Не место для девочек: гендерный скандал в берлинском хоре

Административный суд Берлина встал на сторону государственного кафедрального хора мальчиков, который ранее отказался принять в свои ряды 9-летнюю девочку. Об этом сообщает телерадиокомпания RBB.

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По решению суда девочка не имеет права на пение в коллективе мальчиков, так как это мешает свободе творчества хора.

«Право на свободу творчества превалирует в решении хора отказать девочке», — постановил судья, отметив, что звучание хора имеет приоритет перед интересами отдельного человека.

В качестве адвоката в суде выступила мать девочки, которая имеет юридическое образование. Ранее она сама подала иск.

По словам женщины, она попыталась устроить дочь в берлинский хор мальчиков еще в ноябре 2018 года, однако получила отказ. Подобное развитие событий ее не устроило: в своем обращении в суд немка указала, что приемная комиссия проявила «недопустимую дискриминацию» и нарушила права ее дочери на равные возможности.

Отдельно оскорбленная мать также подчеркнула, что девочка была вынуждена остаться в смешанном хоре, хотя ее способности могли получить лучшее развитие.

При этом, как сообщили сами представители хора, их отказ не зависел от половой принадлежности ребенка. По словам хористов, голос девочки просто не соответствует уже поставленному звучанию голосов мальчиков. Кроме того, приемная комиссия также усомнилась в мотивации ребенка и готовности семьи к сотрудничеству.

Напомним, что государственный кафедральный хор является одним из старейших музыкальных учреждений Берлина. С момента его основания в 1465 году его исполнителями являются исключительно мальчики.

В конце июля точка была поставлена в еще одном гендерном скандале, который разгорелся в пермской гимназии № 4. Там для поступления мальчиков и девочек в первый класс был установлен разный проходной балл: причем для первых он был ниже.

Тем не менее мировой суд Дзержинского района Перми не увидел в этом нарушения права на образование. Об этом сообщал «Коммерсант» со ссылкой на источники в гимназии.

На рассмотрение суда были представлены два административных дела, возбужденных местной прокуратурой в отношении учебного заведения и его директора Татьяна Дьяковой. Они квалифицировались по статье 5.57 КоАП «Нарушение права на образование», которая предусматривает снятие должностного лица с занимаемого поста на срок до двух лет.

Как отметили в надзорном органе, фактическая гендерная дискриминация и факт персонального отбора учеников являются незаконными.

«Установление проходных баллов для поступления в гимназию свидетельствует о проведении образовательной организацией индивидуального отбора, что противоречит федеральному и региональному законодательству», — заявили в прокуратуре, добавив, что разный проходной балл для мальчиков и девочек нарушает конституционные права несовершеннолетних на образование по половому признаку.

Однако мировой судья не счел доказательства, приведенные ведомством, убедительными. В итоге Дьякова отделалась выговором, который ей вынес местный департамент образования. Прокуратура тем временем запустила проверки и в других образовательных учреждениях Перми.

Изначально о скандальном подходе к приему первоклассников пермскому порталу «59.ru» рассказала местная жительница. Как оказалось, мальчикам для поступления в первый класс нужно набрать 65,7 балла, в то время как девочкам — 69,1.

После того, как информация получила широкую огласку, к проверке инцидента подключились детский омбудсмен и Минпросвещения РФ — там подчеркнули, что закон предусматривает свободный доступ к общему образованию. Школы обязаны принимать в первую очередь тех, кто проживает на закрепленной за ними территории, поэтому единственным основанием для отказа может стать отсутствие мест.

Между тем, по словам самой директрисы оскандалившейся пермской гимназии Татьяны Дьяковой, такие правила у них действуют уже не первый год. Основанием для этого является гендерное выравнивание учеников, так как девочек всегда приходит намного больше из-за гуманитарного уклона учебного заведения.

При этом мальчики шести-семи лет зачастую показывают более скромные результаты, нежели девочки. Поэтому классы формируются с неравным количеством детей разного пола, что может отрицательно повлиять на воспитательный процесс, убеждена директор гимназии.

Отметим, что пермская гимназия №4 ранее уже оказывалась в центре скандала. Осенью 2018 года руководство учреждения отстранило от занятий ученицу, покрасившую волосы в розовый цвет и пришедшую на занятия в одежде без эмблемы гимназии. В итоге суд оштрафовал учебное заведение и ее руководителя на 50 и 30 тыс. рублей соответственно.