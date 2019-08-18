«Замужем за работой»: истории членов экипажа А321

«Тянул за собой весь курс»

Командир воздушного корабля — 41-летний Дамир Юсупов — с детства хотел стать пилотом. Его отец летал на вертолете Ми-8 и часто брал сына с собой. Однако к своей мечте Юсупов шел многие годы — сразу после армии его не приняли в летное училище из-за неудачно пройденной медкомиссии.

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До 33 лет он работал юристом, однако затем решил вновь попробовать освоить желанную профессию. Он поступил в филиал Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, который окончил с отличием.

Преподаватели и одногруппники вспоминают Юсупова как скромного, но очень упорного мужчину. «Умнейший парень. Тянул за собой по навигации почти весь курс — 120 человек! Все к нему обращались, просили помочь, подсказать. Никому не отказывал», — рассказал сайту kp.ru старший инструктор авиатренажера Владимир Мозговой.

Он пояснил, что чем старше ученик, тем сложнее ему усваивать программу, однако к Дамиру это не относилось.

«Редко когда можно встретить настолько собранного и целеустремленного студента. За все два года и 10 месяцев — столько у нас длится учебный курс — ни одной четверки. Я ему однажды сказал: «Долго во вторых пилотах не просидишь. Часов 500 налетаешь — и выбьешься в командиры».

Так и произошло. Довольно быстро Юсупов прошел конкурсный отбор кандидатов на должность командира воздушного судна в «Уральских авиалиниях».

На момент аварийной посадки его общий налет составлял более 3000 часов, что относительно немного: минимум для получения должности командира воздушного судна составляет 1,5 тыс. часов.

В Екатеринбурге Юсупов вместе с супругой Натальей воспитывает четырех детей. С будущей женой он познакомился в небе, когда оба летели на самолете в качестве пассажиров. Наталья в тот момент была с дочерью — именно она первая заговорила с Дамиром. Так они познакомились и никогда не расставались.

«О первых полетах говорил с восторгом»

Вторым пилотом на борту А321 был один из самых молодых членов экипажа — 23-летний Георгий Мурзин. В компании «Уральские авиалинии» он не проработал и года — на должность второго пилота его приняли в октябре 2018 года. На момент аварийной посадки его общий налет составлял 600 часов (25 суток).

По словам учителей и одноклассников Мурзина, парень с детства мечтал стать пилотом. Об этом знали все в школе №86 в Екатеринбурге, где он учился с 7 по 11 класс. Родители Мурзина работали бортпроводниками в «Уральских авиалиниях».

«Родители часто бывали в командировках, так что он рос самостоятельным и ответственным. Привык решать проблемы сам», — рассказала сайту kp.ru директор учебного заведения Светлана Горинова. Женщина считает, что именно эти качества — самостоятельность, чувство ответственности и умение собраться в нужный момент — помогли Георгию проявить профессионализм в экстренной ситуации.

На пресс-конференции 15 августа Мурзин не стал рассказывать о том, что чувствовал, когда стало ясно, что оба двигателя лайнера отказали. По словам Гориновой, еще в школе он был скромным и немногословным парнем.

«Он не любил высовываться, не стремился быть в центре внимания, как говорится, «не звездил». Но всегда на все имел свою точку зрения. Был очень вежливым и внимательным», — рассказала она.

В школьные годы Георгий увлекался информатикой и занимался в языковом центре, чтобы подтянуть английский язык, знание которого обязательно для пилотов. Подростком он играл в футбол и бегал на лыжах. Последнее увлечение он разделял вместе со своим отцом, которым много лет занимался лыжным спортом.

Вместе с лучшим другом Данилой Ситниковым Георгий, будучи подростком, организовал музыкальную группу под названием BlackHorizon («Черный горизонт). Ребята выступали в клубах и на других площадках. Георгий играл на барабанах.

В 2017 году он окончил филиал Санкт-Петербургского университета гражданской авиации в Бугуруслане Оренбургской области. В этом же университете учился его коллега Дамир Юсупов.

«О первых самостоятельных полетах он говорил с восторгом! Потом уже это превратилось в рутину, он все чаще и чаще летал. Один рейс следовал за другим. Он к этому стал уже спокойно относиться», — рассказал Ситников.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Эвакуацией 226 пассажиров 15 августа руководил старший бортпроводник 31-летний Дмитрий Ивлицкий. В «Уральских авиалиниях» он работает уже пять лет, а три года назад его назначили старшим проводником.

По его словам, экипаж, который находился в салоне, понял, что ситуация является внештатной, только после посадки в поле. После приземления он и его коллеги действовали «как роботы» и эвакуировали по надувным трапам всех пассажиров меньше чем за минуту, рассказал он на пресс-конференции.

«Плохо мне не было. Первые минуты люди паниковали. Было много детей, их родители кричали: «Успокойтесь!». Кто-то пытался забрать вещи, но я громким голосом сказал, что нужно уходить. Там уже не до вещей было», — сказал Ивлицкий.

Позже в сети появилось видео, на котором Ивлицкий, стоя в самолете, говорит пассажирам: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Очень быстро эта фраза стала в интернете крылатой.

«Когда все эвакуировались, я увидел, что пассажиры блуждают в кукурузном поле. Они спрашивали, куда им бежать. Я еще находился в самолете, поэтому видел дорогу впереди. Взял мегафон и говорю — правее. Они: «Куда правее? Слева кукурузное поле, справа кукурузное поле. Я и сказал — на солнце, вдоль рядов кукурузы», — сообщил мужчина.

