«Будь проклят тот день»: как младенцы умирают в роддомах

Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти новорожденного в Минераловодском родильном доме. По данным следствия, мальчик появился на свет в мае 2019 года в стенах местного роддома. Тогда врачи оценили его состояние как удовлетворительное и поместили под наблюдение в детскую палату.

«Однако на следующий день состояние младенца резко ухудшилось, и в тот же день он скончался. Согласно данным медсправки, смерть мальчика наступила от врожденной двусторонней пневмонии легких», — сообщается на сайте СК.

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Однако родители умершего ребенка – Денис и Дарья Ищенко — с версией врачей не согласны. По их словам, когда малышу стало хуже, его передали в руки врача-неонатолога Григория Кокоева, который сразу записал предварительный диагноз: «Транзиторное тахипноэ? ВУИ. Пневмония?». Тогда же он сообщил напуганным родителям, что спасти ребенка можно – нужно только провести искусственную вентиляцию легких и рентгенологическое исследование органов грудной полости.

При этом, если диагноз Кокоев поставил в 9.00, то к рентгену он приступил только около 16.00. За это время состояние ребенка резко ухудшилось, и через несколько часов он умер.

Добиться от врачей внятного объяснения причин смерти ребенка семья Ищенко так и не смогла: они твердили, что малыш родился недоношенным, а также с множеством врожденных болезней. Тем не менее медик, которая принимала роды, заявила, что во время вскрытия тела ребенка болезни, которые приписали ему, зафиксированы не были, указали Ищенко.

«Все органы были чистые, не было ни сепсиса, ничего», — рассказали они телеграм-каналу Mash.

По словам отца ребенка Дениса Ищенко, врач-неонатолог Кокоев лично подошел к нему и сообщил, что разные заболевания появились в истории только для того, чтобы родителям быстрее выдали свидетельство о смерти.

В настоящий момент на основании заявления от родителей скончавшегося новорожденного СУ СК РФ по Минеральным Водам возбудило уголовное дело для установления всех обстоятельств произошедшего.

«Следователи СКР назначили ряд судебных экспертиз для установления точной причины смерти мальчика и обстоятельств оказания медицинской помощи ему и его матери. По делу допрошены потерпевшие, свидетели, изъята медицинская документация», — уточнили в ведомстве. Расследование уголовного дела продолжается.

«Он мертв»

Семья Ищенко оказалась далеко не единственной парой, которая могла пострадать от действий врачей в Минераловодском родильном доме. В феврале 2019 года туда легла Татьяна Ковешникова. Роды ее сына обещали быть тяжелыми — у плода было двойное тугое обвитие пуповины вокруг шеи, при котором настоятельно рекомендуется кесарево сечение. Однако врачи почему-то решили положиться на волю случая и отправили девушку рожать самостоятельно.

Родить живого младенца у Татьяны и правда получилось — так утверждали все врачи, но не неонатолог Григорий Кокоев. Сразу после родов врач перенес младенца в другую комнату со словами: «Он мертв». При этом, как утверждает семья Ковешниковых, он даже не пытался надеть на малыша кислородную маску. В настоящий момент по факту гибели младенца СК Ставропольского края запустил проверку.

Как рассказали «Газете.Ru» в самом Минераловодском родильном доме, врач Григорий Кокоев, к которому у обеих пострадавших семейных пар есть претензии, со своего поста уволился.

«Григорий Кокоев в нашем роддоме больше не работает. Уволился по собственному желанию в мае месяце. Где он работает в настоящее время, неизвестно, так как врачи не предоставляют нам эту информацию, она конфиденциальна», — рассказала секретарь приемной главного врача роддома.

Тем не менее, как утверждает Mash, Кокоев продолжает работать по профессии в ГБУЗ СК «Ессентукская городская клиническая больница» в отделении реанимации. «Обвинения никакого не предъявлено. Давайте дождемся окончания следственных действий. И тогда будем разговаривать более предметно», — заявил Кокоев телеграм-каналу.

«Это конвейер, на нас делают деньги»

На сайтах, где роженицы оставляют отзывы о Минераловодском родильном доме, встречаются в основном положительные комментарии – девушки и женщины хорошо отзываются и о персонале, и о палатах, и о питании. Однако находятся и те, кто больше никогда не переступит порог этого заведения.

«Пришла я в стационар по направлению, так как была угроза прерывания беременности из-за гематомы. Врач посмотрел результат УЗИ, и в очень грубой форме сказал: «Если хотите сюда за тремя таблетками в день ходить — то ходите». Вот такие недоврачи не должны работать. Я расстроилась и разнервничалась, и у меня подскочило давление. Хотя в моем положении нервничать противопоказано. Вот так вот, мы к ним за решением проблемы, а получается – наоборот», — говорится в отзыве пользовательницы портала «Prodoctorov» от января 2019 года.

