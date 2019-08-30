Массовое отравление роллами: пострадали десятки россиян

В Самаре против одной из сетей доставки блюд японской кухни возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Производство в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Это произошло после того, как 63 местных жителя отравились ее роллами. Об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета.

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Сообщение о массовом отравлении впервые появилось 27 августа 2019 года на странице самой сети доставки.

«Мы очень сожалеем и должны сообщить, что на одной из семи кухонь в Самаре были зафиксированы сообщения об отравлении наших клиентов.

<...> Обзвонив всех остальных клиентов, совершавших те же заказы, но уже с других точек, стало понятно, что проблема кроется в одной», — говорилось в посте, опубликованном в соцсети «Вконтакте».

На следующий день в Минздраве региона отметили, что за медицинской помощью после отравления обратились 48 человек. При этом 30 из них — в том числе семерым детям — потребовалась госпитализация.

Предварительной причиной инцидента в самарском Роспотребнадзоре назвали плохую обработку продуктов, в результате чего в пище остались зловредные микроорганизмы. Они и могли вызвать отравление.

Острая кишечная инфекция, с которой были госпитализированы самарцы, могла быть вызвана сальмонеллой — бактерией, которая приводит к сильной интоксикации организма, считают в местном Минздраве.

Это уже не первое массовое отравление за лето 2019 года. В июне 2019 года в Самарской и Ульяновской областях 75 человек были госпитализированы после отравления подсолнечным маслом. Об этом сообщали в местных Следственных комитетах.

По версии следствия, ульяновский фермер из села Михайловка и его знакомый предприниматель привезли 500 кг семян подсолнечника, из которых отжали 600 литров масла. Из всей партии они не использовали лишь три мешка семечек — их бизнесмен отдал фермеру в качестве платы за использование аппарата по отжиму масла. После этого местный житель сделал для себя и семьи еще около пяти литров.

Мужчина отдал их своей 39-летней дочери — женщина вместе с 40-летним мужем и двумя малолетними детьми в свою очередь повезла гостинцы своему отцу, который проживал в Ульяновске. Пару бутылок масла она отдала другой своей родственнице, а еще несколько — своему коллеге. Спустя некоторое время все они были госпитализированы с одинаковыми симптомами отравления крысиным ядом — слабостью, болями в животе, кровоточивостью десен, кровью в моче, головокружением и головной болью.

3 августа 2019 года родственница дочери местного фермера, а также ее коллега умерли в больнице. Вскрытие показало, что причиной их смерти стало разжижение крови. После этого сама женщина попала в медучреждение вместе с мужем и детьми, однако вскоре их выписали.

Некачественным продуктом отравились десятки человек в соседнем регионе — Самарской области. Именно туда из Михайловки предприниматель повез 600 литров масла. Следствие предполагает, что головки с семенами, из которого было сделано масло, хранились в ангаре, обработанном крысиным ядом.

Вскоре стало известно о массовом отравлении 69 граждан Узбекистана. Все они работали на сельхозработах в садоводческом товариществе «Кошелевский посад», которое расположено в Сызранском районе Самарской области и производит плодовые, ягодные культуры, а также зерна. Их доставили в больницу с кровавой рвотой и другими симптомами, которые были похожи на те, с которыми госпитализировали жителей Ульяновска.

Следственный комитет начал проверку по факту массового отравления. По предварительным данным, все пострадавшие жили в одном из частных домов в Сызранском районе и самостоятельно готовили себе еду. По данным ведомства, мигранты могли использовать отравленное масло для приготовления пищи.

«15 августа один из 69 пациентов в Самарской области скончался в больнице из-за осложнения основного диагноза», — сообщали в Минздраве региона. По данным на 25 августа 2019 года, в больницах региона остаются еще 54 пострадавших.