Недолгая жара: на Москву надвигаются ливни и грозы

Москвичей ждет по-июльски теплая и солнечная погода на этой неделе, сообщают синоптики. «Неделя совершенно комфортная, температура в центре европейской территории России на 4-5 градусов выше нормы. Очень теплая погода, о чем и говорит приближение к 30-градусной отметке», — рассказали в Гидрометцентре.

Уже днем во вторник, 20 августа, температура воздуха в городе поднимется до +30°C. Ожидается слабый ветер со скоростью 3 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст., геомагнитное поле спокойное.

Ночь 21 августа станет по-летнему теплой, температура воздуха не опустится ниже +20°C. Днем же в среду воздух вновь прогреется до +30°C, ветер будет слабым, его скорость составит около 1 м/с. На фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, сообщают «Метеовести». Атмосферный фон несколько повысится – до 754 мм рт. ст.

Реклама

Ночь на четверг, 22 августа, будет еще теплее — температура поднимется до +23°C. Днем воздух местами прогреется до +29°C, в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, а также не исключена гроза. Северо-западный ветер будет умеренным, 5 м/с.

В центре погоды «Фобос» также отметили, что к концу недели в московский регион придут более холодные воздушные массы. «В четверг приближающийся к нам с запада атмосферный фронт отметится ливневыми дождями с грозами, и после него в дневные часы будет не выше +25°C в Москве», – сообщил представитель центра в беседе с агентством «Москва».

Он добавил, что в пятницу, 23 августа, количество осадков сократится, однако дневные температуры понизятся до +23°C. Похолодание будет связано с приходом в столичный регион воздушных масс из Скандинавии. При этом температурные значения останутся в рамках климатической нормы для августа, подчеркнул синоптик.

Атмосферное давление 23 августа будет повышенным — 754 мм рт. ст. Скорость южного ветра составит 3 м/с.

Ранее синоптики заявили, что из-за летних холодов в этом году в Москве не ожидаются ранние листопады. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, связано это с тем, что по-настоящему летняя погода установится в столице лишь с 20 августа. Кроме того, за счет выпавших ранее осадков в городе сохранится высокая влажность почвы, пояснил метеоролог.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в свою очередь отметила, что на некоторых деревьях уже можно заметить желтые листья. Такое явление является нормальным, поскольку май в нынешнем году был достаточно теплым и листья распустились рано: «Те листья, которые уже пожелтели к августу, вот они дадут начало листопаду. Но поскольку до конца августа погода будет теплая, то активного листопада в августе не будет».

Пока москвичи удивляются холодной и дождливой погоде этим летом, специалисты отмечают, что июль 2019 года стал одним из самых теплых месяцев за всю историю наблюдений практически на всей планете. Так, экстремальная жара установилась этим летом на большей части Франции, Испании и Италии. Там горожане спасались от жары в городских фонтанах, однако затем власти распорядились сократить потребление воды. Кроме того, в европейские страны пришли природные пожары.

В связи с глобальным потеплением, предупреждают ученые, необходимо снизить скорость повышения температуры. Эта мера позволит избежать худшего сценария климатических изменений.

Если глобальное потепление сохранит нынешние темпы, то к концу 21 века общая температура на Земле может повыситься на 3-5 градусов. Такие изменения приведут к таянию ледников, повышению уровня моря, а также засухе и проливным дождям на большей части Земли. Эти неблагоприятные условия в свою очередь создадут угрозу для выращивания таких культур, как рис, кукуруза и пшеница.

Климатологи из Оксфорда разработали интернет-портал, который позволяет прогнозировать, какой будет погода в различных населенных пунктах Земли к 2100 году. Ученые проанализировали данные с 1880 по 2018 год.

На портале каждый пользователь может выбрать страну и название города, климат которого его интересует. Так, в Москве при наихудшем варианте глобального потепления средняя температура в июле составит +24,6°C. Это на 5,9 градуса выше климатической нормы. Показатели в Калининграде и Ростове-на-Дону составят +23,59°C и +29,79°C соответственно.