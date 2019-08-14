Растет число жертв: как голодные медведи охотятся на россиян

В Камчатском крае медведь до смерти задрал 41-летнего мужчину. Трагедия произошла в поселке Озерновский, куда мужчина приехал из Петропавловска-Камчатского по работе.

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Как передает агентство «Кам 24» со ссылкой на региональное управление МВД, в последний раз пострадавшего видели 13 августа вечером. «Мужчина сказал, что пошел прогуляться по прибрежной полосе», — уточнили в ведомстве.

В ночь на 14 августа его останки обнаружили на берегу Охотского моря. Сейчас полицейские проверяют обстоятельства гибели мужчины. По данным издания, житель Петропавловска стал третьей жертвой дикого медведя с начала летнего сезона на Камчатке.

Медведи в России беспокоят не только живых. 14 августа в Хабаровском крае в пригороде Комсомольска-на-Амуре зверь вышел из леса, разрыл могилу на местном кладбище и утащил покойника. Об этом сообщили в городском отделе МВД. Разрытую могилу на кладбище в районе поселка Старт заметил местный охранник. Он позвонил в полицию, и на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. Эксперты заметили возле могилы следы медведя.

Хищника мог привлечь трупный запах — это возможно, если тела захоронены недостаточно глубоко под землей. По другой версии, медведь вышел на кладбище из-за запаха еды, которую посетители оставляют на могилах. Следующей ночью зверь вновь вернулся на кладбище — тогда его застрелили.

Начальник отдела сохранения объектов животного мира Минприроды края Юрий Колпак сообщил, что это была взрослая не кормящая самка. Тело, которое утащило животное, до сих пор не нашли — поиски продолжаются.

За несколько дней до этого происшествия в Хабаровском крае медведь напал на грибника. От полученных травм он скончался на месте. В администрации Верхнебуреинского района края сообщили, что утром 12 августа житель поселка Сулук вышел за грибами и не вернулся.

Как выяснилось, зверь напал на мужчину не в лесу, а на выходе из поселка, где проживают около 600 человек. На место трагедии выехали охотоведы, которые выследили и застрелили медведя. По факту гибели мужчины было заведено уголовное дело.

Представитель администрации добавил, что в последнее время медведи стали часто появляться рядом с Сулуком. «Встреча с медведем, который не боится человека, весьма опасна. Также опасно встретить медведицу с медвежатами, которые могут из любопытства подбегать близко к человеку, — говорится в сообщении мэрии. — Со слов людей, медведей-подростков или медведицу с медвежатами видели на обочинах поселковых дорог, свалке, железнодорожных насыпях».

По данным администрации, медведи приходят к людям, чтобы найти еду. Так, их часто привлекает запах со свалок.

В начале августа в Хабаровском крае произошла удивительная история спасения 83-летней женщины от медведя — двое суток пенсионерка рычала, чтобы отпугнуть животное. 5 августа в правоохранительные органы обратились родные женщины с заявлением о ее пропаже. По словам родственников, пенсионерка ушла одна в лес за грибами из поселка Сита и пропала.

В поисках пожилой женщины участвовали местные жители, профессиональные спасатели, охотники и сотрудники патрульно-постовой службы. Несколько раз они видели следы медведей, их лежанки, а также слышали хищников, бродящих неподалеку, однако найти пенсионерку удалось лишь 7 августа.

«Ночью в лесу в нескольких метрах от лежанки медведя было обнаружено ведро с грибами, поисковики услышали нехарактерное для животных рычание и в овраге в ручье увидели бабушку. Рыком женщина пыталась отпугнуть караулившего ее медведя», — рассказал источник ТАСС в добровольческом поисково-спасательном отряде.

Как рассказала сама спасенная, она ходила по лесу в поисках грибов, угодила в илистое дно ручья и не могла выбраться. В это время рядом стал кружить медведь. Женщину госпитализировали. По словам сотрудников больницы, она испытала сильный стресс.

24 июля в Карелии медведица напала на человека, чтобы защитить свое потомство. По сообщению местных СМИ, на территорию дачного участка в садово-огородническом товариществе «Родник» прибежал медвежонок. Хозяин дома заметил его и вышел погладить милое животное. Вскоре за медвежонком из леса вышла самка и бросилась на мужчину.

Пострадавшего удалось спасти, его госпитализировали с укусами в районе предплечья и вскоре прооперировали. После операции он находился в состоянии средней тяжести.

Еще в мае заместитель министра природных ресурсов Карелии Павел Николаевский заявил что в 2019 году численность медведей в республике увеличилась на одну тысячу и достигла более 3,5 тыс. После зимней спячки звери проснулись голодными, в связи с этим участились случаи их появления в населенных пунктах региона.

«Нужно не забывать, что человек сам частично провоцирует выход медведя. У многих на дачах есть помойки, где не убран мусор, вот медведь и выходит», — заключал Николаевский.