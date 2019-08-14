Квартирный вопрос: ростовчанин зарезал тещу из-за жилплощади

Ростовчанин расправился с тещей и шурином из-за квартиры

Ростовчанина обвиняют в убийстве тещи из-за двухкомнатной квартиры в Волгограде. По версии следствия, мужчина требовал от родственницы продать дорогостоящее жилье, чтобы разделить деньги и использовать их для строительства дома. Получив отказ, предполагаемый убийца нанес пенсионерке множество ударов ножом, от которых та впоследствии скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник также напал на ее глухонемого сына, который во время убийства спал в соседней комнате.

41-летний житель Ростова-на-Дону обвиняется в убийстве пожилой тещи и нападении с ножом на ее глухонемого сына из-за квартиры. Тело погибшей женщины и израненный мужчина были обнаружены в одном из многоквартирных домов Центрального района Волгограда. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 13 августа 2019 года. В тот день мужчина приехал из Ростовской области в Волгоград в гости к 70-летней теще. Целью визита было решение вопроса по квартире, которую родственники давно планировали продать и разделить вырученную сумму. Часть денег должна была пойти на строительство дома под Ростовом-на-Дону, в то время как на остаток женщине собирались приобрести более скромное жилье. Однако пенсионерку такой вариант не устраивал.

«После возникшей между родственниками ссоры, вооружившись привезенным с собой кухонным ножом и надев заранее приобретенные медицинские перчатки, злоумышленник нанес множественные удары в область грудной клетки и спины жертвы, повредив ладони и кисти женщины, которая пыталась спасти свою жизнь», — сообщает СК.

На этом злоумышленник не остановился. По данным СК, для того, чтобы скрыть следы преступления, он решил убить и единственного свидетеля: глухонемого брата своей жены, спавшего в соседней комнате. Однако, напав на мужчину с ножом, преступник столкнулся с сопротивлением.

«Потерпевший смог не только прекратить нападение, но и выбежать на лестничную клетку, где его заметили соседи, вызвавшие карету скорой помощи и сотрудников полиции», — уточнили правоохранители.

Израненный 44-летний мужчина был доставлен в отделение реанимации городской клинической больницы. При этом сам предполагаемый убийца с места преступления не скрылся. Дождавшись следователей, он заявил им, что сам стал жертвой нападения.

Его версия была такова: глухонемой родственник решил убить свою мать. Увидев это, зять якобы решил вступиться за женщину и в процессе драки нанес порезы и ранения нападавшему. Позже его показания были опровергнуты пострадавшим инвалидом, который помог правоохранителям полностью восстановить картину происшествия.

На причастность ростовчанина к преступлению указали и обнаруженные в ходе осмотра квартиры улики. Так, следователям удалось найти и изъять медицинские перчатки со следами крови, а также орудие убийства, которые злоумышленник выкинул из окна квартиры на улицу. Такая же пара перчаток была найдена среди его личных вещей.

В результате по факту ЧП сотрудники СУ СК России по Волгограду возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 105 УК РФ «Убийство» и пунктом «а» второй части той же статьи – «Покушение на убийство двух лиц».

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. В отношении подследственного планируется избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он продолжает отрицать», — подчеркнули в СК.

Ранее, в начале августа 2019 года, завершилось расследование дела в отношении 20-летнего саратовчанина, избившего будущую тещу гаечным ключом и добившего ее ножом. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета РФ по региону.

Как удалось установить следователям, вечером 3 мая 2019 года молодой человек пришел в гости к 42-летней матери своей возлюбленной. Между ними завязался разговор, в ходе которого женщина обвинила его в неправильном отношении к ее дочери. Оскорбленный мужчина решил не прощать обиду: схватив попавшийся под руку гаечный ключ, он несколько раз ударил им женщину по голове. После этого он направился к выходу, однако услышал новую порцию оскорблений вслед.

«В ответ он проследовал на кухню, где взял со стола нож и нанес им не менее 36 ударов «обидчице» в различные части тела, после чего покинул квартиру», — сообщили в СК.

Тело погибшей было обнаружено только спустя сутки — в квартиру к матери пришла ее дочь, которая застала женщину уже мертвой. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, она скончалась от многочисленных колото-резаных ранений в грудь, повредивших внутренние органы.

Подозреваемого в убийстве вскоре задержали: молодому человеку было выдвинуто обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 105 УК РФ «Убийство». Сам убийца полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. На период предварительного следствия суд принял решение заключить его под стражу. 