«Туристы на отдыхе»: кто поднял флаг Украины в Судаке

Поднятие украинского флага на горе в крымском городе Судак местными «патриотами» Украины является низкопробной провокацией и дешевым популизмом, рассчитанным на одобрение Киева – пояснил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма Алексей Черняк.

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«Это дешевый и вульгарный способ привлечь к себе внимание. К тому же они шли на провокацию, понимая, что не понесут за нее серьезной ответственности — в России не сажают за украинский флаг. То есть никто ничем не рисковал, водружая этот флаг, но на Украине их примут за героев. Могу сказать лишь то, что люди, задумавшие эту акцию, далеко не большого ума», — указал политик.

По его словам, пользователи сети, высказавшие слова одобрения этой акции, также являются распространителями «пошлятины», вместо того, чтобы восстанавливать экономику и социальную политику на Украине, передает ФАН.

О поднятом «жовто-блакитном» флаге в Крыму сообщил советник главы Херсонской областной госадминистрации Богдан Ковалев. Он сообщил, что знамя было водружено «в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа 2019 в зоне проведения ООС». Под его постом в фейсбуке украинские пользователи разместили несколько восторженных комментариев.

Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина в этой связи заявила, что никто из ее коллег не имеет отношения к этой акции и также посоветовала украинцам заниматься проблемами своей страны.

«Некоторые украинские туристы на отдыхе навеселе иногда могут сделать необдуманные поступки.

Видимо, хвастаться только, по сути, нечем, кроме того, что на территории шастают мародеры, грубят фермерам, а представители власти занимаются популизмом», — добавила она.

Первый член Совета Федерации от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков посоветовал не уделят столь пристальное внимание провокаторам, передает РИА «Новости».

«Подняли его на минуту, сняли на видео, опустили. Мелкая провокация, не более того», — подчеркнул сенатор.

Впрочем, заместитель главы крымского парламента Ефим Фикс считает, что произошедшее должно стать объектом проверки со стороны силовых структур, передает сайт kp.ru.

«Я думаю, что это чистейшей воды провокация, с которой должны разобраться правоохранительные органы и дать правовую оценку. У нас в Крыму нет оснований, чтобы что-то такое можно было сделать. За этой провокацией ничего не стоит. В ближайшее время будем встречаться с судакчанами. Украинская история забыта и снята с повестки дня», — рассказал политик.

Год назад тогдашний президент Украины Петр Порошенко во время поздравления украинских моряков с днем военно-морских сил пообещал, что в бухтах Севастополя снова будет поднят украинский флаг. Украинский лидер в своем поздравлении выразил оптимизм по поводу будущего ВМС Украины, а также пожелал украинским военным «решимости и настойчивости».

«Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а Государственный флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя», — приводит НСН слова главы государства.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не воспринимать с негативом слова Порошенко – дипломат предположила, что

речь может идти о намерении Киева попросить у Москвы санкцию на открытие на территории крымского полуострова генерального консульства.

«Я не разделяю их негативного отношения к заявлению Петра Порошенко. Президент Украины движется в каком-то направлении большей реалистичности. Я исхожу из того, что, заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Украины, может быть, имеет в виду открытие генерального консульства», — с долей юмора предположила дипломат.

Чуть ранее Порошенко предлагал лишать украинского гражданства жителей Крыма. Документ законопроекта был опубликован на сайте Верховной рады. Сенатор Цеков приветствовал эту инициативу украинского лидера.

«Это очень правильно, потому что в 2014 году крымчане приняли российское гражданство и отказались от украинского. Решение Порошенко правильное. Если бы было реализовано, то, о чем говорит Порошенко, это пошло бы на пользу, и крымчанам, и Украине в целом», — пояснял парламентарий.