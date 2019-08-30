Часто плакала: молодая мать до смерти избила младенца

22-летнюю жительницу города Кольчугино Владимирской области будут судить за избиение шестимесячной дочери. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

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По данным ведомства, в июне 2018 года женщина родила дочку. Ее сожитель не помогал с ребенком, поэтому ухаживала за ним она одна. Как отмечала сама молодая мать, ей было очень трудно справиться с новорожденной. Девочка постоянно плакала, что раздражало ее.

«26 декабря 2018 года женщина находилась дома одна с ребенком, девочка стала плакать, в состоянии неприязни мама нанесла новорожденной удар в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью», — сообщили в региональном СК.

После нанесенных побоев женщина не обратилась за помощью в больницу, несмотря на то что у ребенка были синяки на лбу, спине и груди. Более того, зная о состоянии своего ребенка, она продолжала бить его на протяжении нескольких дней.

«Утром 29 декабря 2018 года, вновь неадекватно реагируя на капризы малышки, обвиняемая кулаком нанесла девочке удар в живот, повлекший причинение ребенку тяжкого вреда здоровью. Только вечером этого дня, увидев, что ребенок уже закатывает глаза, обвиняемая испугалась и бросилась за помощью к соседке», — отметили в ведомстве.

Тогда под давлением своей знакомой женщина все же вызвала бригаду скорой помощи, однако новорожденная к моменту приезда врачей скончалась. В отношении матери было возбуждено дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На время следствия ее поместили в СИЗО.

Известно, что женщина училась в коррекционной школе. Между тем судебно-психиатрическая экспертиза признала ее полностью вменяемой.

Еще об одной трагедии — уже в Красноярске — стало известно 15 августа. Там 44-летний местный житель подозревается в том, что выбросил из окна общежития свою четырехмесячную дочь. По версии следствия, в тот день мужчина распивал спиртные напитки. В какой-то момент девочка начала капризничать, чем разозлила отца.

В итоге тот вытащил ее из кроватки и выкинул из окна. Матери новорожденной в этот момент дома не было. Тело младенца обнаружили соседи — оно лежало на асфальте под окнами здания, где расположено общежитие.

Как сообщили порталу NGS24.ru соседи супружеской пары, они часто выпивали и употребляли наркотики. «Семья здесь живет с 2014 года, соседи не раз вызывали полицию к ним по этому поводу. Всего в семье двое детей — мальчик, полтора года, и девочка полугодовалая. Семья постоянно ссорилась», — рассказала комендант общежития.

Местные жители отмечают, что семья выживала за счет детских пособий. У пары остался старший сын, который почти все время скитается по коридорам общежития. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК «Убийство». Его расследование продолжается.

Ранее еще одно ЧП произошло в Подмосковье. Там в результате жестокого избиения скончался двухмесячный младенец. Как сообщали в региональном Следственном комитете, по подозрению в нанесении побоев был задержан 18-летний отец ребенка.

Как уточнили в ведомстве, 22 июня 2019 года в городскую больницу Балашихи был доставлен двухмесячный младенец с диагнозом «асфиксия». Несмотря на старания врачей, спустя неделю, 30 июня, ребенок умер. Как установила судмедэкспертиза, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

«Для нас это шок. Они молодые, адекватные, обеспеченные, никогда не замечалась выпивка за ними. Все время были вдвоем, радовались ребенку», — так консьержка Алла Козлова описала семью погибшего ребенка в разговоре с телеканалом «360».

Она считает, что 18-летний отец мальчика души не чаял в своем первенце. Тем временем его соседка не согласилась с Козловой. По ее словам, родители жестоко обращались с ребенком, отец постоянно кричал на него.

«У них пара какая-то странная… Я еще думала, что же он так ругается? Это же ребенок. Он же ничего не понимает», — поясняла жительница Подмосковья. Она подчеркнула, что даже после того, как мальчика увезли в больницу, в квартире супругов громко играла музыка.

В отношении отца погибшего ребенка возбудили уголовные дела по двум статьям — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Мужчину арестовали, сейчас он находится в СИЗО. Материалы дела переданы в суд.