«Обряд очищения»: как беременная россиянка травила иностранцев

50-летнюю россиянку задержали на Кипре по подозрению в организации «обряда очищения», в ходе которого участники принимали галлюциногенную настойку «аяуаска». После мероприятия одну из женщин доставили в больницу — позже она скончалась, сообщает Associated Press.

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По данным СМИ, церемония проходила 27 августа в пригороде Ларнаки. Ее участниками стали 20 иностранцев, не знакомых друг с другом. Каждый из них заплатил организаторам по €150 (около 11 тыс. рублей — «Газета.Ru»). В ходе мероприятия люди проходили некий «обряд очищения» при помощи настойки «аяуаска» — традиционного напитка ряда культур Южной Америки. Как отмечает AP, «аяуаска» содержит сильный галлюциноген диметилтриптамин, запрещенный в РФ. Как подчеркнули в полиции Кипра, вещество было обнаружено в восточной части Средиземноморья впервые.

Среди участников необычного мероприятия оказалась и 34-летняя гражданка Латвии, имя которой не раскрывается в интересах следствия. По данным местного портала «In Cyprus», сразу после обряда скорая помощь увезла ее в больницу. Впоследствии женщина скончалась.

На данный момент точные причины смерти не установлены — их определит ряд исследований. «Образцы будут отправлены в лабораторию для токсикологических и патологических тестов, которые должны пролить свет на причину смерти», — рассказал изданию «Knewscom.cy» представитель полиции Ларнаки Хараламбос Захариу.

По версии правоохранителей, резкое ухудшение состояния латвийки могло произойти из-за того, что она смешала «аяуаску» с алкоголем.

Главной подозреваемой в деле о смерти женщины стала 50-летняя россиянка — именно она, предположительно, организовала необычный «обряд». Как сообщает «In Cyprus», женщину арестовали непосредственно в частной клинике в Лимассоле — там она лежала на сохранении беременности. По данным издания, подозреваемая в непредумышленном убийстве вынашивает двойню. Согласно решению судьи округа Ларнаки, она была заключена под стражу на шесть дней до выяснения обстоятельств случившегося.

Еще одним подозреваемым в деле о гибели латвийки стал 42-летний муж задержанной гражданки РФ. Мужчина является уроженцем Колумбии. Как предполагают полицейские, «аяуаску» на Кипр мог доставить именно он. Сразу после мероприятия он покинул территорию страны, сейчас его разыскивает «Интерпол».

Полиция также ищет остальных участников «обряда очищения». «Мы задержали уже пять или шесть человек из этой группы, все они дали показания», — сообщил полицейский из Ларнаки.

Ранее действие психотропных наркотиков на людях решил проверить и 26-летний Мурат Сабанов, задержанный в Москве 25 июня.

По данным следствия, мужчина подходил к людям на улицах и в барах, знакомился с ними и предлагал выпить прохладительный напиток, в который заранее подмешивал наркотические вещества. После того, как жертвы теряли сознание, преступник их грабил. В СМИ его окрестили «отравителем с газировкой».

В результате МВД возбудило в отношении Сабанова семь уголовных дел. Правоохранители обнаружили в его квартире «свертки с белым порошком». Согласно результатам экспертизы, в него были добавлены лекарственные средства.

По данным следствия, в общей сложности действия Сабанова принесли ущерб на сумму 150 тыс. рублей. Его жертвами стали не менее 11 человек. Среди пострадавших оказался Ярослав Антипов, который рассказал о своем знакомстве с Сабановым. По словам молодого человека, мужчина подошел к его компании 7 июня на Чистопрудном бульваре и предложил сделать по глотку газировки.

«Мы в этом ничего подозрительного не увидели. Думали, что он чей-то друг. Мы сделали по глотку. Все потом следующие мои воспоминания уже из больницы. Все втроем там упали», — рассказал молодой человек РЕН ТВ. Он также добавил, что очевидцы обратили внимание на Сабанова, когда он собирал вещи отравленных, и отогнали его. Они же вызвали полицию и скорую помощь.

В результате молодой человек пролежал в коме шесть часов. В больнице ему поставили диагноз – «алкогольная кома с примесью психоактивных веществ». Однако, как отмечает Ярослав, полная экспертиза не смогла выявить вещества: «Скорее всего, оно быстро вышло из крови. Непонятно, что это было».

Еще более тяжелыми последствиями закончилось знакомство с Сабановым для Людмилы Чижовой, фоторедактора портала The Village. По словам Антипова, она вышла из комы только через несколько дней после того, как попала в больницу. Их обоих выписали 13 июля, однако Чижову пришлось госпитализировать повторно – она начала отхаркиваться кровью.

Самого предполагаемого злоумышленника поместили в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.