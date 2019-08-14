Лето возвращается: москвичам предсказали потепление

Жители центральной части России наконец смогут ощутить летнее теплоя. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. «На Европейскую территорию России вернется долгожданное летнее тепло! Северные потоки перекроют высотный циклон и на Центральную часть страны начнет поступать воздух тропических широт. У земли погоду будет определять теплый сектор атлантического циклона», — заявили синоптики.

Согласно прогнозу, поток теплого воздуха вернет температурный фон в климатическую норму, а затем и вовсе повысит ее на 2-4 градуса. Так, с 13 по 15 августа в дневные часы воздух прогреется до +26°С, а на юге ЦФО и Поволжья — до +34°С.

Летние ночи тоже станут теплее – температура составит +11…+18°С. Однако окончательно расслабиться и насладиться летом жителям центрального региона все-таки не удастся – вместе с теплом придут и грозовые дожди.

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«Под влиянием активных атмосферных фронтов циклона с центром над Скандинавией и волновых циклонов, образующихся на этих фронтах, в регионе пройдут грозовые дожди, наиболее интенсивные на западе и севере Центрального федерального округа», — уточнили в Гидрометцентре.

Как отмечают метеорологи, с пятницы, 16 августа, погоду будет определять атмосферный фронт южного циклона, центр которого с Черного моря переберется в центральную часть ЦФО. Вместе с собой он принесет дожди с грозы и немного сбавит набирающие обороты температурные значения: «Температурный фон в столичном регионе немного понизится, но все же сохранится положительная аномалия. В теплом секторе этого циклона, который распространится над Поволжьем, станет еще жарче».

К выходным дождливая погода задержится только на юге и востоке Центрального федерального округа, в то время как на остальной территории осадки постепенно закончатся. При этом температурный фон по-прежнему будет превышать климатическую норму на 2-5 градусов: днем она составит +17...+22°С.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на прогноз синоптиков, в ближайшие дни приятные погодные условия ждут и Южный Урал – свое влияние на погоду в Свердловской области окажет антициклон. Кроме того, небо наконец очистится от облаков, стихнет ветер, а столбики термометров достигнут отметок в +25...+27°С.

Антициклон с жарким тропическим воздухом дает о себе знать и на юге России. Так, до конца рабочей недели в Крыму сохранится сухая погода, температура воздуха даже в ночные часы составит +16...+21°С, а на Южном берегу — до +22...+25°С. Что касается дневных температур, то они поднимутся до +30...+36°С.

Температура воды в Черном море у берегов Феодосии, Алушты, Ялты, по состоянию на 14 августа, составляет +23°С, у Евпатории и в Черноморском — +24°С. В Севастополе море прогрелось больше всего – до +25°С.

Возвращаясь к погоде в столице, отметим, что в «Фобосе» настрой на жару не поддержали. По словам синоптиков, она в Москву этим летом точно не вернется.

«На юге может быть, но в Москве точно нет. Никаких 30 мы не ждем. Этим летом жара нам больше не грозит», — сообщила РИА «Новости» сотрудник центра Елена Волосюк.

Ранее синоптики также сообщали, что первые 10 дней августа стали самой холодной декадой в Москве за последние 69 лет. В те дни средняя температура воздуха, которая была зафиксирована на метеостанции ВДНХ, составила +14,2°С, что на четыре градуса ниже климатической нормы. Самой холодной была ночь 5 августа — тогда температура не поднималась выше +6,7°С . Кроме того, за 10 дней выпала половина месячной нормы осадков — 43 мм.

По данным специалистов, холоднее погода была лишь в августе 1950 года: тогда столбики термометров опускались до +13,6°С. В Гидрометцентре ранее объясняли россиянам, почему в летние месяцы 2019 года в Центральном регионе стояла непогода. По словам специалистов, подобные погодные аномалии в столице были связаны с затоком холодного воздуха с северо-востока и большим количеством облаков.

«Воздух не может прогреться. Обычно, когда с севера приходит воздух, воздушная масса начинает прогреваться. В этот раз этого не происходит, потому что циклон стационировал над территорией и кружил над Европейской Россией», — поясняла эксперт Гидрометцентра Марина Макарова RT.