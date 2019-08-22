ОМОН вошел в село: кузбассовцы подрались с цыганами из-за девушек

В село Подгорное Кемеровской области, где произошла массовая драка с участием цыган, ввели ОМОН. Кроме того, населенный пункт патрулируют сотрудники других правоохранительных органов. Об этом сообщает сайт kp.ru.

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«Участковые уполномоченные полиции провели подворный обход и побеседовали со всеми жителями. В течение всего дня граждан по личным вопросам принимает начальник службы участковых уполномоченных областного полицейского Главка. Обстановка в населенном пункте спокойная», — сообщили порталу в местной полиции.

22 августа правоохранители и власти региона встретились с обеспокоенными ситуацией кузбассовцами — их заверили, что все виновники беспорядков понесут ответственность по закону.

«В начале обсуждались обстоятельства конфликта между ранее судимыми местными жителями. Представитель полиции и глава района дали пояснения причин случившегося и заверили жителей, что участники конфликта понесут ответственность по закону», — сообщили в правительстве региона, передает ТАСС.

Начальник отдела МВД по Ленинск-Кузнецкому району Андрей Печеркин подчеркнул, что правоохранители взяли Подгорное под контроль после инцидента. «Жители села остались удовлетворены результатами встречи и разошлись», — заключили в ведомстве.

О драке стало известно 22 августа — в ней приняли участие около 20 человек, в том числе цыгане и ранее судимые местные жители. По словам кузбассовцев, конфликт вспыхнул из-за того, что несколько цыган оскорбили компанию девушек. В результате потасовки два человека получили ножевые ранения и были экстренно госпитализированы.

По словам односельчан, ранее их земляки не вступали в перепалки с представителями этнического меньшинства, даже когда те вели себя вызывающе. В свою очередь в правоохранительных органах сообщили, что в Подгорном нет цыганского поселения — там, по данным ведомства, проживает не более 17 цыган на одну тысячу сельчан.

«Участвовали две группы — все были пьяные, ранее судимые. В драке пострадали два человека — получили ножевые ранения. Произошел конфликт между местными жителями, национальной подоплеки там нет. Это бытовой пьяный конфликт между местными жителями»,

— уточнял источник ТАСС в силовых структурах.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения вреда здоровью двум участникам конфликта. Подозреваемый, орудовавший ножом во время беспорядков, был задержан — в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Позже кемеровском Центре медицины уточнили информацию о состоянии пострадавших: «Один в состоянии средней тяжести, у него ранение в живот. Второй — тяжелый, у него ранение в шею».

13 июня массовая драка с участием цыган произошла в селе Чемодановка Пензенской области — в результате погиб один человек, еще четверо пострадали.

Местные жители и представители этнического меньшинства вступили в конфликт после того, как один из цыган якобы попытался изнасиловать местную девушку. Возмутившиеся ситуацией односельчане перекрыли перекрыли федеральную трассу, после чего правоохранительные органы были вынуждены ввести план «Вулкан» по устранения массовых беспорядков.

Следователи возбудили уголовное дело по статье по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений». Для выяснения обстоятельств полиция доставила в отделение и допросила 174 человека. После происшествия все цыганские семьи, проживающие в Чемодановке, покинули село, оставив пустыми 90 частных домов.

17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает всю информацию о конфликте в Пензенской области. «Это весьма резонансная ситуация. Еще президент был в Таджикистане, ему это докладывалось, когда все случилось», — пояснял представитель Кремля.

Между тем в середине июля стало известно, что более четверти ушедших цыган вернулись в село. «Цыгане начали возвращаться. По последним данным, которыми я располагаю, вернулись 177 человек. Всего в селе до массовой драки проживали 600 человек представителей цыганской общины. То есть вернулись более 25% уехавших», — рассказали в администрации района.