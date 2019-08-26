Выброс был: Росгидромет нашел радиацию в Северодвинске

После взрыва на полигоне в Северодвинске в воздухе обнаружены короткоживущие техногенные радионуклиды, из-за которых в городе на короткое время повысился радиационный фон – об этом сообщает РИА «Новости». Специалисты Росгидромета брали пробы в период с 8 по 23 августа.

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«Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr, 139Ba, 140Ba и его дочернего радионуклида 140La, продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы. В настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Радиационная обстановка стабилизировалась», — сообщил агентству начальник управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Росгидромета Юрий Пешков.

В Росгидромете подтвердили, что в день взрыва на военном полигоне неподалеку от поселка Ненокса повышение радиоактивного излучения было зафиксировано на шести постах в Северодвинске.

«Повышение фона связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеянию облака», — рассказал Пешков.

Между тем, в городе Сванховде в Норвегии обнаружили следы радиоактивных веществ в воздухе — в небольших концентрациях. «Радиоактивный йод-131 может попадать в атмосферу при авариях на атомных реакторах. Йод-131 — источник опасного бета- и гамма-излучения. Наиболее опасным считается радионуклид, поступивший внутрь организма.» — предупредили граждан в Greenpeace России.

Напомним, 8 августа 2019 года на 45-м Государственном центральном морском испытательном полигоне ВМФ РФ, расположенном вблизи поселка Ненокса на побережье Белого моря примерно в 30 километрах от города Северодвинска Архангельской области, прогремел взрыв.

ЧП произошло при работах, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке: после мероприятий, которые проходили на морской платформе, начался пожар, после чего раздался взрыв. «Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией», — рассказали РИА «Новости» в Росатоме.

Как сообщили в ведомстве, после взрыва нескольких сотрудников отбросило в море, и спасатели надеялись найти их живыми. Сразу после происшествия в воздух были подняты вертолеты санитарной авиации — они доставили пострадавших в специальные медицинские учреждения. Семь сотрудников Росатома погибли, шестеро получили многочисленные травмы и ожоги.

Спустя несколько часов после инцидента администрация портов Западной Арктики, расположенной в Мурманске, по требованию Министерства обороны РФ закрыла для свободного плавания район Двинского залива Белого моря на период с августа по 9 сентября.

Среди населения началась паника. Многие жители Северодвинска, боясь облучения, отправились в аптеки за йодом в таблетках. В социальных сетях местные жители сообщали о нехватке препаратов.

Чтобы успокоить население, Минобороны РФ вместе с местными властями в тот же день, 8 августа, выступило с заявлением — ведомство сообщило, что радиоактивный фон рядом с местом взрыва не изменился. После ЧП специалисты провели соответствующий комплекс исследований — по данным Единой государственной системы мониторинга радиационной обстановки мощность гамма-излучения в Архангельской области находится в пределах допустимой нормы.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям запросила отчеты исследований от всех контролирующих организаций. Также были отобраны пробы воздуха, почвы, воды, проведена оценка радиационного фона в Северодвинске и его окрестностях. Ни в одном из населенных пунктов превышения нормального уровня радиационного фона не выявлено.