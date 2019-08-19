Зарезал и сфотографировал: как ростовчанин расправился с женой

Ростовские правоохранители расследуют дело об убийстве 31-летней женщины, в котором подозревается ее супруг. Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета, трагедия произошла в городе Аксае. Женщина пришла в квартиру к 39-летнему мужу, где между ними началась ссора. По версии следствия, мужчина, который испытывал неприязнь к супруге, схватил нож и ударил ее четыре раза в область шеи. Женщина скончалась на месте.

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В отношении мужчины следственный отдел по Аксайскому району СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Суд уже избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

При этом местные СМИ передают еще более страшные подробности дела. Портал «Ерш. Новочеркасск» со ссылкой на друзей убитой сообщает, что женщина хотела развестись с супругом, а тот был против.

Она якобы поехала в квартиру к мужу, чтобы забрать вещи, однако мужчина, по всей видимости, не захотел отпускать жену и расправился с ней. Кроме того, источники издания утверждают, что после убийства подозреваемый якобы сфотографировал окровавленное тело жертвы и отправил фото ее родным.

По сообщениям СМИ, убитую похоронили 17 августа на ее малой родине — в Новочеркасске. У девушки осталась годовалая дочь.

Ревность стала мотивом и для другого страшного преступления, в котором подозревается 20-летний житель Новой Москвы. Вечером 11 августа молодой человек отвел свою 17-летнюю девушку в лес и мощным ударом в голову повалил ее на землю. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала мать пострадавшей.

Парень в течение нескольких часов издевался над жертвой: исполосовал голову и шею, исколол грудь, пробив легкие в четырех местах. При этом подозреваемый пил водку и находился в сильном алкогольном опьянении, передает издание. Девушка безрезультатно пыталась отбиваться от нападавшего. В какой-то момент ей на мобильный позвонила мама и заметила, что дочь разговаривает дрожащим голосом. Поняв, что девочка в беде, она спросила, нужно ли вызвать полицию, на что та слабо ответила: «Да». Правоохранители выехали по вызову. Услышав крик из лесополосы, они побежали на звук.

Подозреваемого задержали над телом окровавленной школьницы. СК РФ возбудил в его отношении уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В настоящее время он находится под арестом. Пострадавшую госпитализировали на вертолете. У нее насчитали не менее 20 ножевых ранений.

Позднее выяснилось, что в день расправы 17-летняя школьница решила расстаться с молодым человеком. Тогда они договорились встретиться, чтобы все окончательно выяснить.

В ходе экспертизы также было установлено, что в тот вечер девушку изнасиловали — против молодого человека возбудили еще одно уголовное дело.

СМИ также сообщают, что за несколько дней до трагедии молодой человек уже угрожал школьнице и ее семье. 8 августа он пришел к дому, где она жила. С собой у него был нож. Парень пытался выбить дверь, разбил стулом стекло и кричал, что всех зарежет. В доме в это время находились сама школьница, ее мама, бабушка и прабабушка. В 23.12 мать девочки позвонила в полицию и сообщила о неадекватном поведении парня. Правоохранители выехали на вызов, скрутили дебошира и доставили его в отдел полиции.

По данным «МК», спустя некоторое время парня отпустили, поскольку полицейские не нашли оснований для задержания. По словам источника издания, по факту нарушения общественного порядка назначили доследственную проверку, материалы были переданы участковому. В отчете начальству тот сообщил, что в вечер обращения он уже не находился на службе, 9 августа у него был выходной, а 10 августа он не предпринимал никаких действий в рамках назначенной проверки из-за того, что торопился закончить работу с теми материалами, по которым «поджимали» процессуальные сроки.

Спустя три дня после задержания полицией подозреваемый вновь напал на девушку и почти выполнил обещание зарезать зарезать ее.

После частичной декриминализации статьи о побоях в семье в России идут ожесточенные споры о том, как снизить количество жертв, пострадавших от рук близких им людей.

В июле этого года в Совфеде призвали внести изменения в законодательство, которое позволит защитить россиянок от бытового насилия. Как пояснила член комитета по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, речь идет об охранном ордере. Этот документ запрещает гражданам, которых раньше уже уличили в насилии, приближаться к жертве и предусматривает тюремное заключение в случае, если запрет не исполняется.

Рукавишникова отметила, что соответствующую инициативу планируется ввести в Госдуму во время осенней сессии этого года.