Служебный роман: кларнетистку обвиняют в убийстве любовника

28-летнюю кларнетистку Омского музыкального театра обвиняют в расправе над возлюбленным — в ближайшее время суд изберет девушке меру пресечения. Об этом сообщает портал NGS55.ru со ссылкой на источник в региональном Следственном комитете.

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По версии следствия, предполагаемая злоумышленница длительное время имела любовные отношения с 53-летним сантехником, работавшим в одном с ней театре. При этом он уже состоял в официальном браке с другой женщиной. 28-летняя сотрудница филармонии часто ссорилась с мужчиной на почве ревности к супруге. Позже она призналась, что в ходе этих конфликтов возлюбленный не раз поднимал на нее руку.

В день трагедии пара находилась в квартире кларнетистки, расположенной в Ленинском округе. Она в очередной раз стала ругаться на сантехника из-за того, что тот отказывался развестись с супругой. В гневе девушка схватила нож и ударила мужчину в грудь — от полученной травмы он скончался на месте.

Знакомые обвиняемой отзываются о ней исключительно положительно. Известно, что девушка вела творческие вечера в омской филармонии и, по неподтвержденной информации, работала в детской школе искусств.

Это не первое убийство на почве ревности с начала лета. Так, недавно 36-летней жительнице города Камень-на-Оби Алтайского края предъявили обвинение в убийстве сожителя.

По данным следствия, в ночь на 7 августа мужчина объявил, что после восьми лет совместной жизни уходит к другой избраннице. Между парой начался разговор на повышенных тонах. Из чувства обиды и ревности обвиняемая не менее шести раз ударила возлюбленного ножом — от полученных травм он скончался на месте. В итоге суд отправил жительницу Алтая под арест.

Похожий инцидент произошел в Тверской области. Там 13 августа жительницу Торопецкого района осудили за убийство супруга. По данным местной прокуратуры, весной этого года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт со своим мужем. В ходе ссоры она нанесла ему не менее 38 ударов руками, ногами и металлической бейсбольной битой. «Причиненные телесные повреждения, в том числе в виде закрытой черепно-мозговой травмы, явившейся непосредственной причиной смерти», – пояснили в ведомстве.

После расправы осужденная взяла на кухне чайник с кипяченой водой и стала поливать супруга кипятком, из-за чего на его теле появились термические ожоги. Злоумышленницу приговорили к 6 годам и 8 месяцам исправительной колонии общего режима.

Не менее ужасающая история произошла в Североморске в ночь с 15 на 16 марта. Там в ходе ссоры 49-летняя местная жительница зарезала собственного возлюбленного.

По версии следствия, в день трагедии женщина распивала с 47-летним сожителем спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошел конфликт — обиженная жительница Мурманской области схватила кухонный нож и нанесла смертельный удар потерпевшему. В результате повреждения крупных сосудов левого бедра он скончался еще до приезда скорой.

В суде женщина признала вину. По ее словам, она расправилась с избранником из-за постоянных ссор и побоев, которые он наносил ей в ходе перепалок. Суд приговорил ее к девяти годам заключения в колонии обычного режима.

Расправа над возлюбленным случилась и в городе Нея Костромской области. Там в убийстве сожителя признали виновной 30-летнюю местную жительницу. По данным регионального СК, 8 марта женщина пришла в гости к знакомой, чтобы отметить праздник. Туда же прибыл ее возлюбленный, с которым нейчанка была в ссоре. Мужчина планировал помириться с подругой, поэтому взял с собой шампанское и конфеты.

Несмотря на это пара поссорилась на почве ревности — в ярости женщина схватила нож и воткнула его в живот сожителя. Мужчина скончался в течении нескольких минут, но участники праздника решили, что он просто заснул: помазали ему рану зеленкой и продолжили застолье.

В итоге суд приговорил женщину к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Позже ее знакомые рассказали, что осужденная была молодой матерью. При этом она постоянно вступала в конфликты со своим возлюбленным, в ходе которых он наносил ей побои – нейчанка боялась обратиться в правоохранительные органы, писал местный портал КО44.ru.