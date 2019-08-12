«Лесной ад»: почему иркутские дети бегут из рязанского лагеря

Воспитанники детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка», расположенного в Рязанской области, покинули учреждение из-за неудовлетворительного санитарного состояния. Среди тех, кто числился в учреждении, были дети из районов Иркутской области, которые пострадали в результате паводков.

Реклама

По данным рязанской облпрокуратуры, 9 августа 179 несовершеннолетних из населенных пунктов Приангарья в возрасте от 6 до 17 лет в сопровождении 12 взрослых приехали в лагерь в селе Мыс Доброй надежды Сасовского района. Вскоре после заселения они стали жаловаться на условия проживания и обратились в правоохранительные органы. «Мне родители написали: «Вы нас, Людмила Анатольевна, везли в «Лесную сказку», а привезли в «лесной ад», — рассказала сопровождающий воспитатель Людмила Булавина телеканалу ГТРК «Иркутск».

После этого в лагерь прибыли сотрудники прокуратуры и специалисты регионального управления Роспотребнадзора. В ходе проверки оздоровительного центра специалисты обнаружили ряд санитарно-эпидемиологических нарушений. В частности, были зафиксированы антисанитарные условия в стационарных помещениях и недочеты в организации питания.

В связи с этим в отношении директора лагеря возбудили административное дело, согласно которому главе учреждения грозит штраф от трех до семи тысяч рублей. Представление об устранении нарушений внесли также руководителю управления регионального Роспотребнадзора.

Руководство лагеря не согласно с тем, что дети находятся в нем в неподходящих условиях. «Мы перед этим отработали три смены, и где-то дети могли отковырнуть штукатурку или сломать что-то, но в целом мне показалось, что заехавших детей искать недостатки в лагере подстрекали приехавшие с ними взрослые», — объяснила нарушения директор оздоровительного центра Маргарита Сурикова порталу RZN.info.

По окончании проверки всех воспитанников и их сопровождающих стали развозить по домам — как отметили в Министерстве образования Иркутской области, им предлагали остаться в лагере на время перераспределения в другое учреждение, но они отказались. Также в ведомстве сообщили, что все учреждения, куда поехали отдыхать дети из затопленных населенных пунктов, числятся в федеральном реестре и рекомендованы к посещению Министерством просвещения РФ.

У «Лесной сказки», по данным местного минобра, были все необходимые документы для предоставления услуг. «К сожалению, мы не можем предварительно проверить лично каждый лагерь, в который отправляем детей. Мы посмотрим данное оздоровительное учреждение. После этого сможем дать оценку ситуации», — заявила член правительства Валентина Перегудова.

Директор лагеря уже объяснила, почему «Лесную сказку» выбрали для отдыха иркутских школьников. «Мы, как и другие рязанские лагеря, подали заявку в региональный минобразования для заселения детей из Иркутской области. Мы были готовы принять их, хотя я заранее предупреждала о том, что лагерь не отапливается. Нас выбрали, потому что мы предложили самую низкую стоимость путевок», — заявила Сурикова.

Глава администрации Сасовского муниципального района Сергей Макаров отметил, что лагерь коммерческий, поэтому точных данных о нем нет. Чиновник собирается самостоятельно поехать в «Лесную сказку», чтобы выяснить все обстоятельства. «Я пока не могу дать индивидуальное заключение. Лагерь коммерческий. По нему давать информацию мне сложно», — сообщил чиновник местному порталу RZN.info.

12 августа стало известно, что процессуальную проверку организовало управление Следственного комитета Рязанской области – по ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ «Халатность».

Детей из пострадавших от паводков районов Иркутской области отправляют в лагеря, расположенные в других регионах России, с начала июля. Всего по оздоровительным центрам распределено 5 тыс. школьников. По словам главы Сасовского района, не все дети из Приангарья хотели уезжать из своих населенных пунктов на время разгула стихии.

«Изначально дети были настроены по-разному: кто-то хотел остаться, кто-то нет — кого и как настроили. Я сам с ними общался, когда мы их встречали. У некоторых детей было мнение «мы хотим домой», еще не видя ничего, будучи на вокзале. Взрослые тоже были настроены по-разному. Кто-то действительно ехал от беды и совсем не думал, что их везут на какой-то южный курорт. Кто-то при приезде уже хотел домой», — рассказал Макаров.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате наводнения погибли 25 местных жителей, шесть числятся пропавшими без вести. С начала наводнения были подтоплены около 13 тыс. домов. 11 августа губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что всего от природной катастрофы пострадали 45 тыс. человек. «У нас огромное количество дел находилось в судах, и такого количества судебных решений не было никогда. Практически 4 тыс. дел в судах дает ежедневную прибавку по количеству пострадавших. Сегодня ими признано 45 тыс. человек», — заявил ТАСС чиновник.