«Папа, у нас на крыле огонь»: что пережили пассажиры А321

«Маленький взрыв»

15 августа самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел по маршруту Москва — Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, ожидавших спокойного перелета. Однако почти сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы лайнер врезался в стаю чаек и лишился обоих двигателей.

«После взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала», — рассказал РЕН ТВ второй пилот A321 Георгий Мурзин.

По словам пассажиров, находившихся на борту, самолет издавал странные звуки и трясся, заставляя их вспомнить все известные фильмы-катастрофы. «Мы не начали набирать нормальную высоту, которая должна быть. Начали постепенно падать, характерный звук периодически возникал: когда пытается завестись, но никак не заводится», — рассказала RT одна из пассажирок.

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По словам женщины, никто не давал им указаний как себя вести — каждый опирался на собственные знания: «Много, может, фильмов посмотрели с этим. Там не было ничего такого, просто мы сами понимали, что все».

Как отмечает Светлана Бабина, летевшая тем же рейсом, момент попадания чаек в двигатель был незаметен для пассажиров. Однако произошедшие неполадки почувствовались сразу: самолет несколько раз издал характерный звук, словно попал в яму, после чего двигатель стал издавать «странные звуки» и терять скорость.

По словам других пассажиров, через несколько секунд полета произошел «маленький взрыв». После него лайнер стал резко терять высоту, приближаясь к земле.

«Секунд через пять после взлета самолет начало жестко трясти, прямо очень сильно. Начали мигать лампы с правой стороны самолета, запахло гарью», — рассказал телеграм-каналу Mash молодой человек, находившийся на борту лайнера.

Еще один пассажир предположил, что неполадки начались из-за изначальной неисправности самолета: «Самолет сразу после взлета стал вести себя неправильно — очень шумно, какой-то треск появился. У меня сын сидел около иллюминатора, он мне сказал: «Папа, у нас на крыле огонь». Там не из крыла шел огонь, а из двигателя. Хлопок — пламя, хлопок – пламя».

В то же время другие пассажиры оспорили слова товарища по несчастью. Как отмечает летевший этим рейсом Степан Акопян, запаха гари на борту не было, как не было и паники среди пассажиров. «Ничего не загорелось, вранье. Все нормально было. Паники не было, был крик», — заявил он РИА «Новости».

«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»

По словам пассажиров, они хорошо видели, как самолет стремительно приближался к земле, поэтому начали готовиться к аварийной посадке. «Мы видели поле, начали группироваться, я начала детей прижимать, — вспоминает собеседница RT. — У меня маленький ребенок, три годика, я ее прижала к сиденью, чтобы ее не трясло, хотя она была пристегнута».

В результате самолет приземлился посреди кукурузного поля в Раменском районе Московской области. Горящий двигатель отвалился во время посадки. Кроме того, у самолета подломились все стойки шасси, после чего он «лег на брюхо».

Ольга, находившаяся на борту A321, рассказала E1.RU о том, как проходила эвакуация. По словам пассажирки, бортпроводники сработали очень оперативно и организовали процесс выхода из самолета без давки.

«Были один-два человека, которые хотели забрать сумки, но они быстро сообразили, что так делать не надо. Давки не было. Дым был в самом конце, когда двери уже открыли», — рассказывает Ольга.

Эвакуация проходила через боковые выходы, люди спускались по надувным трапам. Как отметила пассажирка Екатерина Свечникова, именно благодаря слаженной работе экипажа всем пассажирам удалось спастись. О себе бортпроводники думали уже во вторую очередь.

«Все было по технике безопасности. Стюардессы, может быть, пострадали, больше, чем мы, так как они выполняли свою работу, а мы слушали их указания в первую очередь. И все закончилось благополучно», — рассказала Свечникова.

Тем не менее были и те, кто эвакуировался самостоятельно. Как рассказала журналистам Светлана Бабина, она и ее дети выбирались из самолета без помощи стюардесс. «Эвакуировались сами, взяли, кто что мог. Некоторые пытались там что-то найти. Не видела, чтобы стюарды помогали — мне младшую дочь помогал ловить (с трапа – «Газета.Ru») старший сын, ему 11 лет. Потом мы бежали в этом кукурузном поле, стюардесса кричала, чтобы отбегали как можно дальше, так как что-то дымилось», — говорит женщина.

Фраза пилота Дамира Юсупова, также руководившего эвакуацией через громкоговоритель, уже стала широко популярна в сети: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

«Я благодарен пилотам не меньше, чем богу»

Экстренные службы начали подъезжать к пассажирам рухнувшего самолета, по разным оценкам, через 15-40 минут после приземления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.

«Мы долго шли по полю к дороге, пытались сориентироваться, в какую сторону идти – из-за кукурузы ничего не видно. Потом немного посидели на обочине. Первыми приехали пожарные, потом уже потихонечку скорые и все остальные», — рассказала Светлана Бабина.

По словам женщины, все пассажиры активно помогали друг другу, а также жали руки пилотам, обнимали бортпроводников и аплодировали им. «Нас тряхануло, конечно, у кого-то есть повреждения и ушибы, кто не успел сгруппироваться. Но все живы! Пилоты просто гении! Эвакуация на высшем уровне, скорые и МЧС сразу отреагировали. И это один из немногих случаев, когда пассажиры были просто молодцы, все помогали друг другу», — вспоминает пассажирка Ольга.

«Я благодарен пилотам не меньше, чем богу», — написал в твиттере пассажир рейса по имени Артем.

«15.08.2019 мой новый день рождения. Набрали высоты на самолете и упали в поле. Пилот просто спас все жизни», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пассажирка Ольга Шаврова.

Как отмечают представители экстренных служб, всего за помощью после жесткой посадки лайнера в поле обратились 55 человек, в том числе — 17 детей (позже источник ТАСС заявил о 74 пострадавших). Как сообщили в Минздраве Московской области, у пострадавших диагностированы ушибы головы, шеи и конечностей.

«После такой аварии все выжили. Правда, при первом ударе головой ударился прямо об заднее кресло, хотя был пристегнут», — рассказал пассажир самолета Виктор Бабин телеканалу «Мир».

Как уточнили представители Минздрава, в больнице осталась только одна пассажирка упавшего самолета — это 69-летняя женщина, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные пострадавшие продолжат лечение амбулаторно.