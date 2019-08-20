«Мы были шокированы»: кого могут застать аномальные роды

Двое новорожденных появились на свет с разницей в два месяца. Необычный случай произошел в одном из перинатальных центров города Уральска, расположенного в Казахстане. Об этом сообщили в местном Минздраве.

«29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца. Дочь Лилии родилась на сроке 25 недель, а спустя два месяца и 16 дней родился и долгожданный сынишка», — уточнили в ведомстве.

Как пояснили в министерстве, причиной растянувшихся на несколько этапов родов стала анатомическая особенность организма женщины — двойная матка. Согласно статистике, которую приводит Минздрав, шансы на рождение живых детей у роженицы были невелики: всего один к 50 млн.

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«Благодаря профессионализму врачей перинатального центра у мамы и малышей все хорошо», — заявили в ведомстве, уточнив, что девочка появилась на свет весом 850 г и ростом 42 см, а мальчик — 2,9 кг при росте 50 см.

Между тем ранее, 13 августа, в Польше родился младенец, чьи показатели веса сильно превысили норму. Там женщина в домашних условиях произвела на свет мальчика весом 6,5 кг.

О необычном младенце рассказала акушерка роженицы, которая выложила фото ребенка в инстаграме. «Несколько дней назад я с огромным удовольствием присутствовала на домашних родах этого прекрасного человека. Его мама всю беременность была под наблюдением акушерки, которая ее морально и физически готовила к рождению второго ребенка», – написала женщина в своем посте.

По словам акушерки, во время родов женщина проявляла особую активность: она танцевала, покачивалась и ходила. Вопреки всем ожиданиям само появление ребенка произошло очень быстро — всего за 15 минут.

Позже другие матери раскритиковали решение полячки не обращаться в роддом. Как сообщал сайт MamaMobil, они уповали на то, что крупный вес ребенка мог вызвать большую потерю крови у матери или же привести к травмам самого новорожденного. В частности к перелому ключицы, гипоксии или параличу плечевого сплетения.

Тем не менее, как отмечает акушерка, принимавшая домашние роды, в настоящий момент мама с сыном чувствуют себя прекрасно.

8 августа, необычные роды прошли и в подмосковных Химках. Там у 31-летней женщины родились третьи по счету двойняшки. Как рассказала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, роды у нее принимали в одном роддоме: сначала на свет появилась одна девочка, а затем с интервалом в несколько лет — три пары двойняшек. В настоящий момент роженица вместе с детьми уже выписались и отправились домой к своей большой семье.

В начале января в СМИ также появилась информация о необычной роженице из американского штата Аризона. Там женщина, которая уже более 10 лет пребывает в коме после того, как чуть не утонула, произвела на свет здорового малыша.

Инцидент произошел в клинике Hacienda в предместье города Финикс, столицы штата Аризона. Как рассказал персонал больницы местному изданию Arizona's Family, изначально ребенок не дышал, однако позже все показатели пришли в норму.



Телеканал CBS пообщался с работниками клиники и выяснил, что о беременности пациентки никто не знал вплоть до родов. В Hacienda журналистам сообщили, что доступ в комнату к больной был у многих сотрудников, так как та нуждалась в постоянном уходе. Как отметил адвокат семьи женщины Джон Майклс, пострадавшая находилась в «крайне уязвимом положении».

«Очевидно, что семья возмущена, травмирована и шокирована тем, что их дочь подверглась насилию, и тем, что ей не уделяли достаточного внимания в клинике», — рассказал он телеканалу NBC.

Юрист подчеркнул, что члены семьи отказались выступать с публичными заявлениями, однако попросили сообщить СМИ, что у новорожденного будет «любящая семья, в которой о нем позаботятся».

После случившегося в клинике полиция начала расследование, в ходе которого собрала материалы ДНК у всех мужчин, работающих в клинике. По словам представителя правоохранительных органов, выступившего на пресс-конференции, от сдачи биоматериала для проверки никто не отказался.

В самой клинике Hacienda также пообещали активно содействовать следствию. «Мы продолжим сотрудничество с полицией Финикса и другими следственными органами, чтобы докопаться до истины в этой беспрецедентной истории, которая нас глубоко потрясла», — пояснили Би-би-си в медучреждении.

Свою проверку по факту случившегося провели и в департаменте здравоохранения Аризоны. В частности особое внимание было уделено условиям содержания пациентов, для охраны неприкосновенности которых были введены усиленные меры безопасности: теперь сотрудники-мужчины заходят в палаты к пациенткам только в сопровождении женщин.

В начале 2018 года необычные роды прошли и в ЮАР – там мертвая женщина родила ребенка в гробу. Как сообщает местное издание Times Live, младенец

появился на свет через 10 дней после смерти своей матери.

По информации газеты, тело ребенка обнаружили сотрудники кладбища, готовившие 33-летнюю Номвелисо Номасонто Мдойи к погребению. Непосредственно перед церемонией похорон они увидели в гробу мертвого младенца.

«Мы были так шокированы, что даже не стали узнавать пол ребенка. За 20 лет работы я ни разу не слышал о чем-то подобном», — рассказал сотрудник кладбища. Отмечается, что женщину и ребенка похоронили в одном гробу.

Как позже объяснили родственники умершей, Мдойи была на девятом месяце беременности, когда скончалась у себя в квартире от удушья. По словам экспертов, слова которых приводит издание, тело ребенка могло выйти из утробы матери в результате сокращения и расслабления мышц после ее смерти.