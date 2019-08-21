Не простил измену: депутат расстрелял молодую жену на глазах у детей

По подозрению в умышленном убийстве жены задержан депутат Локомотивного городского округа Челябинской области. Об этом сообщает региональное управление СК.

По версии следователей, инцидент произошел в ночь на 21 августа в квартире одного из домов поселка Локомотивный. Между супругами разгорелась бытовая ссора, в ходе которой чиновник два раза выстрелил в жену. От полученных травм она позже скончалась в больнице.

По данным портала «Карталинская новь», в пресс-релизе СК речь идет о депутате горсобрания поселка и главном враче местной больницы – 50-летнем Азате Зарипове. Как сообщили источники издания, скандал между супругами разгорелся после того, как Зарипов вернулся домой с рыбалки рано утром и застал жену с любовником.

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«Случилась трагедия. Случайно прогремел выстрел или умышленно — пока не известно. У супругов была большая разница в возрасте. В семье трое детей», — говорится в материале портала.

Как уточняет портал Life, ссылаясь на источник в местных правоохранительных органах, дети стали свидетелями расправы. 11-летнего мальчика, а также 7-летнюю и 3-летнюю девочек уже забрала их бабушка — мать убитой. С детьми будут работать соцслужбы.

Местное онлайн-издание «Верстов.инфо» уточняет, что между супругами была разница в 16 лет: они познакомились в подведомственной Зарипову больнице, где девушка работала медсестрой.

Заведующий той же поликлиники Шамиль Габайдуллин сообщил журналистам, что главврач создавал впечатление примерного семьянина.

«К семье относился хорошо, старался для них, много занимался воспитанием детей. Младшую, пятилетнюю девочку особенно любил, постоянно была у него на руках, — сообщил собеседник 74.ru. — А жена, кажется, моложе его лет на 10 была».

Как сообщает телеграм-канал «Life shot» со ссылкой на соседей, семья была очень дружной, однако около двух месяцев назад у девушки появился любовник. Оскорбленный муж несколько раз пытался выяснить отношения с женой, но семейные скандалы ни к чему не приводили.

Сам Зарипов сообщил полицейским, что пошел на убийство осознанно, отмечает канал. По факту случившегося Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении предполагаемого убийцы по статье 105 УК РФ «Убийство».

«Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — уточнили в ведомстве. Расследование дела продолжается.

Между тем, как сообщили Znak.com в региональном отделении «Единой России», депутата лишат членства в партии. Этот вопрос будет поднят местным политическим советом.

Ранее в начале июня 2019 года следствие также предъявило обвинение в убийстве любовницы другому чиновнику — экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову. По версии следствия, он совершил нападение на 39-летнюю Евгению Исаенкову, занимавшую пост зампреда районной Общественной палаты, в ночь на 2 мая.

Источник издания «Росбалт» ранее попытался восстановить картину событий, предшествующих убийству Исаенковой. По его словам, накануне убийства Кулаков и погибшая активно переписывались. Через некоторое время женщина воспользовалась телефоном 10-летней дочери, на который пришло сообщение от неустановленного абонента.

В нем был указан только адрес – Исаенкова вбила его в навигатор и уехала из дома, сказав ребенку, что ей надо помочь «одному хорошему человеку». Домой после этого она не вернулась.

«В ту ночь 2-го мая тревогу забила старенькая мама Жени. Уже писали в СМИ, что она уехала вечером около 22. Сказала, что надо кому-то помочь. И не вернулась. Обычно, если что, она звонила или писала смс. А тут телефон отключен и все. Мама Жени обзвонила всех, кого могла. А под утро набрала полицию», — рассказала сайту kp.ru подруга погибшей.

Найти тело Евгении удалось только через несколько дней – 4 мая она была обнаружена в собственной машине без признаков жизни. Автомобиль стоял в лесополосе на улице Арктическая.

Как сообщали источники в правоохранительных органах РИА «Новости», жертву могли выманить на свидание, а затем задушить. Позже агентство «Росбалт» также сообщало, что возможным орудием убийства Исаенковой мог стать шнур для зарядки мобильного телефона. Обнаруженный предмет был отправлен на экспертизу.

В салоне автомобиля были также обнаружены биологические и потожировые следы Андрея Кулакова. В ходе допроса экс-чиновник также официально признал факт отношений с Исаенковой, сообщает сайт kp.ru.

«Мы вместе работали с Евгенией Исаенковой, у нас были любовные отношения и секс», — пояснил Кулаков.

Однако на вопрос о причастности к убийству мужчина оставался непреклонным и категорически отрицал свою вину. По словам Кулакова, Исаенкову он видел в последний раз 29 апреля. «Кто ее убил, я не знаю», — заявил экс-чиновник.

Показания мужчины также были проверены на полиграфе, после чего его вина подтвердилась. В настоящий момент расследование дела продолжается.