Тяжелые последствия посещения роддома на себе ощутила и девушка Оксана, которая оставила комментарий на сайте Med-otzyv.ru в июле 2018 года.

«Будь проклят тот день, когда я переступила порог этого заведения, это конвейер, на нас делают деньги. Я пошла за здоровьем, а меня сделали инвалидом в 30 лет, лишили шанса быть мамой

, — написала она. — Не ходите девочки туда — здоровья лишитесь и огромных денег, мошенники, какие это врачи? Спасибо за три года ада, я в климаксе в 30 лет и дороги обратной нет».

Выкачивание денег, жестокое обращение и слезы – вот как запомнила свои роды в сентябре прошлого года Виктория, высказавшаяся на сайте roddoma.ru по поводу врача по фамилии Андриян.

«Мне ее рекомендовали как хорошего специалиста, а оказалось с точностью до наоборот. В 10 часов вечера схватки были невыносимые, позвонила Андриян, она сказала терпи — в 12 ночи она сказала, чтобы мне укололи ношпу, но ничего не помогало. Я вышла в коридор и просто плакала от боли. Звонила ей, а она не брала трубку...Вскоре она спустилась и увидев меня, начала орать, что я хожу ночью по отделению», — вспоминает Виктория. По словам девушки, обращать на нее внимание стали только после того, как она заплатила врачу деньги.

Страдает вся Россия

Случаи халатного отношения врачей к роженицам и младенцам фиксируются по всей стране. Так, 8 августа 2019 года в СМИ появилась информация о новорожденном из Москвы, которому врачи роддома занесли инфекцию, от которой у него развился менингит. В результате ребенок уже третий месяц находится в коме.

Как рассказали Кирилл и Ирина, их сын родился 21 апреля в роддоме при городской клинической больнице (ГКБ) №50 им. С. И. Спасокукоцкого. «На 19-й день после выписки из родильного дома, мы проснулись от того, что наш ребенок стонет», — сообщил отец малыша Mash.

Результаты анализов показали — у ребенка развился менингит, из-за которого он впал в кому. По мнению родителей, младенец подхватил инфекцию при родах из-за неосторожности врачей.

«Я считаю, что врачи недосмотрели у меня возбудителя менингита. Когда я поступила в роддом, со мной не обговорили ни план обследования, ни план ведения родов. Меня как будто поставили на конвейер: родила — иди в палату», — рассказала Ирина.

В самом роддоме «Газете.Ru» отказались давать комментарии по работе медучреждения. «Все вопросы необходимо направить в Департамент здравоохранения Москвы», — сказал представитель медучреждения.

Источник «Газеты.Ru» в следственном управлении СК РФ по Москве сообщил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность». Сейчас в рамках дела проводятся медэкспертизы — они подтвердят или опровергнут сказанное родителями мальчика. До получения результатов этих исследований ведомство не будет давать официальных комментариев, пояснил собеседник.

Весной 2018 года в Челябинской области также были возбуждены два уголовных дела по факту гибели новорожденных в роддоме №1, расположенном в городе Магнитогорске. По версии следствия, малыши скончались от заражения, которое они получили в медучреждении.

Мама скончавшегося мальчика рассказала порталу «Верстов.Инфо», что после рождения персонал полностью переложил процесс ухода за ребенком на нее.

При этом, когда она пыталась обратить внимание врачей на проблемы с пупком, ей просто говорили: «Лучше мойте, иначе из пупка инфекция пойдет на все внутренние органы». Сразу после выписки состояние ребенка ухудшилось — он перестал набирать вес. Мальчика доставили в реанимацию детской больницы, где он скончался через два дня.

«Позже патологоанатом вынес заключение о смерти с диагнозом «сепсис новорожденного, обусловленный кишечной палочкой». Он сказал, что это было занесено в роддоме. Это точно не внутриутробная инфекция, так как все мои анализы были в норме», — заявила Ирина.

Она также уточнила, что гибель ее сына по причине халатности врачей стала одной из многих. «В том году умер ребенок с таким же диагнозом. После нас умерла девочка с таким же диагнозом», — пояснила она.

После происшествий прошлого года роддом был закрыт до выяснения обстоятельств произошедшего. Росздравнадзор запустил собственную проверку. Однако, по состоянию на конец 2018 года, медучреждение вновь открыло свои двери для рожениц.