множество ударов руками по голове и телу. В тот вечер девочка стойко перенесла издевательства, однако через три дня внезапно потеряла сознание.

Истязатель девочки вызвал бригаду скорой медицинской помощи, сообщив медикам, что девочка упала с лестницы. Врачи забрали малолетнюю в больницу. Однако довезти ребенка до медучреждения они не успели — потерпевшая скончалась в автомобиле скорой помощи от полученной травмы живота.