«Сидят в соцсетях и играют»: у школьников могут забрать смартфоны

Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором, Рособрнадзором и Российской академией образования выступили с рекомендацией об ограничении использования смартфонов в школах. Об этом сообщается на сайте министерства.

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Как уточняет ведомство, такие меры будут предприняты для здоровья детей. Кроме того, разработчики также надеются повысить эффективность образовательного процесса.

В частности детям не рекомендуется носить телефон на шее, поясе и в карманах. Во время разговора также предлагается использовать громкую связь и гарнитуру, чтобы телефон находился максимально далеко от головы.

В основу инициативы лег анализ международного опыта постоянного использования смартфонов школьниками:

«Длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания», — сообщили в министерстве.

Кроме того, сотрудники ведомств также провели соцопросы, подтвердившие, что все участники учебного процесса готовы поддержать нововведение. Так, среди учащихся в пользу ограничения использования смартфонов в школе высказались 61%. Среди родителей нашлось 89% сторонников, а среди педагогов – 90%.

«Около трех четвертей опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях», — отметили в Минпросвещения.

Тем не менее предлагаемые ограничения коснутся не всех. Так, отдельно в документе прописаны случаи, когда детям необходимы смартфоны по состоянию здоровья — например, для мониторинга сахара крови при диабете.

Сотрудники Минпросвещения также порекомендовали учебным заведениям оборудовать специальные места, где школьники могли бы хранить телефоны во время уроков. Помимо прочего, школам предстоит согласовать способы коммуникации родителей с детьми в случае необходимости.

За общим состоянием здоровья школьников, оставшихся без смартфонов, в течение года будет следить Роспотребнадзор. Рособрнадзором совместно с Российской академией образования также будут отслеживать, как нововведение скажется на учебе.

Отмечается, что методические рекомендации будут направлены в региональные школы уже в ближайшие дни — до начала нового учебного года.

Ранее «Газета.Ru» уже обсуждала с родителями учеников и педагогами идею запрета телефонов на уроках. Многие родители также поддержали инициативу и даже предложили свои способы сделать ограничение более комфортным.

«Да, в какой-то мере гаджеты облегчают жизнь школьникам, однако каждый раз, когда дети лезут в телефон, они не могут устоять и не залезть в социальные сети. Тут уже становится абсолютно не до получения знаний. Возможно, выходом могли бы стать ноутбуки, заранее установленные на партах, где был бы ограничен доступ в соцсети. Тогда дети имели бы доступ к ресурсам, необходимым для учебы, и не отвлекались», — поделилась мнением с «Газетой.Ru» мама девятиклассницы Елена Купер.

Безусловно положительно к избавлению от надоевших мобильников отнеслись и ключевые участники образовательного процесса – педагоги. Так, по словам завуча по воспитательной работе московской школы №65 Людмилы Кравченко, она могла бы спокойнее относиться к гаджетам на уроках, если бы школьники действительно занимались саморазвитием и искали в интернете что-то полезное для учебы.

«Но мы ведь прекрасно понимаем, что они сидят в соцсетях или играют в игры. А уж когда они наушники надевают прямо на уроке — это совсем наглость. Смысла от нахождения такого ученика на уроке нет совсем», — сказала завуч «Газете.Ru».

Учитель английского языка столичной школы №1253 Оксана Бердник в свою очередь отметила, что отсутствие телефонов на уроках поможет школьникам развивать мышление. Так, оставшись один на один с учебным процессом, они будут думать сами, а не судорожно искать ответы в интернете, где информация зачастую содержит ошибки.

Среди школьников также нашлись сторонники запрета телефонов, которые согласились — смартфоны действительно иногда мешают учиться, а самостоятельно бороться с зависимостью сложно вдвойне.

«Если говорить чисто про учебные цели, то в школе есть учебники и учитель, которые дают по максимуму информации, то есть интернет не нужен на уроке. Как бы ни было тяжело привыкать к этому, но для сосредоточения внимания на уроке это могло бы быть очень полезно — самим отказаться от того, чтобы залезть в телефон лишний раз, очень трудно», — рассказывала изданию ученица 11 класса московской школы №1365.