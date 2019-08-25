«Алкашня, бичевня и быдло»: слова чиновницы признали монтажом

Аудиозапись, на которой якобы руководитель управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич называет лишившихся домов из-за наводнения в Тулуне жителей «алкашней, бичевней и быдлом», является монтажом, заявил глава региона Сергей Левченко.

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По его словам, когда запись речи попала в сети и вызвала скандал, руководство области отдало аудиофайл на экспертизу. В итоге специалисты зафиксировали признаки монтажа. При этом сейчас власти ждут результатов дополнительной проверки.

«Получены предварительные результаты экспертизы, это монтаж. Но я сразу сказал, что должно быть максимально объективно и нужно провести еще одну, а то и две экспертизы. Не меньше недели на это уйдет», — приводит ФАН слова чиновника.

В своей речи «Алашкевич» оскорбила пострадавших от паводка, указав, что сейчас они живут в пунктах временного размещения в гораздо лучших условиях, чем имели у себя в домах. И при этом «чиновнице», судя по всему, не понравилось то, что жители региона благодарили президента России Владимира Путина за «спасение», а не руководство области.

Кстати, главу государства «Алашкевич» в своей речи назвала «царь» — она заявила, что на встречу с Путиным жители Тулуна приехали «царя ублажать». Также на аудиозаписи негативно высказались об одежде, в которой пострадавшие пришли на встречу с президентом России.

Сразу после начала скандала

сама Алашкевич заявила, что запись является подделкой

и что ее пояснения будут выглядеть неубедительно — потому она посоветовала дождаться результатов официальной экспертизы.

Однако же независимая экспертиза, заказанная телеканалом РЕН-ТВ, подтвердила, что голос на скандальной записи принадлежит именно Алашкевич. Специалисты сравнили голос на скандальной записи с другими выступлениями Алашкевич. Об этом рассказал начальник Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции России Юрий Макеев.

«Был проведен сравнительный анализ — параметрический, функционально-динамический голосовой активности, аппаратно-программный, аудитивно-лингвистический, четыре слоя исследования. Во всех слоях исследования есть стопроцентные признаки того, что голос на одной записи и на другой записи принадлежит одному и тому же физическому лицу женского пола», — сказал эксперт.

Он также заявил, что — согласно составленному психологическому портрету — голос на записи принадлежит неуравновешенному, нервному, суетящемуся, мало уверенному в себе человеку.

Сейчас Алашкевич ушла в отпуск на время служебной проверки, а благотворительный фонд «Оберег», который оказывал помощь жертвам разгула стихии в Тулуне, потребовал отправить чиновницу в отставку, передает НСН.

В мае нынешнего года сотрудница администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Любовь Иванцова, которая предложила местным жителям «езжать в другие поселки» в ответ на жалобу о закрытии единственной переправы через Обь, получила дисциплинарное взыскание.

Скандал разразился, когда Иванцова комментировала во «ВКонтакте» пост о временном закрытии из-за ледохода единственной переправы, связывающей поселки Лямина и Сытомино с другими населенными пунктами.

В ответ на жалобы местных жителей чиновница предложила им «езжать в другие поселки», а также поднять «свою пятую точку» и сделать что-то самим.

Она добавила, что мост по их приказу «строить не будут».

За два месяца до этого депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что минимальную пенсию в 8 тысяч рублей получают только алкаши и тунеядцы, которые сами виноваты в таком размере выплаты, а остальные пенсионеры получают гораздо больше.

По его словам, те, кто в Советском Союзе работал «нормально», а не тунеядствовал, сейчас получают пенсию в 25 тысяч и больше. Данный спич народный избранник произнес в ходе заседания, посвященного поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

Чуть ранее пользователи сети резко раскритиковали слова бывшей жены экс-депутата Госдумы, миллионера Виталия Южилина — Илону Столье — за ее предложение запретить «нищебродам» и «быдлу» заходить в дорогие рестораны.