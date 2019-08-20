Месть обидчикам: львовянин украл и изнасиловал соседских детей

На Украине жителя Львова подозревают в изнасиловании двух братьев 7 и 10 лет. Как сообщает портал Fakty.ua, в полицию обратилась женщина, которая заявила, что ее 35-летний сосед насильно удерживал двух ее сыновей, избил их и совершал в отношении них развратные действия.

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Правоохранители задержали мужчину, который заявил, что мальчики якобы обижали его сына и он решил таким образом их «проучить».

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и «Развращение несовершеннолетних». Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Тем временем в Удмуртии расследуется дело об изнасиловании ребенка рецидивистом, которого приговорили к смертной казни, но затем помиловали. Как сообщили в главке СК РФ по республике, преступление было совершено 4 августа городе Глазове.

«Мужчина увидел на одной из детских площадок семилетнюю девочку и предложил ей купить сладости и покататься на аттракционах. Девочка поверила ему и пошла за ним, злоумышленник повел ее через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся», — говорится в сообщении ведомства.

Сразу после этого девочка забежала в ближайший магазин и рассказала продавщице о случившемся — она и вызвала полицию. Правоохранители установили преступника с помощью записей с камер наружного наблюдения. Им оказался 56-летний местный житель. Как выяснилось, ранее его неоднократно судили за тяжкие преступления, а затем приговорили к казни, но помиловали 1998 году. Три года назад он освободился из колонии по УДО. По данным следствия, он нигде не работал и жил один.

Сейчас подозреваемый находится под арестом, следователи выясняют, причастен ли он к другим преступлениям. В его отношении возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

В августе следственное управление СК РФ по Карелии завершило расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Рабочеостровск Кемского района. 60-летнему мужчине предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки.

Как установило следствие, 12 сентября прошлого года обвиняемый напал на девочку, когда та шла в школу, оттащил ее с дороги вглубь лесного массива и изнасиловал. После этого злоумышленник несколько раз ударил ребенка ножом, спрятал ее тело в лесу и скрылся с места преступления. Позднее выяснилось, что обвиняемый хорошо знал несовершеннолетнюю жертву.

Очень скоро после преступления мужчина попал в список подозреваемых и был задержан. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу.

В ходе расследования были проведены 32 судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетические и ольфакторные. Также были допрошены свидетели. Как сообщили в ведомстве, по уголовному делу уже утверждено обвинительное заключение. После того, как его вручат обвиняемому, дело будет направлено в суд.

По данным Следственного комитета, в прошлом году в России возбудили около 20,6 тыс. уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, что на 3,5% меньше, чем в 2017 году. При этом в суды были направлены порядка 10,4 тыс. дел.

Большая часть уголовных дел была связана с преступлениями против половой свободы и неприкосновенности: они заводились по статьям «Об изнасиловании», «Насильственных действиях сексуального характера», а также «Развратных действиях и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

«Несмотря на ежегодное снижение, остаются довольно распространенными преступления против собственности детей. Только в 2018 году следователи СК России направили в суды 955 уголовных дел о совершенных в отношении детей грабежах», — отметили в СК.

В минувшем году 419 уголовных дел было возбуждено по фактам истязаний, 276 — причинения тяжкого вреда здоровью, а 277 — по убийствам несовершеннолетних.

В начале 2019 года глава ведомства Александр Бастрыкин сообщил «Российской газете», что в составе Главного следственного управления СК РФ создают спецподразделения по расследованию преступлений против детей. Это связано с высокой нагрузкой ведомства — в ведении СК находятся почти все основные тяжкие и особо тяжкие преступления. Помимо этого создается отдел по расследованию преступлений в сфере медицины, по вопросам международного и федерального розыска лиц, а также отдел по расследованию бандитизма, организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет.