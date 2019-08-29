Хотел припугнуть: как саратовец заживо сжег отца и супругу

В Саратове силовики задержали подозреваемого в поджоге дома на улице Вольская, в результате которого погибли 55-летний мужчина и его 35-летняя невестка, а 50-летнюю жену скончавшегося госпитализировали с сильными ожогами. Предполагаемым злоумышленником оказался 32-летний сын супружеской пары.

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«Пожарно-испытательная лаборатория установила, что это был поджог. В отношении него возбуждено уголовное за умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее смерть», — сообщили в региональном главке МВД.

На допросе мужчина признался в содеянном — он рассказал, что не намеревался убивать семью, а хотел лишь припугнуть супругу, которую подозревал в измене.

Трагедия произошла 22 августа в 01.50 по местному времени (00.50 мск). По данным регионального МЧС, на место происшествия выехали 23 единицы техники и 77 человек — среди них 46 сотрудников ведомства. Несмотря на желание злоумышленника поджечь небольшой участок, пламя охватило 600 кв. метров дома №8. Полностью пожар удалось ликвидировать только к 2.47. В ходе осмотра места происшествия специалисты установили, что очаг возгорания находился снаружи. Позже стало известно, что дом №8 был построен в 1917 году — он не имел статус аварийно-опасного здания.

Изначально по подозрению в поджоге был задержан и передан следственно-оперативной группе 28-летний саратовец Николай Минаев, которого местные СМИ называют «пироманьяк». Ранее он спалил несколько домов в центре города, за что 6 апреля 2017 года его приговорили к трем годам колонии-поселения и выплате штрафа пострадавшим в размере более 4 млн рублей.

В ходе следствия выяснилось, что в 2015 году 4 июня бывший пожарный Минаев поджег дом №54 на улице Шелковичной. Через год он спалил уже три дома: на улице Мичурина, Хользунова и Рабочей, сообщали в областной прокуратуре сайту kp.ru. В результате происшествия пострадали 11 семей – они потеряли свои квартиры, так как дома были признаны аварийными и подлежали сносу. Тем не менее причастность Минаева к преступлению 22 августа была опровергнута.

Ранее похожая история произошла в городе Абакан Республики Хакасии. Там 4 июля суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, убившему пятерых человек – четверо погибших являлись товарищами злоумышленника, а пятая девушка проживала вместе с ним, сообщали в региональном Следственном комитете.

По данным ведомства, 4 августа 2018 года мужчина принимал у себя в гостях четверых приятелей — проживал он в пристройке к дому, принадлежащему его матери. В день трагедии абаканец попросил у нее деньги на алкоголь. Женщина ему отказала и потребовала, чтобы он прогнал друзей из дома.

После конфликта с матерью злоумышленник сделал вывод, что распивающие спиртное приятели мешают ему получить деньги. В итоге он принял решение убить гостей: мужчина облили дверь пристройки горючей жидкостью и поджег ее.

Первая на пожар прибежала племянница осужденного, которая проживала вместе с его матерью – она вызвала пожарных. В результате происшествия четверо людей скончались на месте от отравления окисью углерода, а одного из мужчин госпитализировали – через несколько дней он умер от ожогов.

Суд признал абаканца виновным по статье 105 УК РФ «Убийство пятерых лиц, совершенное с особой жесткостью, общеопасным способом» — его отправили в колонию на пожизненное заключение. Кроме того, с мужчины взыскали моральный и материальный ущерб на сумму более 4 млн рублей в пользу потерпевшей стороны.

Еще одного поджигателя осудили в Горнозаводском районе Пермской области. Им оказалась 17-летняя местная жительница — школьницу осудили за поджог дома, в котором спали ее родители пенсионеры.

По данным регионального СК, до трагедии злоумышленница регулярно конфликтовала с матерью и отцом, а также убегала из дома. Незадолго до пожара она вступила в отношения с 25-летним молодым человек — по словам соседей, он нигде не работал и постоянно пьянствовал, передавал местный портал 59.ru.

Недовольная реакцией родителей на нового ухажера, девушка попыталась расправиться с ними, совершив поджег дома в ночь на 28 января. Потерпевшим удалось спастись, но в результате был уничтожен дом и находившееся в нем имущество общей стоимостью более чем в 900 тыс. рублей.

Спалила девушка и подарки, которые ей покупали родители. В частности школьница уничтожила телефон за 23 тыс. рублей — за него взрослые не успели даже выплатить кредит.