«Уезжала довольная»: чем обернулось изнасилование волейболистки

Знакомые 17-летней волейболистки, якобы ставшей жертвой изнасилования в Анапе, рассказали о состоянии девушки. По словам коллег по команде, спортсменка не чувствует себя подавленной, поэтому тренер не счел нужным освобождать ее от соревнований.

Реклама

«Даже ни у кого в мыслях не было отстранить ее от игры, в команде все делают вид, что ничего не произошло. Психологическое состояние у нее вроде нормально. Никто из нас не спрашивает об этом», — сообщил собеседник газеты «МК».

Информацию о том, что пострадавшая спортсменка не выглядела несчастной после происшествия, подтвердили и в спортивно-оздоровительном комплексе «ВолейГрад», где базировались волейболисты. «Все, уехали от нас волейболисты, выдохнули мы. Не знаем, вернется ли потерпевшая сюда после всего. В ближайшее время вряд ли. Но вот в следующем году вроде обещали приехать. Чувствует она себя уже нормально. Выезжала вроде довольная. Не плакала», — отметила сотрудница центра.

Одноклассники девушки подчеркивают, что меланхолия была не в духе волейболистки — она, напротив, всегда любила «тусоваться» и участвовать в авантюрах. «Она тусовая, любит прикалываться, беситься, от приключений не откажется. Одним словом — веселая, заводная девчонка», — сказал «МК» приятель волейболистки.

Другой участник соревнований заявил, что из-за постоянных выходок потерпевшей ее тренер не раз получал выговор от руководства клуба. «Известная спортсменка, но она такая оторва. Не впервые из-за ее поведения тренеру доставалось. Теперь-то ему влетит по полной», — рассказал знакомый спортсменки сайту kp.ru.

Позже источник, близкий к следствию, передал «МК» видео с камеры видеонаблюдения, установленной в прибрежном кафе. На кадрах видно, как через два часа после происшествия пострадавшая танцует со своими подругами, а позже уходит в обнимку с неизвестным молодым человеком. Кроме того, уже на следующий день, 28 августа, волейболистка сыграла матч в чемпионате России по пляжному волейболу.

Сам инцидент произошел на пляже в Анапе. Там вечером 26 августа девушка прогуливалась со своим молодым человеком. В частности, как утверждают обвиняемые через адвокатов, пара вступила в интимную близость в прибрежной беседке.

Далее, уже по версии спортсменки, сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) подошли к нарушителям общественного порядка и заявили, что отвезут их в отделение — при этом парня правоохранители отпустили, а волейболистку стали насильно принуждать к сексуальному контакту. При этом, по словам спортсменки, насилие к ней применяли только двое правоохранителей, в то время как третий снимал происходящее на камеру. Позже в сообществе «Подслушано в Анапе» в соцсети «Вконтакте» выложили видео, которое, как пишут авторы публикации, было изъято из телефона силовика. Подлинность ролика не подтверждена правоохранительными органами.

На кадрах видно, как мужчина в камуфляжной форме совершает развратные действия с девушкой. В какой-то момент она попыталась убежать, оттолкнув от себя злоумышленника, но тот стал кричать на нее: «Куда пошли, побежали? Кого толкаете — друга увидели, что ли?». Также он пригрозил потерпевшей 15 сутками ареста.

«А когда все закончилось, они отвезли ее в спортивный комплекс «ВолейГрад», в котором проходила сборы спортсменка», — сообщил источник в силовых структурах сайту kp.ru.

С заявлением в полицию обратился тренер несовершеннолетней спортсменки – девушка рассказала ему о произошедшем, когда наставник встретил ее после комендантского часа. «Сначала я думала, что они приехали на какой-то дебош. Но, осмотревшись, я увидела волейболистку. Она стояла поодаль от полицейских с другим полицейским в белой рубашке. Плакала и что-то ему рассказывала. Тренер стоял в джинсовых шортах и футболке. Я поймала его грустный взгляд и ушла со своими ребятами в гостиницу», — рассказала очевидица событий «МК».

Впоследствии силовики задержали полицейских, а региональный Следственный комитет возбудил против них дело по статье 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней». В то же время предполагаемых злоумышленников и их руководителей уволили из полиции. Позже в Сети были обнародованы данные о задержанных — ими оказались 26-летний старший сержанта Рустам Наниза, 28-летний сержант Алий Казанчи и 28-летний сержант Леонид Паланчук.

28 августа суд арестовал лишь двух экс-правоохранителей – судьба третьего подозреваемого неизвестна. «Суд избрал в отношении двоих полицейских», — сообщили РИА «Новости» в краевой прокуратуре.