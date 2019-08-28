Думала, что толстеет: почему рожают российские школьницы

Родить до аттестата

Пять 17-летних россиянок родили в прошлом году по пятому ребенку — это следует из данных Росстата. Почти три тысячи несовершеннолетних стали мамами в 2018 году, 176 из них родили во второй, третий или четвертый раз.

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Самыми молодыми мамами стали четыре девочки в возрасте 12 лет. 13-летние россиянки родили 34 ребенка, 14-летние — более 190 детей. Наконец, 919 малышей появились на свет у 15-летних девушек, при этом 22 из них стали мамами во второй раз. Всего в течение прошлого года матерями стали более четырех тысяч школьниц в России.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олега Аполихина, российские подростки начинают вести половую жизнь в среднем в 16-18 лет. Возраст сексуального дебюта снизился, при этом молодые люди узаконивают свои отношения все позже. Девушки обычно выходят замуж в 24-26 лет, а мужчины женятся в 26-28 лет. Всего 7,1% первых в жизни человека сексуальных контактов сейчас происходит в браке, отметил эксперт.

«Все остальное вне брака. Получается, что люди начинают жить половой жизнью, менять партнеров без целеполагания создания семьи», — пояснил Аполихин в беседе с ТАСС.

При этом далеко не все юноши и девушки сегодня знают о безопасном сексуальном поведении, в том числе контрацепции и опасности заразиться заболеваниями, передающимися половым путем, отмечает Владимир Архангельский, заведующий Сектором воспроизводства населения и демографической политики Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ.

Эксперт отметил, что ранняя беременность характерна в первую очередь для регионов, где традиционно принято рано создавать семьи, особенно в сельской местности. В частности, такое бывает в Ингушетии, Чечне, Дагестане, а также в Сибири — на Алтае и в Тыве. К слову, именно Тыва, Чечня, Ингушетия и Дагестан стали рекордсменами по рождаемости в прошлом году.

С Архангельским соглашается директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

«Больше всего несовершеннолетних мам в тех регионах, где сохраняются, а иногда даже усиливаются так называемые традиционные семейные отношения. Там, где есть традиционалистский подход к браку, к семье, женщине», — указал Вишневский.

Специалист утверждает, что ранний возраст рождения первого ребенка практически не зависит от уровня жизни. Кроме того, в последние несколько десятилетий малолетних рожениц в России становится меньше. По его словам, до 1990-х годов большой вклад в рождаемость вносила возрастная группа 15-19 лет. По состоянию на нынешний год он заметно снизился.

Однако профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников с Вишневским не согласен — он считает, что у девушек из неблагополучной среды риск стать мамой до 18 лет выше, чем у их сверстниц из обеспеченных семей.

«Чаще рано рожают несовершеннолетние из неблагополучных слоев общества. Это может произойти в любом социальном слое. Но в неблагополучных, маргинальных семьях эта вероятность больше», — пояснил профессор каналу «360».

Хотя количество ранних родов постепенно сокращается, связано это не с половым просвещением подростков, а с повышением общего возраста рождения первенца. Средний возраст рождения первого ребенка у россиян — около 25 лет, и цифра эта продолжает увеличиваться.

«Когда средний возраст повышается, то и число случаев рождения детей несовершеннолетними матерями заведомо становится меньше», — сказал Синельников.

Что касается регионов, где принято рано вступать в браки, то такие обычаи противоречат Уголовному кодексу. Согласно российскому законодательству, возраст сексуального согласия составляет 16 лет. За половой акт взрослого человека с подростком, не достигшим 16-летия, наступает уголовная ответственность.

Предложила спрятать ребенка под диван

Государство сегодня практически никак не поддерживает несовершеннолетних матерей. Дело в том, что в законодательстве нет понятия «малолетняя мать», так что эти девушки не имеют отдельного социального статуса и прав на получение каких-либо льгот. В то время как матери-одиночки могут закрепить свой социальный статус, и их учитывают при разработке государственных программ соцподдержки.

При этом малолетние матери из неблагополучных семей вынуждены самостоятельно справляться с трудностями, не получая поддержки от общества и родных. А проблемы усугубляются из-за их психологического состояния и неспособности одновременно работать, учиться и воспитывать ребенка.

В регионах, где становиться матерью в юном возрасте для девушек нормой не считается, появление ребенка на свет становится для малолетней матери настоящей проблемой. 17 августа СМИ сообщили о московской 16-летней школьнице, которая узнала, что беременна, лишь во время родов. По данным издания «Регион Online», у девушки внезапно сильно заболел живот. Когда пациентку доставили в больницу, выяснилось, что она находится на девятом месяце беременности и у нее начались предродовые схватки. Девушка была шокирована, поскольку ничего не знала о ребенке — она лишь заметила, что в последнее время прибавила в весе. В результате школьница родила здорового ребенка.

В апреле этого года аналогичная ситуация произошла с другой москвичкой — ученицей 8-го класса. Около 5 утра 14-летняя девочка разбудила маму и пожаловалась на боли в животе. Врачи скорой помощи пояснили женщине, что ее дочь рожает. Школьница родила здоровую девочку весом 2100 граммов.

Как сообщил «Московский комсомолец», роженица так испугалась реакции отца, что предложила матери спрятать ребенка под диван.

Новоиспеченную маму доставили в роддом, а ее родители отправились в отделение полиции, где рассказали о случившемся. Ни родители школьницы, ни ее старшая сестра не заметили изменений в поведении или фигуре подростка. Кроме того, в течение беременности у нее сохранялись месячные. Девочка хорошо училась, готовилась к поступлению в школу полиции. При этом у нее не было постоянного молодого человека. По подсчетам родителей, интимный контакт произошел, когда дочь отдыхала на даче в летние каникулы.

Родители несовершеннолетней роженицы решили, что возьмут новорожденную под свою опеку. Мать школьницы не будет рассказывать окружающим, что ребенка родила ее дочь.

14-летней москвичке, как и ее новорожденной дочери, повезло, поскольку семья оказала ей поддержку. Часто несовершеннолетние матери пытаются избавиться от ребенка, боясь осуждения родителей или ответственности.

В марте этого года в городе Волгодонске Ростовской области уборщица местной детской больницы обнаружила пакет с телом новорожденного ребенка. Малыша оставили в туалете медучреждения. По данным местного управления СК РФ, матерью умершего ребенка оказалась 16-летняя девочка, которую доставили в больницу из-за проблем с почками. На следующий день после поступления у нее начались схватки, подросток отправилась в туалет, где родила первенца.

По словам самой школьницы, малыш не подавал никаких признаков жизни, поэтому она решила спрятать его тело в пакет. Однако сотрудники больницы настаивают, что ребенок появился на свет живым и здоровым. В ходе проверки правоохранители выяснили, что отцом погибшего ребенка является 17-летний друг школьницы. Молодой человек, как и все знакомые девочки, ничего не знал о беременности.

В конце прошлого года за аналогичное преступление осудили несовершеннолетнюю жительницу города Североморска Мурманской области. По версии следствия, девушка убила новорожденного сына, причинив ему черепно-мозговую травму, а тельце завернула в пакет. Труп во дворе жилого дома обнаружил случайный прохожий. Мать младенца удалось найти после того, как правоохранители опросили около 300 женщин, у которых взяли образцы слюны для анализа ДНК.

На допросе девушка призналась в убийстве и рассказала, что решила избавиться от сына, поскольку испугалась давления со стороны родственников. Суд приговорил обвиняемую к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. При этом судья учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины и несовершеннолетний возраст в момент совершения преступления.