Заманил в машину: как таксист из Братска убил школьницу

Иркутский областной суд признал 44-летнего жителя Братска виновным в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки. По данным регионального Следственного комитета, мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Трагедия произошла в июне 2018 года. В один из летних дней школьница зашла к своей маме на работу в магазин и подарила ей букет цветов — после этого она попыталась отпроситься погулять, однако родственница велела ей идти домой. В итоге девочка направилась к дому, который находится в 200 метрах от магазина. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как ребенок перебегает дорогу и идет в сторону многоэтажки.

«Она уже практически дошла до своего дома, но неожиданно свернула и отправилась в парк «Металлургов» — видимо, решила погулять там», — пояснили в СК сайту kp.ru.

Вскоре школьница исчезла с поле зрения камер. На поиски вышли жители Приангарья и сотрудники правоохранительных органов, однако тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли только через 10 дней на окраине Братска.

Чтобы установить личность подозреваемого, следователи обошли более тысячи многоквартирных домов, гаражей и дач, а также допросили более 500 человек, включая родственников и одноклассников девочки. Все это помогло выйти на след злоумышленника, которым оказался 44-летний водитель такси. Первые допросы после задержания прошли безуспешно: мужчина не признавал вину и давал сбивчивые показания. Однако после того, как проверка на детекторе лжи показала, что он врет, таксист сознался в убийстве и привел силовиков к месту преступления.

По словам осужденного, в день трагедии он обманом заманил 9-летнюю девочку в свой автомобиль: на улице лил сильный дождь, и он предложил подвезти школьницу, чтобы она не промокла. Мужчина увез ребенка в свой гараж.

«Там он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Боясь, что девочка расскажет о случившемся, мужчина убил ее», — сообщили в Следкоме.

Тело школьницы житель Братска вывез на окраину города, выбросил в яму и закопал. При этом медицинская экспертиза признала осужденного вменяемым. Изначально сторона обвинения запросила для него 23 года тюрьмы.

На последнем заседании злоумышленник попросил смягчить наказание. Его осудили по статьям 105 УК РФ «Убийство малолетней, совершенное с целью скрыть другое преступление» и 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Мать погибшей заявила о намерении подать апелляцию на приговор. «Конечно, это большой срок, но мы вместе с мамой убитой девочки настаиваем и будем настаивать на пожизненном заключении для него. Я полностью согласен с тем, что такие преступления против детей должны наказываться максимально строго», — подчеркнул адвокат женщины, передает местный портал «Вести.Ru».

В ходе следствия выяснилось, что ранее 44-летнего таксиста уже судили за преступление, совершенное в отношении своей матери и рассматривали как подозреваемого по делу об убийстве его супруги.

«В начале 2000-х он уже был осужден за побои матери. Тогда же, есть версия, что он убил свою первую жену во время ссоры, после чего сжег тело. При этом реального срока избежал. Дело оказалось сложно доказуемым и его закрыли. Кроме того, он на автомобиле сбил насмерть ребенка. Однако, случай признали несчастным»,

— заявили сайту kp.ru в региональном СК.

Братчане также сообщили, что это уже не первое преступление на счету осужденного, однако подтверждений данной информации нет. «Он меня беременную изнасиловал. Он сказал, что любит жену, но ему еще кого-то надо. Я побоялась написать заявление, так как на руках еще маленький был. А глаза у него были, как у зверя. Он знал мой адрес. Если бы не мой страх, он бы сел и девочка была бы жива», — рассказала местная жительница Евгения Удальцова в сообществе «Инцидент Братск» в соцсети «Вконтакте».

Между тем на момент убийства 9-летней школьницы у водителя была новая жена и два маленьких сына. «Сколько раз он меня подвозил и никаких намеков не было, вообще ничего. У меня родители с ним очень давно знакомы и оставляли меня с ним, однако ничего не происходило», — рассказала братчанка Ирина Малая.