Бывшая супруга Дмитрия рассказала сайту kp.ru, что мужчина уже сталкивался в своей работе с экстренными ситуациями: «Это было около 2-3-х лет назад. Пассажирка летела из Узбекистана, и она оказалась беременна. У женщины была свободная одежда, бортпроводники не сразу это поняли. В полете ей стало плохо, и в итоге выяснилось, что она рожает. Самолет посадили аэропорту и вызвали скорую. Дима все время находился с ней».

Сейчас Дмитрий живет в Екатеринбурге и вместе с женой Марией воспитывает маленькую дочь. По словам его супруги, из Москвы муж привез в подарок дочери початок кукурузы с того самого поля, где аварийно сел самолет.

«Я до сих пор не могу сдержать слезы, когда смотрю новости и читаю сообщения от друзей. Только сейчас начинаешь осознавать, что произошло настоящее чудо. Огромная благодарность всей команде, за героизм. Дима, мы гордимся тобой, ты наш герой!», — написала его супруга на своей странице в инстаграме.

Судя по соцсетям Дмитрия, он ведет здоровый образ жизни — занимается бегом, большим теннисом и не боится пробовать новое. Например, учиться виндсерфингу при температуре +11°С.

Бухгалтер и стюардесса

24-летняя бортпроводница Надежда Вершинина с детства мечтала о небе, но получить желанную специальность сразу после школы у нее не получилось. Девушка родом из небольшого поселка в Свердловской области, и у ее семьи не было финансовой возможности после окончания школы отправить ее в Москву выучиться на стюардессу, рассказала журналистам мама Надежды Вершининой.

«С гордостью могу сказать, что мой ребенок окончил учебное заведение на отлично. Но это ей далось нелегко. Она постоянно сидела за учебниками и не бегала по вечерам по улице, как другие ребята», — приводит ее слова «Московский комсомолец».

Надежда поступила в финансово-экономический университет в Екатеринбурге, окончила его по специальности «бухгалтер», а затем ушла в магистратуру. Однако в это время в Екатеринбурге открыли курсы стюардесс. По словам матери, девушка была в растерянности, так как хотела закончить учебу, но не могла отказаться от возможности обучиться профессии мечты.

«Мы подумали, что в сложившейся ситуации нужно попытаться погнаться за двумя зайцами. И вуз окончить, и на стюардессу выучиться. Доченька справилась с задачей, которую перед собой поставила, и университет окончила, и стюардессой стала!», — пояснила мать Надежды.

По специальности девушка не проработала и дня — сразу стала работать бортпроводницей в «Уральских авиалиниях». «В небе уже около двух лет с одним экипажем. Как она мне рассказывала, что очень хороший коллектив подобрался! Ее все устраивает», — заключила родственница.

«Испытай один раз полет»

Еще одной бортпроводницей самолета А321 стала Яна Ягодина. В авиакомпании она работает с апреля прошлого года. 24-летняя девушка училась в Уральском гуманитарном институте. По собственному признанию Яны, большую часть ее жизни занимает работа.

«На работу в свой выходной? Могу. Умею. Практикую. Когда меня спрашивают, замужем ли я — отвечаю да. Замужем за работой. Ее становится настолько много, что ни на что другое времени не остается. Я либо работаю, либо сплю», — рассказала она в соцсетях.

На странице в инстаграме девушка признается, что обожает свою профессию и вид облаков из иллюминатора. «Испытай один раз полет, и твои глаза навечно будут устремлены в небо. Однажды там побывав, на всю жизнь обречен тосковать о нем. — Леонардо да Винчи», — подписала бортпроводница один из своих снимков.

Еще одной страстью девушки являются путешествия — она активно публикует фотографии из городов и стран, которые посещает по работе. При этом Яна признается в особенной любви к Санкт-Петербургу: «Наверное когда-нибудь я перееду в Питер».

Любит летать и бегать по Домодедово

Стюардесса Алия Слякаева работает в авиакомпании с марта прошлого года. Девушке 27 лет, она родом из Башкирии, училась на факультете управления в Магнитогорске, но, как и ее коллеги, решила посвятить себя работе в небе.

Алия увлекается бегом — занимается им в перерывах между полетами. Если рядом нет беговой дорожки, пробежку она совершает прямо на территории Домодедово. Девушка обожает путешествовать и посетила уже много природных достопримечательностей в России и за рубежом. В таких поездках она снимает видео, а затем монтирует их в небольшие ролики. Самолеты она называет птицами и постоянно снимает лайнеры, восхищаясь их красотой. Теперь Алия мечтает о том, чтобы посетить бывшую столицу Казахстана Алма-Ату.

«Слетали мы тут на днях в #алматы. И зачем я только глянула в иллюминатор, теперь на одно желание еще больше стало. Такой красивый город, среди завораживающих гор (обожаю горы). Как же там красиво! Теперь очень хочется там побывать», — написала она на своей странице.

«Это мой второй день рождения»

Как и большинство других членов экипажа, Дмитрий Гончаренко — уроженец Урала. В авиакомпании он работает совсем недавно, с апреля прошлого года. До этого он учился в Уральском университете имени Ельцина. 27-летний бортпроводник признался изданию «Моменты», что сразу после приземления и эвакуации всех пассажиров находился в шоковом состоянии. 15 августа он теперь называет своим вторым днем рождения.

Дмитрий много путешествует по работе. На его странице в соцсетях можно увидеть фотографии достопримечательностей и пейзажи Турции, Китая, Казахстана и Тайланда.