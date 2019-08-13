Зарыл в поле: мужчину судят за расправу над священником

В Мордовии местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве священнослужителя. Как сообщили в региональном следственном управлении, 16 мая этого года 44-летний мужчина пришел в гости к своему брату в село Теньгушево, где стал выпивать алкоголь. В это же время в дом зашел священник Александр Болдин. Между гостями завязалась ссора, в ходе которой подозреваемый схватил нож и нанес ранее незнакомому ему священнику не менее десяти ударов ножом. Болдин скончался на месте. На следующий день подозреваемый на машине вывез тело и закопал его в поле в нескольких километрах от села.

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«При этом он также избавился от орудия преступления и своей одежды. Стоит отметить, что после этого в поле были проведены сельскохозяйственные работы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Вскоре супруга погибшего заявила в полицию о пропаже мужа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что к исчезновению священника может быть причастен обвиняемый. Мужчина сознался в совершенном убийстве и указал место, где закопал тело.

Убитый был настоятелем местного храма, где служил 18 лет. По данным республиканского управления СК РФ, задержанный не смог объяснить, что стало причиной ссоры и почему он убил Болдина. Он рассказал, что в момент преступления был сильно пьян.

Как выяснилось, ранее мужчина уже был судим. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчину будут судить по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит от шести до 15 лет.

В конце июля этого года завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении священника Дионисия (Дениса Горового), подозреваемого в убийстве собственной жены Анны. Как рассказал отец погибшей девушки Александр Соколов, незадолго до убийства Горовой подал на развод. По словам Соколова, зять нередко поднимал руку на жену.

23 июля прошлого года Анна находилась в Кузьминках, дома с родителями. Вечером Горовой заехал за ней на машине, чтобы помочь перевезти вещи из своей квартиры в Лыткарино. По данным следствия, мужчина вывез Анну в лес и стал наносить ей удары ножом в спину, а затем в сердце. Девушка скончалась. Уже ночью священника задержали по подозрению в убийстве. В ходе допроса Горовой сознался в содеянном, рассказав, что жена хотела уйти от него, и это вызвало в нем приступ гнева. Труп обнаружили в лесу в Солнечногорском районе.

Следственные действия продолжались почти год. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Горовой является невменяемым, поскольку страдает хронической параноидной шизофренией. По мнению экспертов, мужчина не контролирует себя и не способен адекватно оценивать свои поступки.

Еще одна экспертиза, проведенная в Институте им. Сербского, установила, что Горовой, совершая убийство, не имел мотивов для этого. В связи с этими заключениями суд освободил Горового от уголовной ответственности и назначил для него принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

У погибшей Анны осталось двое малолетних сыновей, которых воспитывают ее родители. Они не верят в диагноз бывшего зятя и считают, что тот хладнокровно расправился с их дочерью.

«Он хоть и задумывал это убийство на больную голову, в момент совершения был абсолютно вменяемый, даже топор в багажник положил с собой, чтобы в случае чего, когда я узнаю, от меня можно было тоже избавиться», — рассказал отец Анны в беседе с News.ru. Он добавил, что о приготовленном топоре следствию рассказал сам Горовой.

Соколов также рассказал, что до убийства его зять постоянно проявлял агрессию, однако в вечер убийства вел себя абсолютно нормально — именно поэтому родители со спокойной душой позволили дочери поехать с мужем одной за вещами.

Кроме того, родители погибшей обращали внимание, что между Солнечногорском, где обнаружили тело, и Лыткарино, куда Анна с мужем поехала за вещами, более 100 км. То, что Горовой проехал это расстояние, чтобы убить супругу, также исключает внезапное помутнение рассудка и вспышку агрессии, уверена семья девушки.

Соколов напомнил, что именно РПЦ наняла для Горового нового адвоката взамен государственного защитника. Для имиджа церкви выгоднее, чтобы священника признали невменяемым, а не хладнокровным убийцей, уверен отец убитой.

«Мы же спрашивали, почему церковь наняла ему адвоката, мы думали, родители наняли, у него же уже был адвокат назначен. Я спросил: «Зачем нужно было для церкви это?» На что представитель церкви мне сказал, что нужно сдвинуть дело с мертвой точки», — рассказал Александр Соколов.

Родители девушки также заявили, что подадут иск о лишении родительских прав Горового. Они опасаются, что когда мужчина выйдет из стационара, он попытается вновь искать встречи с детьми.