Дожди и холод: когда лето вернется в Москву

В пятницу, 16 августа, погоду в Москве будет определять циклон — он принесет в столицу похолодание и короткие дожди. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Днем будет облачно с прояснениями и температурой +20…+22°С. Ночью местами пройдут небольшие дожди — столбики термометров опустятся до +12…+14°С. Ветер ожидается порывистый северо-восточный, 3-9 м/с. Атмосферное давление — 748 мм рт. ст., что около нормы.

В начале выходных Москва останется на северной периферии циклона. В субботу, 17 августа, в городе будут лить дожди, местами в сопровождении гроз. Дневная температура составит +17…+19°С, ночная — +13…+15°С.

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Ветер в течение дня северо-восточный, порывистый, 2-9 м/с. Атмосферный фон — 747 мм рт. ст.

Любителям японской культуры в этот день советуем посетить лекцию философа Дмитрия Круглых «Эпоха Эдо и ее особенности» — она начнется в 18.00 в библиотеке имени Н.А. Некрасова. На мероприятии вы узнаете о процессе изменений в понятии «красота» в Японии в разные исторические эпохи, а также ближе познакомитесь с эстетическим мировоззрением японцев. Перед походом обязательно зарегистрируйтесь.

В воскресенье, 18 августа, влияние облачного вихря на погоду в Москве сохранится. Днем будет облачно, временами дождь — температура воздуха составит +17…+19°С. Ночью осадки прекратятся, похолодает до +12…+14°С. Ветер северо-восточный, 2-8 м/с. Атмосферное давление опустится до 745 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В начале новой недели в столице потеплеет: днем в понедельник, 19 августа, вплоть до +23…+25°С. Также в это время ожидается кратковременный дождь. Ночью без осадков, температура составит +15…+17°С.

Ветер в течение дня переменный, 1-6 м/с. Атмосферный фон повысится до 750 мм рт. ст.

Разбавьте очередной тяжелый понедельник в саду имени Баумана — там у сцены «Ракушка» будут проходить открытые танцевальные вечера. Все желающие смогут научиться танцевать бразильский парный танец форро. При этом партнера можно будет найти непосредственно на месте – главное желание, удобная обувь и не стесняющая движений одежда. Вход свободный.

20 августа, во вторник, характер погоды в Москве будет определять антициклон. В городе появится солнце, а температурный режим приблизится к климатической норме. В дневное время ожидается +21…+23°С и кратковременный дождь. Ночью же синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков, температура при этом опустится до +13…+15°С. Ветер в течение дня западный, 2-8 м/с. Атмосферное давление около нормы — 749 мм рт. ст.

В этот день в «Манеже» пройдет бесплатная выставка «Здесь и сейчас. Атлас творческих студий Москвы». Там москвичи смогут познакомиться с работами 12 современных столичных художников, а также своими глазами увидеть процесс создания произведений искусства. Задействованы будут все направления — от живописи и скульптуры до фотографии и театра. Для гостей также подготовили лекции и мастер-классы. Вход свободный.

В среду, 21 августа, в столице будет теплее обычного — кроме того, день ожидается без дождей.

Дневная температура в районе +22…+27°С, ночная — +12…+17°С. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферный фон около нормы — 748 мм рт. ст.

На следующий день температура воздуха немного понизится, однако в Москве будет по-прежнему солнечно. Днем в четверг, 22 августа, местами пройдет кратковременный дождь, а столбики термометров продемонстрируют +19…+24°С. Ночью они упадут до +9…+14°С. Ветер в течение дня юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление почти без изменений — 747 мм рт. ст.

Развеяться после работы предлагаем в парке Музеон, где психологи проведут лекцию на тему «Жизнь в мегаполисе: спорт, еда, антистресс». Вам расскажут, как формируются пищевые привычки и почему бывает так сложно остановиться во время еды. Не забудьте заранее зарегистрироваться.

В конце рабочей недели на погоду в Москве вновь окажет влияние антициклон. В городе будет солнечно и умеренно тепло — с грозами, но без осадков. Днем температура составит +20…+25°С, а ночью — +10…+15°С. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферный фон повысится до 750 мм рт. ст.