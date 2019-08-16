«Чувствовала неладное»: москвичку задержали за покупку лекарств

В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство. Об этом в фейсбуке сообщила директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава.

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По ее словам, препарат фризиум ребенку, который страдает эпилепсией, назначил врач. Мать по имени Елена заказала для сына лекарство через интернет, посылка должна была прийти на почту. Фризиум не внесен в Государственный реестр лекарственных средств и входит в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен. Существует индивидуальный порядок ввоза подобных препаратов в страну — при наличии документов, подтверждающих факт назначения лекарств.

Елена пришла на почту за посылкой в выходные, однако ее попросили прийти снова в понедельник. «Зная историю с задержанием на почте другой мамы, Лена почувствовала что-то неладное. Но делать нечего — ребенку нужно лекарство и аналогов в России нет», — написала Мониава.

12 августа женщина вернулась в отделение почты, расписалась, взяла в руки коробку, и в этот момент ее задержали сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС). Женщину допрашивали в течение пяти часов, а затем конфисковали посылку с лекарством.

«Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков говорили маме, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут. Сказали, еще несколько посылок с фризиумом пришло в Москву, и они про них в курсе», — говорится в сообщении Мониавы.

Тем не менее в отношении задержанной возбудили уголовное дело из-за незаконного ввоза препарата. Кроме того, правоохранители провели в доме Елены обыск и изъяли системный блок от компьютера.

В сообщении Минздрава РФ, которое поступило в «Газету.Ru», отмечается, что инициатива о регистрации лекарства может исходить только от компании-производителя препарата. Производитель фризиума никогда не представлял его на регистрацию, подчеркнули в ведомстве.

«По поручению Министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, Российская противоэпилептическая Лига готовит экспертное заключение по эффективности лекарственного препарата фризиум и в том числе о возможности замены этого препарата комбинациями зарегистрированных препаратов», — говорится в сообщении Минздрава.

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов рассказал журналистам, что 16 августа на заседании члены СПЧ обсудят историю с очередным задержанием матери больного ребенка.

После прошлого подобного случая в Министерстве здравоохранения обещали пересмотреть правила использования и транспортировки незарегистрированных медпрепаратов, однако пока никаких изменений не было, отметил Федотов.

История Елены как две капли воды похожа на случай Елены Боголюбовой. Месяц назад, 16 июля, ее также арестовали в Москве на почте при получении посылки с фризиумом для сына, страдающего эпилепсией. По словам женщины, она не знала, что делает что-то незаконное.

Лида Мониава сообщила, что фризиум Боголюбовой посоветовали в РНИМУ им. Пирогова в 2017 году. По ее словам, в выписке кандидат медицинских наук Марина Дорофеева написала, что если мальчику не поможет отечественный препарат, то надо переходить на фризиум.

В свою очередь в Минздраве заявили, что это лекарство Боголюбовой в день консультации в 2017 году устно посоветовали как «потенциальный препарат резерва при отсутствии эффекта от всех рекомендованных мероприятий».

Тогда задержание Боголюбовой вызвало общественный резонанс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минздраву обязательно напомнят о необходимости навести порядок в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи.

В случае с Боголюбовой полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в ее отношении.

Летом прошлого года в Москве завели уголовное дело о наркоторговле в отношении другой матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой. Женщина решила продать через интернет излишки дорогостоящего диазепама в микроклизмах, поскольку ее шестилетнего сына, страдающего эпилепсией, перевели на другой препарат. Закупка оказалась проверочной. При передаче лекарства к женщине подошли правоохранители и объяснили, что препарат не зарегистрирован в России, а ее подозревают в сбыте наркотиков.

После возбуждения уголовного дела Конновой грозило от 4 до 8 лет тюрьмы. Общественность встала на ее защиту — петицию с требованием закрыть дело подписали более 286 тыс. человек. Спустя две недели после задержания Конновой ГУ МВД Москвы закрыло дело. Следствие признало, что в ее действиях не было злого умысла. Как и в случае с Боголюбовой, незадолго до этого Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратил внимание на историю женщины.

Хотя в отношении Боголюбовой и Конновой прекращены уголовные дела, у их сыновей до сих пор нет доступа к жизненно необходимым лекарствам. «Адресная закупка от Минздрава все еще не произведена. Лекарства все еще не зарегистрированы», — отметила Лида Мониава. По ее данным, в стране сегодня более двух тысяч пациентов нуждаются в препаратах, незарегистрированных в РФ.