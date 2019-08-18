Десятки погибших: террорист взорвал свадьбу в Кабуле

Мощный взрыв прогремел в одном из свадебных залов в столице Афганистана Кабуле. Его жертвами стали 63 человека, еще 180 гостей пострадали. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.

По данным СМИ, инцидент произошел 17 августа в 22.40 по местному времени (21.10 мск). На масштабное празднование свадьбы пришел террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство.

Как отмечают очевидцы, всего на мероприятии присутствовали около 1,6 тыс. человек.

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На данный момент ни одно из радикальных движений, действующих на территории государства, не взяло на себя ответственность за атаку. О своей непричастности отдельно заявило движение «Талибан» (запрещено в РФ).

Случившееся уже прокомментировал президент Афганистана Ашраф Гани. Он отметил, что несмотря на опубликованное заявление «Талибана» не может снять с себя вину в связи с тем, что предоставляет платформу для террористов.

Глава страны осудил атаку и высказал слова поддержки родственникам погибших.

«Я решительно осуждаю бесчеловечное нападение на свадебный зал в Кабуле прошлой ночью… От имени народа я выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых», — написал Гани в своем твиттере, добавив, что в связи с атакой было созвано чрезвычайное совещание по вопросам безопасности.

По словам президента, ситуация будет тщательно проанализирована, чтобы исправить существующие недостатки в деле обеспечения защиты населения в будущем.

Преступлением против человечности окрестил атаку на свадебный зал в Кабуле и премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла.

«Я решительно осуждаю террористическую атаку, совершенную на свадьбе минувшей ночью. Это гнусное нападение, несомненно, является преступлением против человечности. Выражаю глубокое сочувствие семьям жертв. Пусть погибшие покоятся с миром», — написал он в твиттере.

Ранее, в начале июля 2019 года 12 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля у здания Управления национальной разведки Афганистана в провинции Газни.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Газни Ариф Нури, в числе погибших оказались 8 сотрудников разведслужб. Еще 179 человек получили ранения. Источники больницы Газни также подчеркнули, что большинство пострадавших являлись гражданскими лицами.

По информации пресс-секретаря Министерства образования Нурийе Нузхат, в результате инцидента ущерб также был нанесен трем школам, находившимся недалеко от места взрыва. Ответственность за теракт взяло на себя движение «Талибан».

В конце мая 2019 года еще один взрыв прогремел в мечети в Кабуле. Об этом сообщало Reuters. По данным СМИ, в результате происшествия погиб один человек, пострадали еще 16.

Месяцем ранее, в апреле, в городе Джелалабад были зафиксированы два взрыва, передает Pajhwok. Как уточняет агентство, взрывы были слышны утром 6 апреля в районе провинции Нангархар.

Позже в СМИ появились подробности произошедшего: сообщалось, что взорвалась придорожная бомба, которую сбил проезжающий автомобиль. Из-за взрывов получили ранения два сотрудника пограничной службы.

В марте в столице Афганистана также произошел ракетный обстрел, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщал местный телеканал ToloNews. Согласно опубликованной информации, при обстреле также пострадали около 14 человек. Инцидент произошел в день празднования Навруза.

Напомним, что в конце 2018 года Госдума заявляла о возможном пересмотре политической оценки участия советских войск в военном конфликте в Афганистане в 1979-1989 годах. Осуждение этой военной кампании планировалось изменить на оправдание и уместность ее проведения.

«В декабре 89-го года в канун десятилетия ввода советских войск в Афганистан Съезд народных депутатов СССР принял постановление за подписью Михаила Сергеевича Горбачева с неуместной, и, на мой взгляд, ошибочной формулировкой», — сообщил депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов, представляя проект заявления Госдумы.

Парламентарий также подчеркнул, что Россия является правопреемникоми СССР и ряд принятых норм народных депутатов СССР действует на территории РФ по сей день. Тем не менее, по мнению Харитонова, нашей стране давно пора изменить свое мнение в ряде аспектов, основываясь на соображениях политической беспристрастности и исторической правды.