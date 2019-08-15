Кровь на коврике: что известно о пропаже россиянок в Германии

При обыске в квартире 41-летней россиянки Марии и ее 16-летней дочери, которые пропали в Мюнхене в июле этого года, обнаружены следы крови. При этом признаки взлома выявлены не были, сообщает местная газета Bild.

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Ранее немецкая полиция нашла на дороге, расположенной у мюнхенского леса, два коврика. На одном из них были зафиксированы следы крови россиянок. Правоохранители предполагают, что женщин убили. «Все обстоятельства позволяют говорить о совершение насильственного преступления», — заявил представитель местной полциии.

По подозрению в убийстве россиянок задержан 41-летний супруг пропавшей женщины. Он находится в изоляторе и не сотрудничает со следователями. Известно, что подозреваемый зарегистрировал брак с Марией в российском консульстве Мюнхена. По предварительной версии следствия, мужчина расправился с женой и ее дочерью от первого брака в их квартире, а затем увез тела в неизвестном направлении.

Правоохранители не исключают, что преступление могло быть совершено из корыстных побуждений. Дело в том, что Марии принадлежит квартира в центре Москвы. После смерти россиянки право владения имуществом переходит к ее супругу.

Напомним, что о пропаже 41-летней Марии и ее 16-летней дочери стало известно 18 июля. Выяснилось, что 13 июля около 14:00 по местному времени (15:00 мск) россиянки отправились за покупками в торговый центр PEP, который расположен на востоке Мюнхена, и после этого перестали выходить на связь с родными. Немецкие правоохранители возбудили уголовное дело. Расследование продолжается — тела гражданок РФ до сих пор не найдены.

Об исчезновении заявил сначала нынешний муж 41-летней женщины, проживавший вместе с ней и падчерицей в квартире на улице Оттобруннерштрассе, а затем и ее бывший супруг, дом которого также находится в Мюнхене. Мужчины заявили, что долго не могли связаться с Марией, что было нетипично для нее. По их словам, она регулярно созванивалась с отцом из Москвы и даже навещала его каждые два месяца. Однако с 13 июля их телефоны были отключены.

Вероятность того, что мать с дочерью покинули Германию, полиция исключает, поскольку их паспорта были найдены в квартире, где они проживали.

Ранее трагическая история случилась в испанском городе Матаро, который расположен в 30 км от Барселоны. Там 16 июня 2019 года было обнаружено тело 14-летней россиянки. Незадолго до трагедии ее мать Ольга Кавер отправилась в Москву, чтобы отпраздновать день рождения своего 22-летнего сына. 14-летнюю дочь и 16-летнего сына она оставила одних в Испании,

Долгое время 37-летняя женщина не могла связаться с детьми. Тогда она попросила соседей, которые также являются выходцами из РФ, проведать их.

Знакомые пытались попасть в квартиру, однако она была заперта. В итоге один из соседей пробрался в помещение через балкон. Он и обнаружил тело 14-летней девочки с ранением в области горла. Больше никого в квартире не было.

Согласно результатам медицинского обследования, ее смерть носила насильственный характер, писала газета La Vanguardia со ссылкой на источники. По данным издания, полиция рассматривает версию, согласно которой преступление совершил старший брат девочки. Он до сих пор не вышел на связь — его разыскивает полиция.

Одноклассники мальчика не удивились обвинениям в его сторону. «Он, в отличие от сестры, довольно замкнут и почти не общается с товарищами по классу. Две недели вообще не ходил в школу, и его поведение было ненормальным. На переменах он отсиживался в углу школьного двора, одевался в черное и имитировал руками стрельбу из огнестрельного оружия», — рассказал приятель подростка порталу El Espanol.

По другой версии полиции, с ребенком могла расправиться собственная мать. Они же могла убить и 16-летнего сына. Не исключается и версия ограбления. Согласно уголовному кодексу Испании, за убийство злоумышленникам может грозить до 20 лет тюрьмы.