«Шел с топором»: южанина подозревают в убийстве падчерицы

В станице Темиргоевской Краснодарского края следователи разыскивают 35-летнего местного жителя, предположительно до смерти избившего свою четырехлетнюю падчерицу. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления СК РФ.

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По версии следователей, 24 августа мужчина остался в частном доме один с двумя малолетними детьми.

В целях воспитания он решил избить падчерицу, которая начала капризничать, и нанес ей множество ударов руками по голове и телу. В тот вечер девочка стойко перенесла издевательства, однако через три дня внезапно потеряла сознание.

«В связи с этим фигурант вызвал бригаду скорой медицинской помощи, сообщив медикам, что девочка упала с лестницы. Врачи забрали малолетнюю в больницу», — сообщили в СК.

Однако довезти ребенка до медучреждения они не успели — потерпевшая скончалась в автомобиле скорой помощи от полученной травмы живота.

Сам предполагаемый убийца скрылся с места происшествия. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», сейчас мужчина находится в розыске.

Следственный комитет также намерен выяснить, почему о случившемся умалчивала 25-летняя мать погибшей девочки. «Также будет дана юридическая оценка действиям матери девочки, которая не сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, тщательным образом будут изучены условия жизни малолетней», — отметили в ведомстве.

Как сообщает «КП-Кубань», в больницу попал и малолетний брат погибшей девочки – врачи также сняли у него многочисленные побои.

По словам соседей семьи, драки в семье происходили регулярно – мужчина выбирал момент, когда гражданская жена уходила на работу и нападал на детей.

«Он вроде бы хороший, деньги в семью приносил, по дому помогал. Но грубый. Часто мог оскорбить, а не так давно начал уже и руку поднимать на детей. Часто делал это, пока жены не было дома. Но и у нее на глазах мог так жестоко воспитывать, — рассказал один из местных жителей сайту kp.ru, отметив, что сама женщина закрывала на все происходящее глаза, — Устала уже одна быть, наверное, думала: «Всяко лучше, чем без мужика».

Владельцы соседних домов также отметили, что в последний раз мужчина избил девочку с особой жестокостью – наносил удары и руками, и ногами. После этого малышка начала жаловаться на постоянную головную боль и тошноту, однако к ней никто не прислушивался. Спустя три дня она умерла на руках врачей. По данным издания, в морге у ребенка также обнаружили опухоль мозга и перелом позвоночника.

По данным местных СМИ, в настоящий момент подозреваемый может находиться в районе Адыгеи – его заметили около хутора, расположенного в часе езды от станицы Темиргоевской.

«Он шел вдоль реки Лаба с топором. Побежал он на Адыгею, скрываться в лесу», — рассказала собеседница «КП-Кубань». — Правоохранители предупредили всех местных жителей о том, чтобы люди с наступлением темноты на улицу не выходили и были осторожны, пока этого человека не найдут».

Ранее, в конце июля 2019 года, суд вынес приговор жителю Забайкалья, убившему своего пасынка мухобойкой. Об этом сообщалось на сайте Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 6 сентября 2018 года житель города Балея Владимир Пауков остался с пасынком вдвоем и решил заняться его воспитанием. Выпив бутылку водки, он стал учить его читать. Однако не увидев от мальчика инициативы, мужчина вышел из себя и не менее четырех раз ударил его рукой по груди и лицу. Затем он взял в руки мухобойку и продолжил бить ребенка по лицу и телу рукам и ногам.

«После этого осужденный трижды поднял мальчика над головой и бросил на пол. Ребенок от полученных травм скончался», — сообщили следователи.

Вернувшись с работы, тело мальчика увидела его мать. Женщина хотела немедленно обратиться за помощью, однако убийца не дал ей вызвать медиков и полицию. Испуганная сожительница решила промолчать, чтобы самой уберечься от побоев: как выяснили правоохранители, мужчина регулярно избивал ее с 2017 по 2018 год, используя кулаки, ремень и даже сапоги.

Следствием также было доказано, что злоумышленник не только занимался домашней тиранией, но и регулярно совершал налеты на квартиры местных жителей. По решению суда он был приговорен к пожизненному лишению свободы.