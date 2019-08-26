«Жалкий подкидыш»: за что чеченская школьница убила мать и сестру

Следствие возбудило уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Чечни, подозреваемой в убийстве 53-летней матери и 27-летней сестры. На данный момент региональный Следственный комитет устанавливает все обстоятельства происшествия. Кроме того, в отношении школьницы назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

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По версии следствия, преступление девушка совершила 23 августа в станице Гребенская Шелковского района. В тот день предполагаемая злоумышленница решила привести в действие план расправы, над которым, по ее словам, работала полгода. Перед убийством она приобрела большой нож с лезвием в 20 см, пишет сайт kp.ru. Ночью между подростком и 27-летней сестрой вспыхнул конфликт, в ходе которого 17-летняя сельчанка нанесла родственнице 21 удар по разным частям тела. На крики прибежала мать – она попыталась защитить старшую дочь, за что также получила пять ножевых ранений. Обе потерпевшие скончались на месте.

Тела утром обнаружил отец семейства, который на момент трагедии ночевал в соседнем доме — на допросе он рассказал, что дочери регулярно ссорились. «По данным следствия, подозреваемая на протяжении длительного времени испытывала неприязненные отношения к сестре», — подтвердили в региональном СК.

Позже силовики задержали подозреваемую. Она призналась в убийстве, объяснив его тем, что сестра часто придиралась к ней по всяким пустякам: то ей не нравилось, как младшая убирается, то казалось, что она невкусно готовит. По словам предполагаемой злоумышленницы, иногда родственница называла ее неродной и жалким подкидышем.

Похожая история произошла в Ульяновской области. Там 18 августа в доме в селе Патрикеево были обнаружены тела шести родственников – по версии следствия, с семьей расправился 16-летний подросток, который сразу после убийства покончил с собой.

На трупах 66-летнего мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух 4-летних детей криминалисты зафиксировали многочисленные ранения, нанесенные топором. Позже правоохранители обнаружили тело 16-летнего школьника в 500 метрах от села возле вышки одной из сотовых компаний. Рядом с погибшим силовики нашли предсмертную записку, подписанную именем мальчика. «Имеется предсмертная записка, что подросток собирается покончить жизнь самоубийством и переживает, что родственники будут его оплакивать. Для того, чтобы у них не было негативных эмоций, он решается забрать родных с собой», — сообщили в областной прокуратуре агентству ТАСС.

Позже выяснилось, что накануне убийства предполагаемый злоумышленник рассказал о своих планах другу в соцсетях – он объяснял желание расправиться с близкими их пренебрежительным отношением к нему. Также в сообщениях подросток отмечал, что не хочет видеть страдания бабушки и дедушки из-за смерти родных.

Совершив преступление, мальчик снова уведомил некоторых знакомых о преступлении. «Говорят, что минут в 15 четвертого утра он отправлял смс-ки о том, что уже убил и идет к вышке. Убивал спящих»,

— рассказала родственника телеканала РЕН ТВ родственница погибших Наталия Ширманова.

Все это время, по словам товарищей подозреваемого, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Один из друзей парня заявил, что тот заходил к нему в гости 17 августа. «Не было злости, нормальное поведение. Пахло спиртным от него чуть-чуть. Может, пива попили, но он был в нормальном состоянии», — сообщил местный житель «МК».

Некоторые одноклассники подозреваемого подтвердили, что он довольно часто выпивал спиртное. «Он был позитивным парнем. Играли вместе в игры. В последнее время он стал злоупотреблять алкоголем. Сейчас ситуация такая, у меня голова совсем ни о чем не соображает. Это мой друг лучший. У меня сейчас вообще просто каша в голове», — рассказал знакомый погибшего телеканалу «360».

По предположениям сельчан, пристрастие к алкоголю могло передаться школьнику от родителей: его мать уже стояла из-за этой проблемы на учете, а пьющий отец и вовсе бросил супругу и мальчика на попечение нового отчима.

Несмотря на проблемы в семье, знакомые отмечали только положительные качества подростка. «Он из очень благополучной семьи, неоднократный участник олимпиад, отличник. Судя по всему, у него явные признаки шизофрении», — пояснили в прокуратуре РИА «Новости».

Не поверил в вину 16-летнего мальчика и директор школы, в которой он учился. По словам главы учреждения, что ученик никогда не отличался агрессивным поведение и был совершенно уравновешенным ребенком — кроме того, он никогда не стояла на учете у психиатра.