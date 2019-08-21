«Тянут с лечением»: как россияне массово гибнут от грибов

10 жителей Воронежской области скончались с начала сезона от отравления грибами – среди них девять взрослых и один ребенок. Об этом ТАСС сообщили в департаменте здравоохранения региона.

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«Из-за острой интоксикации грибами вчера умерла еще одна жительница Воронежа. Таким образом, общее число смертельных случаев увеличилось до 10. Из-за отравления грибами умерли девять взрослых пациентов и один ребенок», — уточнили в ведомстве.

По данным департамента, по состоянию на 21 августа, в воронежской областной больницы №1 проходят лечение 11 человек с диагнозом «отравление грибами» – среди них пятеро находятся в тяжелом состоянии, а двое лежат в реанимации.

Заведующий воронежским центром острых отравлений Александр Сертаков сообщил, что в большинстве случаев жители данного региона травятся бледной поганкой.

Об этом, по его словам, свидетельствуют симптомы и время развития интоксикации. При этом, как рассказывали сами пациенты, они собирали «зеленушки» или «сыроежки» — с ними легко спутать бледную поганку, отметил токсиколог.

«Есть люди, которые долго тянут, ждут, когда само пройдет, а потом поступают в крайне тяжелом состоянии, когда время для эффективного лечения упущено. Мы проводим дезинтоксикационную терапию, инфузионную терапию, обменный плазмаферез — убираем из организма большое количество плазмы вместе с токсинами, проводим лечение печеночной недостаточности. В некоторых случаях лечение бывает длительным, до месяца», – рассказал Сертаков агентству РИА «Воронеж».

Он также подчеркнул, что список смертельно-ядовитых грибов в этом году пополнился. «Грибы сами по себе тяжелая пища, они вообще не могут использоваться как самостоятельное блюдо. Недавно признали несъедобной свинушку: по последним данным, токсичные вещества, содержащиеся в ней, имеют накопительный эффект и могут отрицательно влиять на иммунитет», – сообщил врач.

Массовое отравление грибами зафиксировано и в Тамбовской области. По данным регионального Роспотребнадзора, в 2019 году в регионе выявили 49 случаев интоксикации, один из которых стал летальным. Среди пострадавших было восемь детей в возрасте до 14 лет.

«Заболевшими употреблялись грибы разных ботанических видов в вареном, соленом и жареном виде. Одним ребенком был съеден сырой гриб неизвестного ботанического вида на территории частного домовладения. Приготовление грибов осуществлялось в домашних условиях с нарушением технологических и санитарно-гигиенических регламентов», — рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

В Черкесске пострадали от интоксикации сами работники медучреждения. 9 августа стало известно о том, что четверо сотрудников санитарно-технического обслуживания городской больницы отравились обедом из грибов, которые они собрались на территории стационара. Об этом сообщал местный портал 09-news.ru со ссылкой на источник в медучреждении.

В результате отравления тяжелой степени умер один из госпитализированных. Другого пострадавшего поместили в реанимацию – за ним тщательно наблюдают врачи. Остальные отделались легким отравлением.

В Белгородской области отравление грибами стало причиной смерти целой семьи. Так, в начале августа женщина и двое ее сыновей из Нового Оскола употребили в пищу собранные сыроежки. Почувствовав ухудшение состояния, они позвонили в скорую помощь.

По словам медиков, жителей региона госпитализировали уже в критическом состоянии, передавал портал Go31.ru. Сначала умерла женщина и один из ее сыновей, а спустя несколько дней, 21 августа, скончался последний из отравившихся.

7 августа стало известно о массовом отравлении грибами в Липецкой области – их употребили в пищу дедушка, отец и 12-летний сын. 6 августа они собрали в лесу сыроежки и приготовили их на ужин. Позже всех троих госпитализировали с признаками интоксикации. Взрослых определили в отделение токсикологии областной клинической больницы, а мальчика увезли в реанимацию областной детской больницы, сообщал местный портал LipetskMedia.

Похожий инцидент произошел 29 июля в Тамбовской области. Там после отравления грибами была госпитализирована многодетная семья. Всего с интоксикацией поступили в больницу шесть детей в возрасте от пяти лет до 15 — два ребенка в тяжелом состоянии. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Накануне вечером в результате употребления в пищу условно съедобных и ядовитых грибов многодетная семья из восьми человек, в том числе шесть детей, получила отравление и была госпитализирована. Двое из них находятся в реанимации в тяжелом состояни», — поясял собеседник агентства