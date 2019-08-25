«Вы еще дерзите»: медсестры прогнали пациентку с отеком легких

Сотрудники Следственного управления СКР по Тюменской области начали доследственную проверку после сообщений о том, что в «Западно-Сибирском медицинском центре ФМБА России» не приняли привезенную с отеком легких девушку из-за того, что до конца врачебной смены оставалось пять минут.

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По сообщениям местных СМИ, утром в воскресенье, 25 августа, жительнице Тюмени стало плохо, у нее началась сильная аллергическая реакция, приехавшие к ней в квартиру медики «скорой помощи» сделали укол и отвезли в больницу. Однако там больную не приняли, и пациентка была доставлена в Областную больницу №1 и помещена на амбулаторное лечение.

«Следователи регионального СКР выехали на место происшествия в указанную больницу, где изымают необходимую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении правоохранительного органа.

«Случай беспрецедентный, недопустимый. Ранее таких грубых нарушений в деятельности этого медицинского учреждения не отмечалось. В целях недопущения подобных ситуаций в будущем случай будет детально рассмотрен, а к медицинским работникам будут применены строгие меры взыскания», — заявили в региональном департаменте здравоохранения.

Портал 72.ru разместил видео разговоров с медиками, снятое одним из очевидцев того, как девушке отказывают в госпитализации.

«Кто капать-то ее будет? Ну отек Квинке...

Вы думайте головой, когда везете.

Что из того, что мы дежурим? У нас осталось дежурить пять минут. Везете, такой диагноз, ее наблюдать надо. Вы еще дерзите», — так реагировала медсестра на обращение привезшего девушку мужчины.

В ответ на его реплику медик посоветовала «не учить работать».

«Вы учите нас, как работать. Пять минут нашего рабочего времени осталось. Девушку надо откапывать, наблюдать два часа как минимум», — указал медсестра.

Отек Квинке или ангионевротический отек — заболевание аллергической этиологии, проявляющееся выраженным отеком слизистых оболочек и подкожно-жировой клетчатки. Чаще отек Квинке появляется в области лица и шеи, на руках, в редких случаях может быть отек внутренних органов. Возникает отек Квинке чаще у людей с аллергическими заболеваниями.

При распространении отека на голосовые связки, гортань у больного появляется охриплость голоса, дыхание становится шумным, кашель «лающий». Пациент жалуется на то, что ему тяжело дышать. Отек гортани может привести к появлению острой дыхательной недостаточности, если вовремя не оказать медицинскую помощь.

За два дня до скандала в Западно-Сибирском медицинском центре в Тюмени начался судебный процесс над молодым терапевтом, который не назначил пациенту необходимое обследование. После того, как врач отпустил 39-летнего мужчину домой, тот умер. Инцидент произошел в сентябре прошлого года.

Медик обвиняется по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ранее Камчатский краевой суд постановил выплатить местному жителю 1,4 млн руб. компенсации морального вреда и утраченного заработка после лечения в краевой больнице имени А.С. Лукашевского, передает ФАН.

В 2016 году пациенту, сломавшему руку, в больнице поставили титановую пластину. Через два года она была удалена. При этом пациенту сломали кость рядом с местом прежнего перелома. Была сделана повторная операция, поставлена та же пластина. Через несколько месяцев у мужчины начала болеть рука из-за того, что титановый фиксатор сломался. Из-за этого была сделана еще одна операция.

Ранее сообщалось, что главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы, где ставили диагноз обратившейся к президенту России Владимиру Путину онкобольной, подал в отставку.

Скандал начался с того, что 24-летняя жительница Апатитов Дарья Старикова во время «Прямой линии» рассказала главе государства о том, что ей поздно диагностировали рак четвертой стадии. До этого врачи лечили ее от остеохондроза. Онкологический диагноз ей поставили в Мурманске.

После прямой линии Старикову госпитализировали в Институт онкологии им. Герцена в Москве, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.