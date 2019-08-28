Отобрали детей и посадили: трагедия жительницы Подмосковья

В подмосковном Сергиевом Посаде скончался 6-летний воспитанник местного детского дома, который страдал тяжелыми заболеваниями. Как сообщили в Следственном комитете по Московской области, по факту случившегося инициирована проверка. В ближайшее время правоохранители изымут всю необходимую медицинскую документацию, а также опросят персонал детского дома-интерната и родителей умершего мальчика.

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Как уточняют в Ассоциации родительских комитетов, ребенка, который страдал ДЦП и судорожной эпилепсией, забрали еще в 2017 году. По данным сайта kp.ru, он рос в обычной многодетной семье. Отец работал монтажником пластиковых окон, а мать сидела дома и занималась детьми.

Их было трое — двое мальчиков и годовалая девочка. Родители не были официально расписаны, а женщина считалась матерью-одиночкой — в графе отцовства в свидетельстве о рождении ее детей стоял прочерк. Соседи охарактеризовали семью, как вполне обычную.

Проблемы начались, когда мать жительницы Подмосковья начала испытывать неприязнь к гражданскому мужу ее дочери.

«Она и написала на него заявления в полицию, что он бьет дочь, о чем сейчас очень сожалеет. Семью, что называется, поставили на галочку. К ним регулярно стали наведываться из органов опеки и попечительства Одинцовского района», — рассказала «КП» член ассоциации Марианна Ярикова.

Через некоторое время между родителями вспыхнула ссора — дело даже дошло до драки. Услышав шум, соседи вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители приняли решение доставить семью в местное отделение.

В итоге этот конфликт привел к тому, что детей у родителей отобрали. Старшего сына и младшую дочь отдали в семейный детский дом — учреждение, куда помещают детей, оставшихся без попечения родителей: их содержит государство, оно и оплачивает работу временных опекунов. Между тем 6-летнего мальчика сразу поместили в государственный детский дом «Березка». Родителей к детям не пускали — полгода им даже не сообщали об их местонахождении. Бабушка также не смогла добиться оформления опеки над детьми, хотя сама была не против.

После изъятия детей социальные службы сначала ограничили отца с матерью в родительских правах, а затем выступили с заявлением в суд об их лишении. Затем родители подали в суд заявление о возврате детей. Спустя год разбирательств суд все же отказал соцслужбам в лишении женщины родительских прав.

Однако отдавать детей матери-одиночке отказались. Тогда она решила вписать своего сожителя в свидетельство о рождении — тем не мнее в ЗАГСе им отказали после звонка из социальных служб, пишет сайт kp.ru.

Член Ассоциации родительских комитетов Ярикова отмечает, что женщине якобы угрожали в органах опеки, однако та угрозы игнорировала. «А ребенок через 10 месяцев, когда мать уже подала иск в суд о возврате детей, пишет письмо: «Я не хочу к маме. Мама меня шлепала». А снизу шла приписка о том, что она его заставляла нюхать половые органы», — рассказала собеседница «КП».

В итоге на жительницу Подмосковья завели уголовное дело — заявление подали временные родители ее старшего сына. Хотя мальчик позже отказался от слов об избиении и растлении со стороны матери, ей дали 12 лет колонии.

СМИ со ссылкой на ее родственников отмечают, что вскоре после приговора выяснилось, что свидетель, который якобы видел, как женщина издевалась над ребенком, солгал. От него якобы потребовали дать нужные показания под угрозой депортации. Известно, что мужчина был выходцем из Средней Азии.

Между тем младший сын жительницы Сергиева Посада скончался, когда она уже начала отбывать наказание в ИК. Тем временем родственникам мальчика долгое время не сообщали о его кончине. Узнали они об этом лишь спустя пять дней, когда мальчик уже был похоронен.

Как сообщила детский обмудсмен Анна Кузнецова в связи со смертью 6-летнего мальчика в подмосковном интернате она направила обращение в прокуратуру и СК. «Если будет выяснено, что в произошедшем есть вина должностных лиц — они обязательно должны понести ответственность, направлены соответствующие обращения в прокуратуру и Следственный комитет», — пояснила Кузнецова ТАСС.