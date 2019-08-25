Лето прошло: Москву ждет похолодание

Пришла пора прощаться с теплом: на следующей неделе в столицу придет холодный атмосферный фронт, и столбики термометров опустятся ниже комфортных 20 градусов.

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Как сообщается на сайте «Метеовести», уже в среду, 28 августа, Москву навестит скандинавский антициклон: температура резко упадет и составит +15... +17 градусов. И это днем – ночью она и вовсе будет опускаться до +6... +8 градусов. При этом готовиться к похолоданию нужно уже во вторник: если в первой половине дня 27 августа в столице еще будет тепло и солнечно, то после обеда следует ожидать кратковременных дождей и усиления ветра, который и принесет в столицу холодные воздушные массы.

Похолодание сохранится и в четверг, 29 августа: днем температура составит +16... +18, а ночью — +5... +7 градусов.

Подходящий к концу август оказался необычайно теплым — если москвичей вторая половина месяца порадовала долгожданными солнечными днями, то жителей других регионов России буквально потрясла невиданной жарой.

На юге страны были побиты очередные температурные рекорды. Как сообщил портал «Метеовести», в Крыму в четверг 22 августа была зафиксирована температура +34,4 градуса, что на градус выше прежнего рекорда, установленного в 2000 году. В Астрахани в среду, 21 августа, столбики термометров поднялись до +38,4 – это на 0,3 градуса выше, чем было в 2016-м, когда был зарегистрирован предыдущий рекорд. В Армавире был побит показатель полувековой давности — на минувшей неделе температура там составила 37,5 градуса тепла. А выше всего температура поднималась на минувшей неделе в Утте, в Калмыкии, и Хасавюрте, в Дагестане — там столбики термометров достигали отметки +39,4 градуса.

В Москве, между тем, несмотря на теплую солнечную погоду, уже чувствуется дыхание осени — жители столицы обратили внимание на начавшие желтеть листья на деревьях. Огорчаться, однако, рано — синоптики считают, что раннего листопада в этом году ждать не стоит. Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова уже рассказала ранее журналистам, что желтые листья в августе — вовсе не аномалия, поскольку май в нынешнем году был достаточно теплым и листья распустились рано. «Те листья, которые уже пожелтели к августу, вот они дадут начало листопаду. Но поскольку до конца августа погода будет теплая, то активного листопада в августе не будет», — пояснила Позднякова.

Жителям столицы, которые уже успели расстроиться из-за грядущего похолодания, синоптики предлагают не унывать — они уже пообещали москвичам, что в сентябре погода в столице будет вполне теплой.

«Пока что предварительные расчеты показывают, что во всяком случае в первых числах сентября погода сохранится еще теплой», — сообщила РИА «Новости» Татьяна Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд тоже считает, что в начале осени в столицу придет тепло, но пока воздерживается от точных прогнозов. В разговоре с ТАСС он уточнил, что бабье лето — период сухой и теплой погоды, который наступает после осеннего похолодания. «Поэтому, когда мы ожидаем бабье лето, мы на самом деле кликаем плохую погоду, ненастье, которое нужно пережить и потом уже насладиться бабьим летом», — сказал он.

При этом сайт Accuweather обещает, что в начале сентября в столице будет тепло и солнечно: начало учебного года порадует школьников температурой +21 градус и переменной облачностью – по прогнозам, такая погода будет сохраняться всю первую неделю сентября. А вот дальше уже придется готовиться к дождям и понижению температуры до +17 и даже — во второй половине сентября — до +9. Впрочем, в отличие от июля, когда погода была точно такой же, для сентября это не будет аномалией, так что жаловаться москвичам придется только на то, что лето, выдавшееся в этом году довольно холодным, в России все-таки закончилось.