«Пить охота и тортик»: как нашли пропавшую 5-летнюю девочку

В Нижегородской области обнаружили живой пропавшую в лесу пятилетнюю девочку. Ее поиски продолжались в течение трех суток. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

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Спасение девочки попало на видео, которое снял один из участников поисково-спасательного отряда. Ребенка обнаружили в темное время суток. Судя по кадрам, поисковики шли по лесу и периодически выкрикивали имя девочки. В определенный момент они услышали детский голос. После этого группа остановилась, чтобы понять, откуда доносится звук.

«Тишина! Группа остановилась! Не пугаем ребенка», — сказал на видео один из поисковиков.

После нескольких выкриков девочка откликнулась еще раз — тогда удалось определить, где именно она находится. Ребенок сидел в буреломе. Его обнаружили примерно в двух километрах от места пропажи.

«Привет, моя хорошая, мы тебя спасли. Сейчас мы тебя домой отнесем», — сказал мужчина, поднимая девочку на руки.

«Мы бежали, старались изо всех сил сдерживать эмоции. Не шуметь, чтобы не спугнуть ребенка. Мы нашли ее в буреломе, ребята взяли ее на руки, завернули в согревающее одеяло, дали попить и банан.

Мы осмотрели ее, чтобы убедиться, что с ней все хорошо, и вынесли из леса к дому. Там нас встречали овациями все жители деревни, сразу же подоспели медики из скорой помощи, забрали ребенка», — рассказала корреспондент местного портала NN.RU, которая также участвовала в поисках.

По словам других спасателей, девочка не плакала и смогла адекватно отвечать на вопросы взрослых, она сама попросила попить воды.

«Самое интересное, я ее спрашиваю: «Страшно?» А она отвечает: «Нет, пить охота!», — сказал поисковик, нашедший девочку. Кроме того, ребенок сильно хотел есть — пока ее выносили из леса она попросила «тортик».

Сейчас девочка находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщили в минздраве Нижегородской области. Ее организм сильно обезвожен.

По факту исчезновения девочки ранее было возбуждено уголовное дело. Как установило следствие, она ушла из дома в деревне Степановка днем 18 августа. В это время дома находился ее родственник, который не уследил за ребенком. По сообщению местных СМИ, девочка не жила в Степановке, а приехала туда с семьей, чтобы отдохнуть. Вернувшись домой после похода за грибами вместе с бабушкой, она осталась с одним из родственников.

Поиски ребенка продолжались без перерывов, в них были задействованы около тысячи человек: сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, волонтеры, местные жители и группа водолазов. Кроме того, в операции использовались вертолеты, тепловизоры, световая башня и квадрокоптер. За трое суток поисковики осмотрели территорию площадью около 100 кв. км.

15 августа в Омской области нашли живым трехлетнего мальчика, пропавшего в тайге днем 12 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Они вернулись через 15 мин, однако к тому моменту сын уже вылез из машины и исчез.

Первые три часа они пытались искать мальчика самостоятельно, а затем вызвали полицию. По факту исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело об убийстве — это делается, чтобы расширить полномочия органов при поиске.

В операции, которая длилась два дня, приняли участие более тысячи человек: около 600 полицейских, волонтеры и местные жители. Также были задействованы вертолет Росгвардии и два частных самолета. Кроме того, на подмогу в область прибыли пилот беспилотного летательного аппарата и картограф из Москвы.

Ребенок откликнулся на крики спасателей, когда они проходили мимо заболоченного места в лесу, в километре от места пропажи. «Когда я его звала «сынок, сыночек», вот тогда он начал очень хорошо откликаться. Он среагировал именно на «сынок», — рассказала на пресс-конференции в Омске член поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Татьяна Филиппова.

Когда спасатели подошли к ребенку, он пил болотную воду. В больнице у него диагностировали обезвоживание. Все тело малчика было покрыто укусами насекомых. В целом врачи оценивали его состояние как удовлетворительное.

В региональном главке МЧС отметили, что мальчик смог продержаться в лесу столько времени, поскольку в эти дни не было дождей, а ночью было относительно тепло: температура превышала норму и доходила до +15°С.

16 августа в больнице, куда доставили мальчика, сообщили РИА «Новости», что пациента переводят из реанимации в детское отделение, поскольку врачи не обнаружили у него изменений в здоровье после перенесенного стресса.