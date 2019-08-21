«Роковая ошибка»: россияне разбились на вертолете в Греции

В посольстве РФ назвали имена двоих россиян, погибших во время крушения вертолета недалеко от острова Порос в Греции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Это — Михаил Юрьевич Абрамов и Павел Дмитриевич Акулинин», — сообщил собеседник агентства.

Факт гибели двух россиян ранее подтверждал и пресс-атташе посольства РФ в Греции Василий Гаврилов. «На борту разбившегося вблизи острова Порос вертолета находились двое граждан России. Оба они, как и пилот — гражданин Греции, погибли», — сказал Гаврилов.

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Он также отметил, что в настоящий момент посольство предпринимает все необходимые меры по линии консульского отдела посольства для регистрации тел погибших.

По данным агентства ANAMPA, крушение частного вертолета произошло 20 августа в 15:40 по московскому времени в 50 метрах от берега. По словам очевидцев, воздушное судно врезалось в линию электропередачи, после чего вспыхнуло и рухнуло в воду.

Как сообщают греческие СМИ, вертолет Agusta A109 принадлежал местному бизнесмену: мужчина сдавал судно в аренду. Его услугами и воспользовались двое россиян, которые собирались перебраться из города Галатас, находящегося на полуострове Пелопоннес, в Афинский международный аэропорт.

Помимо двух российских граждан на борту также находился греческий пилот Никос Каристинос, ранее служивший в военной авиации. По данным местных изданий, он был женат и воспитывал троих детей. Позже тела всех троих извлекли из воды спасатели – мужчины уже не подавали признаков жизни.

Отметим, что погибший в катастрофе в Греции Михаил Абрамов являлся основателем уникального Музея русской иконы в Москве. В пресс-службе организации подтвердили информацию о его смерти.

Печальное известие о кончине Абрамова прокомментировал и близкий друг коллекционера член Российской академии художеств Алексей Лидов. Он подчеркнул, что не был знаком со вторым россиянином.

«Греческий пилот совершил какую-то роковую ошибку, задел линию электропередачи. Как это могло произойти, не очень понимаю, но тем не менее это случилось»,

— сообщил он РБК.

Сам академик получил подтверждение о смерти друга от его родственников, которые узнали о трагедии первые. Лидов также отметил, что в настоящий момент одним из главных вопросов остается судьба музея, над созданием которого Абрамов работал с 2006 года.

«Он создал уникальный, очень важный и для Москвы, и для России новый музей. Он целиком, на 100% финансировался из личных денег Абрамова. За последние 15 лет из ничего была собрана уникальная коллекция икон, причем собиралась она высокопрофессиональными людьми», — сообщил Лидов.

В частности благодаря стараниям Абрамова в Россию были возвращены многие уникальные иконы – в том числе, похищенные и проданные в Европу. В свое детище Михаил вкладывал огромные деньги, отмечает его товарищ: «Это была абсолютно беспрецедентная деятельность».

Отметим, что посещение, экскурсии, лекции и концерты в музее были бесплатными для всех желающих. Его собрание икон является единственной частной коллекцией византийского и древнерусского искусства в России: она насчитывает около пяти тысяч экспонатов.

Положительные качества Абрамова отметил и известный историк, бывший сотрудник музея Сергей Брюн. Он назвал случившееся «чудовищным ударом». «Это светлый, невероятно щедрый человек», — сказал Брюн РИА «Новости».

Соболезнования семье погибшего основателя Музея русской иконы выразил и мэр Москвы Сергей Собянин. «Он участвовал в восстановлении храма Преображения Господня на Преображенской площади, строил храм Чуда Архангела Михаила в Хонех. Было много других городских проектов. Михаил любил наш город, нашу страну, ее историю. Мои самые глубокие соболезнования его родным и семьям погибших», — написал градоначальник на своей странице «ВКонтакте».

В конце марта еще одна катастрофа с участием частного воздушного судна унесла жизни трех россиян. Тогда в результате крушения самолета Epic-LT погибла совладелец авиакомпании S7 55-летняя Наталья Филева.

Как позже сообщили в Росавиации, вместе с ней погибли ее отец Валерий и пилот самолета. Основной версией крушения бизнес-джета была признана ошибка пилота, сообщал «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования катастрофы.

По данным собеседников газеты, летчик перешел на ручное управление при заходе на посадку, в связи с чем произошла потеря скорости, и самолет рухнул на частное поле, расположенное в нескольких километрах от аэропорта.