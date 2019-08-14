Квартирный вопрос: ростовчанин зарезал тещу из-за жилплощади

41-летний житель Ростова-на-Дону обвиняется в убийстве пожилой тещи и нападении с ножом на ее глухонемого сына из-за квартиры. Тело погибшей женщины и израненный мужчина были обнаружены в одном из многоквартирных домов Центрального района Волгограда. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

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По версии следствия, инцидент произошел 13 августа 2019 года. В тот день мужчина приехал из Ростовской области в Волгоград в гости к 70-летней теще. Целью визита было решение вопроса по квартире, которую родственники давно планировали продать и разделить вырученную сумму. Часть денег должна была пойти на строительство дома под Ростовом-на-Дону, в то время как на остаток женщине собирались приобрести более скромное жилье. Однако пенсионерку такой вариант не устраивал.

«После возникшей между родственниками ссоры, вооружившись привезенным с собой кухонным ножом и надев заранее приобретенные медицинские перчатки, злоумышленник нанес множественные удары в область грудной клетки и спины жертвы, повредив ладони и кисти женщины, которая пыталась спасти свою жизнь», — сообщает СК.

На этом злоумышленник не остановился. По данным СК, для того, чтобы скрыть следы преступления, он решил убить и единственного свидетеля: глухонемого брата своей жены, спавшего в соседней комнате. Однако, напав на мужчину с ножом, преступник столкнулся с сопротивлением.

«Потерпевший смог не только прекратить нападение, но и выбежать на лестничную клетку, где его заметили соседи, вызвавшие карету скорой помощи и сотрудников полиции», — уточнили правоохранители.

Израненный 44-летний мужчина был доставлен в отделение реанимации городской клинической больницы. При этом сам предполагаемый убийца с места преступления не скрылся. Дождавшись следователей, он заявил им, что сам стал жертвой нападения.

Его версия была такова: глухонемой родственник решил убить свою мать. Увидев это, зять якобы решил вступиться за женщину и в процессе драки нанес порезы и ранения нападавшему. Позже его показания были опровергнуты пострадавшим инвалидом, который помог правоохранителям полностью восстановить картину происшествия.

На причастность ростовчанина к преступлению указали и обнаруженные в ходе осмотра квартиры улики. Так, следователям удалось найти и изъять медицинские перчатки со следами крови, а также орудие убийства, которые злоумышленник выкинул из окна квартиры на улицу. Такая же пара перчаток была найдена среди его личных вещей.

В результате по факту ЧП сотрудники СУ СК России по Волгограду возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 105 УК РФ «Убийство» и пунктом «а» второй части той же статьи – «Покушение на убийство двух лиц».

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. В отношении подследственного планируется избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он продолжает отрицать», — подчеркнули в СК.

Ранее, в начале августа 2019 года, завершилось расследование дела в отношении 20-летнего саратовчанина, избившего будущую тещу гаечным ключом и добившего ее ножом. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета РФ по региону.

Как удалось установить следователям, вечером 3 мая 2019 года молодой человек пришел в гости к 42-летней матери своей возлюбленной. Между ними завязался разговор, в ходе которого женщина обвинила его в неправильном отношении к ее дочери. Оскорбленный мужчина решил не прощать обиду: схватив попавшийся под руку гаечный ключ, он несколько раз ударил им женщину по голове. После этого он направился к выходу, однако услышал новую порцию оскорблений вслед.

«В ответ он проследовал на кухню, где взял со стола нож и нанес им не менее 36 ударов «обидчице» в различные части тела, после чего покинул квартиру», — сообщили в СК.

Тело погибшей было обнаружено только спустя сутки — в квартиру к матери пришла ее дочь, которая застала женщину уже мертвой. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, она скончалась от многочисленных колото-резаных ранений в грудь, повредивших внутренние органы.

Подозреваемого в убийстве вскоре задержали: молодому человеку было выдвинуто обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 105 УК РФ «Убийство». Сам убийца полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. На период предварительного следствия суд принял решение заключить его под стражу.