«Мы сели за полосой»: что говорили диспетчерам пилоты А321

В сети опубликована текстовая версия переговоров пилотов самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области.

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Текст представлен телеграм-каналом Baza. Из сообщений между пилотами и диспетчерами следует, что экипаж был предупрежден о возможных перелетных птицах в районе полета. Гордый — радиопозывной аэропорта Жуковский, а СЖР178 — позывной борта рейса U6178.

Также, по ходу переговоров видно, что пилоты почти сразу после взлета подали диспетчерам сигнал об аварийной ситуации: «ПАН-ПАН» из-за отказа одного из двух двигателей.

Пилот: «Разрешите обратным разворотом. Высота», диспетчер: «Разрешил обратным заход».

Однако после того, как второй двигатель тоже начал терять мощность, экипаж понял, что ресурса вернуться в аэропорт не хватит, и пилоты приняли решение сажать лайнер на ближайшее поле.

Пилот: «Свердловский, просим скорую помощь и службу спасения», диспетчер: «Ожидаем. Высота ваша и сколько пассажиров на борту?», пилот:

«Высота. Мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа».

Также, аэропорт сообщил кабине пилотов, что аварийный маяк в Жуковском не сработал. Через некоторое время пилоты доложили об эвакуации всех пассажиров и отсутствии жертв в результате ЧП.

Вскоре президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении командиру воздушного судна 41-летнему Дамиру Юсупову и второму пилоту 23-летнему Георгию Мурзину звания Герой России.

«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», — сказал глава государства, открывая совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Напомним, что самолет А321 «Уральских авиалиний» вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь утром 15 августа. Через несколько минут после взлета в оба двигателя попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Такими данными располагают авиаперевозчик и Росавиация. По словам Юсупова, осознав произошедшее, он принял решение не возвращаться в аэропорт. Вместо этого самолет посадили на ближайшее кукурузное поле. Горящий двигатель отвалился во время приземления, передает ФАН.

Экстренная посадка прошла благополучно: 233 человека, находившиеся на борту, остались живы. После эвакуации за медпомощью с травмами средней и легкой степени обратились 75 человек — в том числе 19 детей, передает НСН.

В настоящий момент расследованием катастрофы занимается специальная комиссия. Межгосударственный авиационный комитет уже приступил к расшифровке черных ящиков А321.

Следователи уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В стадии разработки находится версия о том, что чайки могли прилететь на взлетно-посадочную полосу аэропорта Жуковский с ближайших свалок.

В связи с этим

Минприроды выдвинуло требование о проверке всех свалок, расположенных в непосредственной близости от аэродрома.

Однако, как подчеркнул региональный министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин, версия о свалках вряд ли найдет подтверждение. Объяснил он это тем, что ближайший к месту посадки полигон «Сафоново» расположен в 14 км. Кроме того, он был закрыт в 2012 году.

Российский режиссер Владимир Хотиненко заявил, что ситуация с аварийной посадкой и подвигом пилотов достойна того, чтобы снять фильм. По его словам, данная ситуация является исключительной.

Он отмечает, в Голливуде экранизация историй чудесного спасения авиапассажиров является классической традицией. При этом режиссер указал, что для создания фильма нужно написать хороший сценарий.

«Если такой сценарий будет, то ничего худого я не вижу. В этой истории есть что-то очень важное», — прокомментировал Хотиенко.

Позднее жена Юсупова Наталья рассказала о сувенире, который муж забрал с места аварии на память. «На память Дамир привез с того поля початок кукурузы», — рассказала Юсупова.