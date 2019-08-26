Сбежал с оружием: в Якутии разыскивают полицейского

Сотрудник транспортной полиции Якутска Республики Саха сбежал с работы, забрав с собой служебный пистолет. Его объявили в розыск — об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональном МВД.

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В ведомстве сообщили, что 27-летний старший сержант Айтал Томский пришел на работу, получил там пистолет Макарова с двумя магазинами и 16 патронов. Вскоре он вернулся домой для того, чтобы переодеться, после чего скрылся. Всех, кто 26 августа мог встретить этого человека, попросили сообщить в правоохранительные органы. «Томского объявили в розыск. Пока официальной информации нет. Сбежал с табельным оружием. Говорят, был в угнетенном состоянии», — пояснили в полиции.

В последний раз старшего сержанта видели на улице Федора Попова. По словам очевидцев, он шел в сторону речного порта или 202-го микрорайона – на нем были синие джинсы, светлая куртка, а в руках он держал красный пакет, пишет «Пятый канал».

На данный момент молодого человека разыскивают его же коллеги – сообщение об исчезновении сотрудника также отправили в другие населенные пункты Якутии. Силовики уже осмотрели место жительство сбежавшего сотрудника: там были обнаружены его форма и рация.

В управлении на транспорте МВД России по ДФО ТАСС заявили, что полная информация по данному инциденту будет обнародована позже. «Проводится проверка», — подчеркнули в управлении.

Ранее происшествие с участием сотрудника силового ведомства, укравшего пистолет Макарова, произошло в Республике Крым. Там 31 июля Верховный суд признал вину работника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Павла Самары в убийстве целой семьи. Ему избрали меру пресечения в виде пожизненного лишения свободы.

Выяснилось, что в начале 2018 года надзиратель похитил табельное оружие и патроны к нему. «Когда он принимал от коллег оружие после стрельб, обвиняемый спрятал под одежду пистолет Макарова, который был закреплен за начальником колонии Сергеем Геберлейном, а в сейф положил пустую кобуру», — сообщили в прокуратуре сайту kp.ru.

Позже мужчина разместил в сети объявление о продаже автомобиля, которого у него не было. Предложением заинтересовалась семья — супружеская пара 35-ти и 33-х лет, воспитывающая четырехлетнюю дочь. 23 февраля в 5.00 супруги выехали на встречу со злоумышленником, взяв с собой ребенка и 250 тыс. в качестве предоплаты.

При встрече сотрудник ФСИН застрелил взрослых из украденного пистолета, закрыл их тела и живую девочку в автомобиле, после чего сбросил машину в залив в районе Керчи и скрылся. Ребенок погиб, захлебнувшись с воде.

«В ходе осмотра места происшествия, указанного подозреваемым, в Керчи в районе завода «Залив», в 10 метрах от берега в заливе на глубине 2,5 метра, водолаз-спасатель оперативного отряда ГУ МЧС по Крыму и Севастополю обнаружил автомобиль, в котором находились тела пропавших», – сообщили в крымского управлении Следкома РФ.

Мать погибшей 33-х летней женщины была у водоема, когда автомобиль подняли со дна. «На переднем сиденье мертвая внучка обнимала папу. Внученька до последнего верила, что папа сильный, папа спасет ее и не даст в обиду»,

— рассказала женщина сайту kp.ru.

Позже надзирателя задержали силовики. В ходе следствия выяснилось, что с 2016 по 2018 год злоумышленник регулярно давал объявления о продаже вещей, которых у него не было. Покупатели приносили ему залог, но обещанные покупки не получали. 12 марта СК опубликовал видео следственного эксперимента с участием сотрудник ФСИН: на нем правоохранители вели злоумышленника к автомобилю, где на водительском сидении находился манекен. Лица осужденного видно не было, так как его специально снимали со спины.

В итоге суд признал мужчину виновным по статьям 159 УУ РФ «Мошенничество», 226 УК РФ «Хищение оружия», 162 УК РФ «Разбой», 105 УК РФ «Убийство» и 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества».