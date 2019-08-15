«Грезил небом»: как бывший юрист стал летчиком и спас А321

15 августа самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку после вылета из аэропорта Жуковский в Раменском районе Подмосковья. Во время взлета лайнер, на борту которого находились 234 человека, столкнулся со стаей чаек и лишился обоих двигателей.

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Как рассказал второй пилот, посадка проходила на ручном управлении. «После взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала», — сообщил он РЕН ТВ.

Экипажу удалось посадить самолет в кукурузном поле при отключенных двигателях, а также с полными баками горючего и убранным шасси. Ни один человек не погиб.

После случившегося в СМИ и соцсетях стали активно появляться комментарии выживших людей, которые не могли сдержать свои эмоции в адрес пилотов: Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.

«Все живы, пилот гений! Он смог грамотно посадить с достаточно большой высоты самолет так, что все остались живы. Будет возможность, передайте поклон от пассажиров», — говорила E1.RU пассажирка Ольга. «Я благодарен пилотам не меньше, чем богу», — писал в твиттере пассажир рейса по имени Артем.

Люди в соцсетях благодарят пилотов за второй день рождения. После того, как пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам, командир воздушного судна продолжил руководить спасением людей на земле. Его фраза, сказанная через громкоговоритель, уже стала широко популярна в сети: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

Сам летчик-герой Дамир Юсупов родился в городе Игарке Красноярского края, после чего в 1990-х его семья переехала в Сызрань Самарской области, сообщает сайт kp.ru. Ему 41 год.

В 2017 Юсупов давал интервью сайту «ПроПолевской», в котором рассказывал о своей любви к самолетам. По словам пилота, с детства он наблюдал за отцом — командиром экипажа на вертолете Ми-8. Однако поступить в летное училище не вышло из-за медкомиссии, поэтому молодой человек отправился учиться на юриста, глубоко в душе не оставляя свою мечту.

«Уже будучи зрелым мужчиной, Дамир решил снова испытать удачу и пошел напролом», — сообщает «ПроПолевской». Так, только в 32 года ему наконец удалось прийти к делу всей жизни и поступить в Бугурусланское летное училище гражданской авиации, которое он позже окончил с отличием.

В 2013 году Юсупов также с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и отправился работать в «Уральские авиалинии». Еще спустя пять лет он также освоил направление «аэронавигация» в Ульяновском институте гражданской авиации.

За время своей карьеры Юсупов успел полетать на самолетах Airbus A320, 319, 321. При этом он выполнял рейсы не только в России — среди зарубежных стран ему удалось посетить Китай, Среднюю Азию, Турцию, Арабские Эмираты, Тунис и Египет.

Кроме того, на его спецрейсах летали хоккейная команда «Ак Барс» и футбольная команда «Рубин», а также сборная России по фигурному катанию. В целом налет Юсупова, по данным авиакомпании, составляет около трех тысяч часов — это в два раза больше необходимого минимума для получения должности командира воздушного судна.

Как истинный летчик, любовь своей жизни Юсупов также встретил в небе. Его жена Наталья была рядовой пассажиркой на рейсе, который выполнял пилот. Сейчас они воспитывают двоих детей.

Как рассказала Юсупова екатеринбургскому сайту Е1.RU, сразу после посадки муж позвонил ей и сообщил, что «все хорошо» и «все живы».

«Конечно, паника, слезы. Маленький ребенок стал меня успокаивать: «Мама, не плачь!», — рассказала она «360».

По словам женщины, ее муж всегда отдавал себе отчет об опасности его профессии. Но отказаться от нее он не сможет никогда. «Он с детства мечтал летать, грезил небом», — отметила Юсупова.

Супруга даже после всего случившегося не думает разлучать мужа с небом. «Отпущу», — с улыбкой пообещала женщина.

Бывшая стюардесса «Уральских авиалиний», ранее летавшая с Юсуповым, также очень хорошо отозвалась о нем, назвала его мужественным, очень ответственным и добрым человеком с хорошим чувством юмора, пишет E1.

Губернатор Свердловской области, где базируются «Уральские авиалинии», выразил искреннюю благодарность экипажу А321. «Эти люди должны быть представлены к наградам. Компания «Уральские авиалинии» еще раз доказала, что не зря считается одной из самых безопасных в мире», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Высокий профессионализм пилотов, посадивших самолет в экстренных условиях, отметили и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и отдельно поздравил «героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет».

«После того, как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки. Никаких сомнений нет, и они будут награждены», — отметил представитель Кремля.

Отметим, что до окончания расследования происшествия Юсупов и остальные члены экипажа будут отстранены от полетов. «Это обычная практика», — сообщили в авиакомпании.