«Не позаботилась о погребении»: ветерана ВОВ похоронили в мешке

В Тюмени правоохранители начали доследственную проверку по сообщениям СМИ о ненадлежащем захоронении ветерана Великой Отечественной войны.

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«В информации СМИ указано, что женщина проживала в пансионате для ветеранов войны и труда, расположенном в городе Тюмени. После смерти умершую положили в гроб в черном мешке, поскольку сотрудники морга отказались ее бесплатно мыть и одевать», — говорится в сообщении регионального управления СК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее журналисты рассказали, что 91-летнюю жительницу тюменского пансионата для ветеранов войны и труда положили в гроб без одежды и в черном полиэтиленовом пакете. Пост об этом в соцсетях опубликовал пользователь Николай Новопашин. По его словам, тело женщины пролежало в морге семь дней.

Сотрудники муниципального казенного учреждения «Некрополь» не стали мыть и одевать покойницу, а лишь завернули ее в пакет и положили в гроб. Автор поста также опубликовал две фотографии, на которых видно, что в гробу лежит тело в черном пакете.

Как выяснили СМИ, похороненная женщина родилась в 1928 году в Тюменской области. Ее зовут Анна Лаврентьевна Бусыгина. В военные годы она трудилась в колхозе в тылу, затем работала на лесозаводе. Последние годы жизни она провела в пансионате.

После смерти тело женщины в течение недели лежало в морге. По словам ее знакомых, это произошло, поскольку сотрудники морга отказались предоставлять услуги по погребению бесплатно. В конце концов одна из работниц пансионата не выдержала и заплатила за все необходимое для церемонии. Тем не менее снимать пакет и одевать покойную уже не стали.

В региональном департаменте социального развития рассказали, что Бусыгина была одинокой женщиной и «не успела самостоятельно позаботиться об организации своего погребения».

«Со стороны сотрудников пансионата было сделано все возможное, чтобы достойно проводить в последний путь Анну Лаврентьевну. Организацией похорон занимались специализированные службы по вопросам похоронного дела. Отмечу, что доступ в морг сторонним лицам не положен, все процедуры с телом относятся к дополнительным услугам, и их проводят специалисты», — заявила пресс-секретарь департамента.

Позже в ведомстве рассказали журналистам, что по факту случившегося в пансионате пройдет служебное расследование, чтобы дать оценку действиям его руководства. Представитель департамента подчеркнула, что поручение дал замгубернатора Тюменской области. Результаты расследования будут известны в течение месяца.

В департаменте также пообещали, что Бусыгиной на могиле установят памятник за счет средств областного благотворительного счета при региональном совете ветеранов войны и труда.

В начале нынешнего года резонансная история с похоронами произошла в Самаре.

Тогда женщина не смогла похоронить бывшего супруга, поскольку на кладбище сотрудники ритуальной компании потребовали у нее 50 тыс. руб за услуги. Таких денег у нее не было — в качестве протеста она привезла гроб к зданию областного правительства и открыла крышку.

Женщина рассказала журналистам, что после смерти экс-супруга семья в течение двух недель искала деньги на его похороны. Все это время тело лежало в морге. Ритуальная компания запросила 30 тыс. руб., тогда вдова обратилась в другую организацию, где ей предложили похоронить родственника за восемь тысяч рублей. После этого, по ее словам, между конкурентами начался конфликт. В день похорон на кладбище Рубежное собрались несколько десятков человек, которые не позволяли выкопать могилу.

Позднее гроб с улицы возле здания правительства увезли в ритуальный зал в Самаре. Сама женщина уехала домой в Тольятти, решив похоронить мужа в деревне, где она проживает.

Вдова также рассказала «РИА Новости», что позже самарские чиновники предложили ей помощь, однако она отказалась, поскольку уже не нуждалась в ней. По ее словам, она просила о помощи, когда ее не пускали на кладбище, но реакции не последовало.