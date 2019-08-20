Заживо сжег сына: как в Баку мужчина расправился с семьей

В Азербайджане скончалась 24-летняя Матанат Ильгар гызы Масимова, которая получила сильные ожоги в результате пожара в доме ее родителей, устроенного, предположительно, ее бывшим мужем. Как сообщили в Министерстве здравоохранения республики, девушка умерла в больнице 19 августа.

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Врачи в течение суток боролись за ее жизнь, однако девушка получила ожоги 70% поверхности тела (IV степень тяжести) и находилась в критическом состоянии. Медики также опасаются за жизнь ее матери — 54-летней Салтанат Аллахверди гызы Масимовой, которая госпитализирована с глубокими ожогами 55% поверхности тела.

Масимовы поступили в больницу после того, как 18 августа в их доме в селе Сарытепе Шамкирского района произошел пожар. Тогда заживо сгорел двухлетний мальчик, сын Матанат Масимовой.

После оказания первичной медицинской помощи двум женщинам было решено перевезти их в Баку на машине скорой помощи, оснащенной специальным оборудованием для тяжелораненых.

По факту пожара и гибели людей прокуратура района возбудила уголовное дело по статьям об умышленном убийстве и покушении на убийство.

Вскоре после пожара в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый, им оказался бывший муж Матанат Масимовой — 33-летний Эльмар Садыгов. Как выяснилось, мужчина не смог смириться с разводом и решил отомстить бывшей супруге.

На допросе он признался в совершенном преступлении. В ночь на 18 августа он проник в дом с канистрой бензина. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, Садыгов облил жидкостью спящую жену, тещу, а также внутренние помещения дома и совершил поджог.

Другое преступление, связанное с поджогом дома, ранее раскрыли в Кировской области. 15 августа суд признал 19-летнего местного жителя виновным в убийстве трех человек и поджоге дома. В результате его приговорили к 17 годам колонии.

По версии следствия, преступление было совершено в феврале этого года в деревне Безводное Пижанского района.

Пьяный 19-летний парень находился в своем доме и сильно поссорился с 32-летним возлюбленным своей 38-летней матери. Молодой человек пытался выгнать его из дома, но отчим отказался уходить. Тогда он вышел на веранду и поджег лежащий там рулон обоев.

Затем он попытался ликвидировать пожар — вылил на огонь ведро воды, однако полностью потушить пламя не удалось. Тогда парень покинул двухквартирный жилой дом, при этом не предупредив об опасности ни собственную мать, ни жильцов в соседней квартире. Пламя быстро охватило деревянные конструкции, и огонь распространился на остальные помещения. В результате погибли трое человек: мать преступника, ее возлюбленный и их сосед — 64-летний пенсионер.

Вскоре молодого человека задержали по подозрению в убийстве, свою вину он отрицать не стал.

14 марта нынешнего года умышленный поджог, который привел к жертвам, был совершен в Урюпинске в Волгоградской области.

По данным следствия, 39-летний Игорь Волков находился возле озера, где познакомился с местным жителем. Новый знакомый пригласил мужчину к себе домой, где они стали распивать алкоголь — затем к ним присоединилась сожительница урюпчанина. Во время застолья мужчины поссорились, и Волков избил хозяина дома. Женщина попыталась заступиться за своего мужчину и позвала на помощь, но злоумышленник убил ее во дворе дома. Затем он вернулся в дом и поджег газеты у изголовья дивана, где лежал мужчина без сознания.

Волкову предъявлены обвинения в убийстве двух человек и поджоге дома. По решению суда он помещен под стражу до 13 октября 2019 года. В августе подозреваемый попытался оспорить решение суда и изменить меру пресечения на домашний арест, однако Волгоградский областной суд отказал ему в этом.

Массовое убийство в результате поджога удалось предотвратить этой весной в Алтайском крае. Как установило следствие, в марте этого года в Бийске 35-летний мужчина пришел в гости к двум местным жителям. В этот момент там находились еще четверо гостей.

«После распития спиртного мужчина стал недвусмысленно намекать хозяйке дома на близкие отношения после того, как ее сожитель ляжет спать», — уточняли в следственном управлении СК РФ по региону.

Женщина отказалась, тогда подозреваемый вышел из дома и поджег его. При это он подпер входную дверь так, чтобы никто не смог выйти из жилища.

К счастью, сосед помог потерпевшим выбраться из горящего дома и вызвать пожарных. Пламя уничтожило имущество хозяев дома на сумму более 600 тыс. руб.

17 августа стало известно, что следователи собрали достаточно доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Мужчину обвиняют в покушении на убийство шести человек путем поджога частного дома.