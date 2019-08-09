«Резали плечи и ягодицы»: как кемеровчанку держали в рабстве

Жители Кемеровской области на протяжении нескольких месяцев держали в рабстве 21-летнюю девушку. По данным регионального Следственного комитета, 27-летний сын и 58-летняя мать, использовавшие труд потерпевшей, относятся к такой этнической группе, как цыгане. 9 августа их дело с обвинительным заключением направили в суд.

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Согласно версии следствия, летом 2015 года злоумышленники привезли бездомную молодую женщину из Кемерово к себе в частный дом в городе Мариинске. Там они договорились с ней о помощи по хозяйству, пообещали еду, и одежду.

Однако вскоре родственники забрали мобильный телефон и документы потерпевшей, стали оскорблять ее, а также наносить побои за якобы плохо выполненную работу и другие «провинности». «Так, за отказ колоть дрова обвиняемая порезала женщине предплечья и ягодицы», — уточнили в региональном управлении СК.

Мылась девушка редко, а спала исключительно на грязном полу, из-за чего заработала инфекционное заболевание кожных покровов. 21-летняя кемеровчанка не могла обратиться за помощь в правоохранительные органы или к жителям Мариинска, так как злоумышленники не позволяли ей выходить в город одной.

В ноябре 2015 года у девушки появился шанс попросить помощи у соседей — они и позвонили в полицию. Правоохранители освободили пострадавшую, однако ее мучители успели скрыться. Силовики не могли найти их около четырех лет — только в марте 2019 года мать с сыном задержали на территории Иркутской области. Против них возбудили уголовное дело по статье 127.2 УК РФ «Использование рабского труда, с применением насилия и изъятием документов удостоверяющих личность потерпевшего», а также по статье 117 УК РФ «Истязания, совершенные группой лиц». Его уже передали в суд.

Похожая история произошла и в Челябинской области. Как писал портал «Первый областной», летом 2018 года 36-летний житель Амурской области Владимир Смускин приехал в Ставропольский край на заработки. Там он устроился в строительную компанию и занимался отделкой домов. Через несколько месяцев он уволился из-за низкой зарплаты. Вскоре ему повстречались цыгане, которые предложили подработку.

Смускин поселился у них в гараже на территории частного дома в селе Ивановское.

По словам потерпевшего, первые две недели его кормили и действительно давали работу. Но уже через некоторое время заставляли попрошайничать, наносили побои и стали давать еду раз в два дня.

«Я раз пытался убежать, ушел, километров 100 прошел, наверное, они меня поймали опять. Связи, друзья, народу много ищет. Второй раз попытался — не получилось. Третий раз они меня избили, разбили мне все лицо», — рассказывал Смускин телеканалу «360».

Зимой 2019 года ему удалось окончательно сбежать с четырьмя тысячам рублей в кармане. Злоумышленники отобрали у него документы, поэтому он не смог купить билеты на самолет или поезд, но решил идти домой — в Приамурье. На руках у него был только мобильный телефон, который он заряжал в придорожных кафе.

Цыгане мужчину больше не искали, но несколько раз звонили. Месяц он шел пешком — он добрался до Южного Урала и понял, что может умереть от холода, так как его обувь пришла в негодность. «Поступил звонок от гражданина, который движется по трассе М5, замерзает, что у него отсутствует обувь, что он идет издалека и не имеет при себе денежных средств, просит оказать ему помощь.

В районе 1740-го километра на обочине дороги был обнаружен мужчина, который обогревался у костра, находился в одежде не по сезону, в обуви без подошвы, без головного убора», — заявил инспектор челябинского ГИБДД Максим Подкорытов.

Смускина привезли в отделение полиции, где выяснилось, что ранее он был судим за кражу, но позже действительно нигде не числился. Пострадавший сообщил правоохранителям, что не собирается писать заявление на цыган, так как вместе с ним на принудительных работах трудились другие люди — они были довольны своим положением.

«Меня там никто не ждет, есть брат, сестра, но я им не нужен. Дойду до дома и, во-первых, сделаю документы, попробую устроиться на работу, у меня там комната в общежитии есть, я сирота, прописан там. Жить есть где. Осталось дело за малым: сделать документы и устроиться на работу», — заключил потерпевший.